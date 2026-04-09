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Tras su internación, Luciano Castro fue visto muy cerca de la madre de una famosa influencer: quién es

El actor volvió a mostrarse en público con una persona luego de haberse internado por su adicción al sexo y tras su separación de Griselda Siciliani.

Luciano Castro muy cerca de la mamá de Cami Homs.

Luciano Castro muy cerca de la mamá de Cami Homs.

El actor Luciano Castro venía de separarse de Griselda Siciliani y de internarse por su adicción al sexo, pero volvió al ruedo: estaría en pareja con la madre de una reconocida influencer. Si bien no confirmaron ninguna relación, todo parece indicar que podría iniciar una nueva historia en su vida.

Se confirmó una nueva pareja en la farándula argentina.
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El periodista Juan Etchegoyen de Mitre contó: “Ustedes saben que todo en la vida de Luciano Castro es noticia desde hace meses a raíz de su infidelidad a Griselda Siciliani. Me enviaron una imagen donde se ve al actor acompañado de una famosa”.

Y agregó: “No piensen cosas raras. No es un romance ni nada, por lo menos hasta ahora, pero me dieron cuenta de un encuentro improvisado del galán con una persona conocida: estoy hablando de Liliana Ditrani, la madre de Cami Homs”.

“Me contaban que Luciano pasó por la puerta del local de vinos de Lili y ella le pidió una selfie y ahí la estás viendo. No me dan datos de una pequeña charla, pero sí buena onda entre ellos”, confirmó.

Mamá Cami Homs

Explicó que más allá de la foto, no hay contexto. Pero que “esto sucedió en pleno centro porteño y me decían que Luciano estaba en pleno rodaje de una serie y es por eso que se encontraba en esa zona”.

A mí me gusta la pareja, aunque no haya pasado nada. Lo aclaro por las dudas. Hacen una linda pareja Luciano y Liliana además de compartir las mismas iniciales por el nombre de cada uno”, concluyó.

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