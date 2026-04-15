Griselda Siciliani le bajó la persiana a Luciano Castro: "No hay vuelta atrás" La protagonista de Envidiosa desmintió los rumores de un acercamiento con su ex durante las últimas semanas. La actriz fue clara sobre su presente sentimental y confirmó que ya no mantiene ningún tipo de contacto con el actor. + Seguir en







Griselda Siciliani se refirió a su vínculo con Luciano Castro. Redes sociales

Griselda Siciliani no dejó margen para las especulaciones sobre su vínculo con Luciano Castro tras la internación del galán y el fin de la relación. La artista enfrentó los micrófonos para aclarar su situación personal mientras encabeza la promoción de la última temporada de Envidiosa, su exitosa serie.

"No es verdad que nos reconciliamos con Luciano, pero estoy muy bien", fue la respuesta contundente de Griselda ante las preguntas de la cronista durante una nota para Los Profesionales de Siempre, el programa que conduce Flor de la Ve por El Nueve.

Visiblemente incómoda con la consulta, Siciliani no dudó al desmentir las versiones que indicaban una posible vuelta con su expareja durante estos días. La protagonista de Envidiosa aclaró que "no seguimos hablando" y marcó una distancia total con el mediático actor, que hace poco tiempo fue noticia por su salud.

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https://t.co/lgeJOcIl9v pic.twitter.com/HWCmxrXY1G — El Nueve (@canal9oficial) April 15, 2026 Al ser consultada directamente sobre si ya le había cerrado la puerta definitivamente a Castro, la hermana de Leticia respondió sin vueltas frente a la cámara. "Sí, yo no hablo de estas cosas", expresó la actriz, con el objetivo de terminar con cualquier trascendido que siembre dudas al respecto.

Siciliani prefiere enfocarse en su carrera; dejó atrás los escándalos que involucran su intimidad y descartó cualquier chance de revivir su relación con el actor a pesar del pasado que compartieron antes de las famosas infidelidades. Sobre su presente laboral y el fin de Envidiosa, la actriz se mostró muy emocionada por el alcance de la serie: "Me dio como una nostalgia", compartió sus sensaciones luego de ver el último tráiler.