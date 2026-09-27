Qué dijo Ester Expósito sobre la crisis de pareja con Kylian Mbappé

- Ester Expósito se refirió a las versiones sobre su vida personal.
- La actriz habló sobre la exposición que enfrenta.
- También explicó cómo maneja este tipo de situaciones.
- Sus declaraciones estuvieron relacionadas con su vínculo con Mbappé.
La relación entre Ester Expósito y Kylian Mbappé quedó envuelta en distintos rumores durante los últimos meses, especialmente a partir de la exposición que tienen ambos. En medio de las versiones sobre una supuesta crisis, la actriz habló sobre lo que significa tener su vida privada constantemente bajo la lupa y contó cómo enfrenta las noticias que circulan sobre ella.
Durante una entrevista con Cadena SER, Expósito no ocultó su enojo por la cantidad de información que aparece sin que nadie consulte a los protagonistas. “Los rumores ahora forman parte de la vida cotidiana”, sostuvo, antes de cuestionar que “cualquiera puede decir lo que quiera y usar tu imagen para lo que sea sin preguntar, sin ninguna consecuencia”.
Ester Expósito se expresó sobre las versiones de crisis con Mbappé.
HOLA
Cuando le preguntaron cuál había sido el rumor que más le había dolido, la actriz prefirió no entrar en detalles. “Son tantos... este verano hubo cosas realmente feas, pero no quiero entrar en detalles”, respondió. De todos modos, dejó en claro que algunas de las versiones que circularon la afectaron especialmente.
Cuál fue la aclaración de Ester Expósito sobre su relación con Kylian Mbappé
Expósito también se refirió a la manera en que se construyen algunas de esas historias y fue bastante directa al respecto. “Son rumores e información completamente manipulada que son puramente oportunistas y muchas veces también misóginas”, afirmó. Para la actriz, muchas de esas versiones buscan “hacer quedar mal a alguien y herirlo”.
A pesar de todo, contó que normalmente elige no responder a cada publicación que aparece sobre su vida. “La mayoría del tiempo lo ignoro porque no puedo pasarme la vida desmintiendo todo”, explicó. Y enseguida hizo una aclaración importante: “Eso no significa en absoluto que las historias sean ciertas”. Sin embargo, reconoció que durante este verano sintió que tenía que marcar un límite.
La actriz contó que por lo general suele ignorar estas versiones, pero eso no quiere decir que sean ciertas.
Vogue
La exposición de la pareja tampoco se detuvo fuera de las declaraciones de la actriz. Expósito fue vista recientemente en el Santiago Bernabéu durante el partido entre Real Madrid y Rayo Vallecano, que terminó 4-1 con dos goles de Mbappé. En ese contexto, sus palabras apuntaron a cuestionar las versiones que circulan en los medios de comunicación.