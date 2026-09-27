IR A
IR A

Qué dijo Ester Expósito sobre la crisis de pareja con Kylian Mbappé

La actriz española habló sobre la exposición que atraviesa la pareja y dejó en claro cuál es su postura frente a las versiones que circulan.

Ester Expósito habló sobre los rumores de crisis con Kylian Mbappé.

Ester Expósito habló sobre los rumores de crisis con Kylian Mbappé.

  • Ester Expósito se refirió a las versiones sobre su vida personal.
  • La actriz habló sobre la exposición que enfrenta.
  • También explicó cómo maneja este tipo de situaciones.
  • Sus declaraciones estuvieron relacionadas con su vínculo con Mbappé.

La relación entre Ester Expósito y Kylian Mbappé quedó envuelta en distintos rumores durante los últimos meses, especialmente a partir de la exposición que tienen ambos. En medio de las versiones sobre una supuesta crisis, la actriz habló sobre lo que significa tener su vida privada constantemente bajo la lupa y contó cómo enfrenta las noticias que circulan sobre ella.

El actor británico Ian Charleson quedó ligado para siempre a una de las interpretaciones más recordadas de la obra de Shakespeare. 
Te puede interesar:

Este actor interpretó a Hamlet en el teatro y aceptó el papel sabiendo que le quedaba poco tiempo de vida: quién era

Durante una entrevista con Cadena SER, Expósito no ocultó su enojo por la cantidad de información que aparece sin que nadie consulte a los protagonistas. “Los rumores ahora forman parte de la vida cotidiana”, sostuvo, antes de cuestionar que “cualquiera puede decir lo que quiera y usar tu imagen para lo que sea sin preguntar, sin ninguna consecuencia”.

Ester Expósito se expresó sobre las versiones de crisis con Mbappé.

Ester Expósito se expresó sobre las versiones de crisis con Mbappé.

Cuando le preguntaron cuál había sido el rumor que más le había dolido, la actriz prefirió no entrar en detalles. “Son tantos... este verano hubo cosas realmente feas, pero no quiero entrar en detalles”, respondió. De todos modos, dejó en claro que algunas de las versiones que circularon la afectaron especialmente.

Cuál fue la aclaración de Ester Expósito sobre su relación con Kylian Mbappé

Expósito también se refirió a la manera en que se construyen algunas de esas historias y fue bastante directa al respecto. “Son rumores e información completamente manipulada que son puramente oportunistas y muchas veces también misóginas”, afirmó. Para la actriz, muchas de esas versiones buscan “hacer quedar mal a alguien y herirlo”.

A pesar de todo, contó que normalmente elige no responder a cada publicación que aparece sobre su vida. “La mayoría del tiempo lo ignoro porque no puedo pasarme la vida desmintiendo todo”, explicó. Y enseguida hizo una aclaración importante: “Eso no significa en absoluto que las historias sean ciertas”. Sin embargo, reconoció que durante este verano sintió que tenía que marcar un límite.

La actriz contó que por lo general suele ignorar estas versiones, pero eso no quiere decir que sean ciertas.

La actriz contó que por lo general suele ignorar estas versiones, pero eso no quiere decir que sean ciertas.

La exposición de la pareja tampoco se detuvo fuera de las declaraciones de la actriz. Expósito fue vista recientemente en el Santiago Bernabéu durante el partido entre Real Madrid y Rayo Vallecano, que terminó 4-1 con dos goles de Mbappé. En ese contexto, sus palabras apuntaron a cuestionar las versiones que circulan en los medios de comunicación.

Noticias relacionadas

Abel Pintos le cantará al papa León XIV. 

Abel Pintos cantará en la visita de León XIV al Cottolengo Don Orione

El dueño del local agradeció la publicidad que sin querer tiene actualmente su negocio.
play

La insólita reacción del dueño de la panchería tras el descargo de Nicole Neumann: "Estoy chocho"

La decisión de Juana Viale sobre los programas de su abuela.

Se conoció la decisión de Juana Viale sobre los programas de Mirtha Legrand en medio de su internación

En ese mismo circuito callejero, en 2024, obtuvo sus primeros puntos en la Fórmula 1.

Tras el inesperado cambio, así quedó el cronograma del Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1

Uno de estos exparticipantes de la casa más famosa pasó de la paternidad a tener un nieto.

Pasó por Gran Hermano, fue papá por tercera vez y ahora será abuelo: "Maravilloso"

Rockstar confirmó que habrá una opción con idioma español para el lanzamiento de GTA VI.

Bombazo: se filtró cuándo será lanzado el esperado modo multijugador de GTA VI

últimas noticias

Cazzu fue vista de la mano con su bailarín Ignacio Colombara.

Cazzu blanqueó a su nueva pareja durante una salida al teatro: quién es

Hace 8 minutos
Rolando Figueroa defendió con cifras la economía de Neuquén.

Rolando Figueroa cruzó a Alfonso Prat-Gay por Vaca Muerta: "Veo que no has recorrido"

Hace 19 minutos
España: cientos de personas acampan en la Puerta del Sol contra la crisis habitacional tras el desalojo de una mujer de 70 años

España: masivo acampe en el centro de Madrid contra la crisis habitacional

Hace 44 minutos
La Compañía Noroeste S.A. implementa cambios en varios ramales de la línea 343.

Cambios en la línea 343: qué ramales se eliminan y cuál vuelve a un barrio que llevaba meses sin colectivo

Hace 57 minutos
Donald Trump destacó el trabajo conjunto entre Estados Unidos y Reino Unido para la captura.

Trump habló de los cinco detenidos en Reino Unido: "Buscaban causar un gran daño, los veníamos investigando"

Hace 1 hora