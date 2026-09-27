Dolor en el boxeo: murió el boxeador de 26 años que se había desvanecido en su última pelea

El mundo del boxeo está de luto por la muerte de Arturo “Lobito” Torres luego de haber permanecido una semana en coma inducido tras haberse desvanecido en el ring durante su última pelea, en México.
Arturo “Lobito” Torres estuvo en coma una semana tras haberse desmayado en el ring luego de perder una pelea frente a Gilberto García. El púgil había sido operado y, si bien el hermano había dicho que había salido todo bien, empeoró y falleció.
El mundo del boxeo está de luto por la muerte de Arturo “Lobito” Torres luego de haber permanecido una semana en coma inducido tras haberse desvanecido en el ring durante su última pelea, en México.
Noticia en desarrollo.-