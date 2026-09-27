27 de septiembre de 2026 Inicio
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Dolor en el boxeo: murió el boxeador de 26 años que se había desvanecido en su última pelea

Arturo “Lobito” Torres estuvo en coma una semana tras haberse desmayado en el ring luego de perder una pelea frente a Gilberto García. El púgil había sido operado y, si bien el hermano había dicho que había salido todo bien, empeoró y falleció.

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El hermano de Arturo“Lobito” Torres reconoció que el boxeador convulsionó arriba del ring.

El hermano de Arturo “Lobito” Torres reconoció que el boxeador convulsionó arriba del ring.

El mundo del boxeo está de luto por la muerte de Arturo “Lobito” Torres luego de haber permanecido una semana en coma inducido tras haberse desvanecido en el ring durante su última pelea, en México.

fuerte respaldo de los representantes de colapinto tras el choque en el gran premio de azerbaiyan
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