Tiroteos en Sudáfrica: 27 muertos y 26 heridos en ataques cerca de Johannesburgo y Ciudad del Cabo Dos ataques armados registrados con pocas horas de diferencia dejaron 27 muertos y 26 heridos en distintos puntos de Sudáfrica. Por Agregar C5N en









Dos ataques armados registrados con pocas horas de diferencia dejaron 27 muertos y 26 heridos en distintos puntos de Sudáfrica.

Al menos 27 personas murieron y otras 26 resultaron heridas en dos tiroteos registrados con pocas horas de diferencia en Sudáfrica. Los ataques ocurrieron en un bar ubicado al oeste de Johannesburgo y en un local de ocio de Lwandle, en las afueras de Ciudad del Cabo. La Policía inició la búsqueda de los responsables, aunque por el momento no hubo detenidos.

El primer episodio ocurrió durante la noche del sábado en Wedela, una localidad situada en la provincia de Gauteng, al suroeste de Johannesburgo. Según informó la Policía sudafricana, ocho hombres armados con fusiles AK-47 y pistolas llegaron hasta una taberna y comenzaron a disparar contra las personas que se encontraban en el exterior.

Los atacantes luego ingresaron al establecimiento y continuaron con los disparos. El saldo fue de 17 muertos, entre ellos 13 hombres y cuatro mujeres, mientras que otras 15 personas sufrieron heridas de bala y fueron trasladadas a centros médicos.

De acuerdo con la investigación policial, los sospechosos registraron a algunos de los clientes y se llevaron sus teléfonos celulares antes de escapar en dos vehículos. También se reportó el incendio de dos vehículos durante el episodio. El motivo del ataque todavía no fue establecido y las autoridades desplegaron unidades especiales para localizar a los agresores.

Ataque con AK-47 deja 17 muertos en un bar de Sudáfricapic.twitter.com/xGZcZwe06D — Errete en Español (@erreteespanol) September 27, 2026 Diez muertos en otro ataque cerca de Ciudad del Cabo Horas después, durante la madrugada del domingo, se produjo un segundo tiroteo en Lwandle, cerca de Ciudad del Cabo. Varios hombres armados ingresaron alrededor de la 1:46 a un local de entretenimiento donde también se vendía carne asada y abrieron fuego contra los clientes.