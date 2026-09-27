Cuál es el pueblo de Italia que ofrece 30.000 euros para mudarse y vivir allí La propuesta busca darle nueva vida a una localidad rodeada de montañas, bosques y valles en el norte italiano. Por Agregar C5N en









Este es el pueblo de Italia que ofrece 30.000 euros para nuevos habitantes. sansebastianocurone.com

Un pueblo del norte de Italia busca atraer nuevos habitantes con ayudas económicas.

Ofrece hasta 30.000 euros para comprar una primera vivienda.

También brinda un subsidio de hasta 4.800 euros para pagar el alquiler.

Los interesados deberán cumplir ciertos requisitos y respetar las fechas de inscripción. Mudarse a Italia y empezar una nueva vida en un entorno rodeado de naturaleza es una posibilidad que un pequeño pueblo del norte del país busca hacer realidad. Con una población de apenas 596 habitantes, San Sebastiano Curone lanzó una iniciativa para atraer residentes y recuperar el movimiento de su centro histórico. Para lograrlo, ofrece ayudas económicas destinadas tanto a la compra como al alquiler de viviendas.

El pueblo tiene menos de 600 habitantes y ofrece distintas ayudas económicas. sansebastianocurone.com La propuesta contempla un aporte de hasta 30.000 euros por familia para adquirir una primera vivienda, además de un subsidio de alquiler que puede alcanzar los 4.800 euros en total. Se trata de dos programas municipales independientes, cada uno con condiciones particulares para quienes quieran instalarse en la localidad. El objetivo es sumar habitantes y darle nueva vida a una zona que perdió población con el paso del tiempo.

Sin embargo, no todos los interesados podrán acceder a los beneficios. Para comprar una casa, por ejemplo, hay que tener entre 25 y 41 años, elegir una propiedad ubicada en el centro histórico y utilizarla como residencia habitual durante al menos una década. Además, el programa cuenta con un presupuesto de 60.000 euros, por lo que podrá beneficiar a un máximo de dos familias.

Así es el pueblo italiano que busca habitantes para repoblarse San Sebastiano Curone se encuentra en la provincia de Alessandria, dentro de la región de Piamonte, en el norte de Italia. Su ubicación, entre montañas, bosques y valles, ofrece un paisaje alejado del ritmo de las grandes ciudades. La localidad conserva calles tradicionales, edificios antiguos e iglesias que forman parte de su identidad y de su centro histórico.

Ubicada en el norte de Italia, la localidad está rodeada de naturaleza. sansebastianocurone.com El entorno también permite disfrutar de distintas actividades al aire libre, como senderismo y ciclismo, en medio de paisajes naturales. A través de los incentivos, el municipio busca que más personas se instalen de manera permanente y contribuyan a recuperar la vida cotidiana del pueblo. La propuesta está pensada para quienes quieran establecer allí su hogar y no solamente pasar una temporada.

Quienes quieran acceder a los beneficios deberán tener en cuenta que cada convocatoria tiene su propio plazo. Para el subsidio de alquiler, que ofrece hasta 4.800 euros en total, distribuidos en un máximo de 200 euros mensuales durante 24 meses, hay tiempo hasta el 30 de noviembre de 2026. En cambio, la inscripción para comprar una vivienda cierra el 30 de diciembre de 2026. En ambos casos, será necesario presentar la documentación solicitada y cumplir con los requisitos municipales.