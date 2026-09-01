1 de septiembre de 2026 Inicio
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Javier Milei brindará una cadena nacional el jueves para detallar "avances diplomáticos" por Malvinas

Luego de la reunión de Gabinete en Casa Rosada, se determinó que el Presidente hablará para todo el país enfocado en el reclamo por la soberanía sobre las Islas.

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El mandatario hablará para todo el país.

El presidente Javier Milei brindará una cadena nacional el jueves por el reclamo de la soberanía de las Islas Malvinas. Una determinación que llega tras las declaraciones de su par de Estados Unidos, Donald Trump, quien aseguró que está dispuesto a revisar el apoyo histórico de su país a Gran Bretaña.

Javier Milei busca mostrar reconexión con la gestión tras varias semanas de dedicación a exposiciones públicas y privadas.
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Durante la reunión de Gabinete de este martes en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada, el mandatario le comunicó a los ministros la decisión de hablar para todo el país sobre la histórica protesta de Argentina. Sin embargo, todavía no está confirmado el horario, aunque una de las opciones es que sea a las 20.

El ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, hizo un análisis sobre los "avances diplomáticos" que lleva adelante la Cancillería en defensa de la soberanía de las islas Malvinas. Por esa razón, el Presidente informará mayores detalles sobre este tema.

Pablo Quirno, canciller argentino.

Pablo Quirno, canciller argentino.

"El lunes pasó algo muy fuerte respecto a la causa más importante y sagrada que tenemos los argentinos", indicó el jefe de Estado en diálogo con El Observador, minutos antes de liderar el encuentro con sus funcionarios.

Las palabras de Milei llegaron tras las afirmaciones de Trump en el Salón Oval frente a los periodistas acreditados. Allí expuso que "siempre revisa todas sus posturas" y que la cuestión de la soberanía de las islas "es una de muchas", dejando abierta la chance de un replanteo diplomático. Sus declaraciones se produjeron en el marco de un pedido para el primer ministro británico, Andy Burnham, para que aumente el gasto en materia de defensa.

"Las Islas Malvinas seguirán siendo británicas": la defensa del gobierno inglés

En respuesta a los dichos de Trump, el ministro de Hacienda británico, John Healey, aseguró este lunes que no recibió "ninguna sugerencia" de parte de funcionarios estadounidenses.

Al respecto, el funcionario sostuvo en diálogo con The Times que "las islas Malvinas son británicas y seguirán siendo británicas mientras las islas así lo deseen", convirtiéndose en el primer integrante del gobierno británico en pronunciarse públicamente tras las palabras del mandatario norteamericano.

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