Así sigue la situación Callejero Fino luego ser detenido por manejar una camioneta sin patente y tener un arma El cantante de cumbia afronta un complejo panorama judicial mientras su entorno aguarda los próximos pasos de la investigación. Agregar C5N en









Así continua la situación del cantante luego de ser detenido.

Callejero Fino atravesó momentos críticos en la provincia de Buenos Aires tras ser arrestado este domingo por las fuerzas policiales en la zona de Tigre. El referente de la cumbia, cuyo nombre real es Simón Natanael Alvarenga, fue interceptado mientras transitaba junto a un acompañante a bordo de una Volkswagen Amarok que no poseía las chapas identificatorias visibles, circunstancia que derivó en la intervención de la Justicia.

El músico presenta su nuevo trabajo después de años de alejamiento de los escenarios. Redes sociales Durante la requisa del vehículo, los efectivos policiales secuestraron una pistola Glock calibre .40 que presentaba la numeración limada. Ante este hallazgo, el artista y su compañero terminaron imputados por la portación ilegal de un arma de guerra. Tras el operativo, el músico pasó la noche privado de su libertad e incomunicado en la Comisaría 4° de Benavídez, a la espera de ser indagado en la sede judicial.

Por su parte, la defensa técnica del cantante argumentó que el coche no tenía la chapa puesta porque el joven se encontraba filmando un proyecto audiovisual y buscaba resguardar la patente en las imágenes. Sin embargo, la figura penal imputada contempla una pena mínima de tres años y medio de prisión, lo que convierte al delito en una causa no excarcelable de cumplimiento efectivo.

Cómo fue la detención de Callejero Fino Callejero Fino fue interceptado por el personal de las fuerzas de seguridad en la intersección de las calles Italia y la Ruta 27, en la zona de Tigre. Los efectivos advirtieron que la camioneta en la que transitaba circulaba de manera irregular sin las patentes correspondientes. Al momento del abordaje, el artista justificó su desplazamiento ante las autoridades asegurando que se dirigía hacia el festejo de cumpleaños del músico J Rei, pareja de María Becerra.

Durante la identificación de los ocupantes, el personal policial constató que al volante de la camioneta se encontraba el propio Simón Natanael Alvarenga, mientras que en la posición de acompañante viajaba un hombre de 27 años identificado por las siglas S. J. R.. El procedimiento se complicó de forma severa cuando los uniformados realizaron la requisa vehicular y hallaron en el interior una pistola marca Glock calibre .40.

A raíz del operativo y la posterior intervención judicial, la productora y el sello discográfico que representan al cantante de cumbia emitieron un descargo oficial a través de sus plataformas digitales. En la misiva, la empresa remarcó el compromiso del trapero al señalar que la figura de la música se encontraba “atendiendo un requerimiento formal” y cumpliendo con las obligaciones procesales que le competen ante el accionar de las autoridades. Finalmente, desde el equipo de trabajo del cantante extendieron un mensaje a los seguidores y al periodismo, solicitando prudencia para evitar trascendidos falsos “por respeto a Natanael y, especialmente, a su familia en este momento”. El comunicado de la discográfica concluyó remarcando la importancia de aguardar los partes oficiales y agradeciendo la comprensión de la opinión pública mientras la causa avanza en los tribunales bonaerenses.