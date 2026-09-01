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Moria Casán reveló detalles de su charla secreta con los padres de Tini Stoessel: qué le dijeron

La diva destapó su charla confidencial con la familia de la cantante, quien decidió enfrentar a sus padres.

La Diva habló de la reacción de los padres de Tini Stoessel.

La Diva habló de la reacción de los padres de Tini Stoessel.

El Trece

La conductora Moria Casán rompió el silencio en su programa de televisión en un canal de aire y expuso los pormenores de su diálogo íntimo con los padres de Tini Stoessel, Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera. El núcleo del conflicto radica en la polémica auditoría sobre las finanzas de la estrella de la música.

La conductora de La Mañana con Moria se refirió al tema durante una emisión en vivo.
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La controversia familiar estalló cuando en otro ciclo de espectáculos aseguró contundentemente que la exitosa cantante "no es dueña de nada". Esta grave afirmación mediática desató la furia inmediata del círculo íntimo, exponiendo una profunda crisis en la administración del millonario patrimonio.

Las repercusiones de la polémica en el programa Los Profesionales de Siempre (El Nueve) fueron violentas, al punto de que Alejandro Stoessel reaccionó lanzando "piedras" contra un móvil periodístico de El Diario de Mariana (América TV) que montaba guardia en su domicilio. Mariana Muzlera, por su parte, salió en defensa del productor, tildando públicamente de "nefastos" a los panelistas.

En este tenso contexto de máxima hostilidad hacia la prensa local, la emblemática conductora logró, en ciclo televisivo La Mañana con Moria (El Trece), establecer un canal de comunicación directo y exclusivo con el matrimonio. Casán ofició así como confidente de una familia que hoy se percibe bajo ataque por el constante escrutinio mediático.

La conductora dio detalles de las reacciones de Mariana Muzlera y Alejandro Stoessel.

La conductora dio detalles de las reacciones de Mariana Muzlera y Alejandro Stoessel.

Qué le dijeron los padres de Tini Stoessel a Moria Casán

"Hablé con ellos, tuve una conversación muy leve", introdujo Moria al aire, asegurando que ambos progenitores evidencian una urgente necesidad de realizar "una catarsis emocional". Según la presentadora de televisión, los padres de la estrella se sienten profundamente "basureados" y "difamados" por las recientes especulaciones.

El enorme impacto psicológico de la cobertura mediática los dejó al límite de su tolerancia emocional, un estado alterado que Moria describió sin ningún tipo de filtros. "Están pasados de rosca por lo que los han difamado", sentenció textualmente la exvedette al revelar su agobio.

Un detalle revelador surgió cuando Mariana Muzlera le confesó a Casán haberse conmovido profundamente al escucharla reflexionar sobre la sanación entre Gustavo y Gerardo Sofovich. Este paralelismo familiar destapó la vulnerabilidad de la madre, evidenciando un anhelo íntimo por restaurar la fracturada paz con su hija.

Moria profundizó en la raíz del malestar general, validando la furia paterna ante lo que consideran un injusto linchamiento público por parte del periodismo. "Están rabiosos. Más allá de que no hay que tirar piedras, están rabiosos por las barbaridades que dicen", justificó la experimentada comunicadora.

Finalmente, la conductora cerró su alocución televisiva recordando que ambos "le dieron la vida a esta chica" y siempre procuraron cuidarla firmemente "entre algodones". Casán advirtió que la disputa trasciende el dinero, transformándose en una herida íntima que difícilmente cicatrizará bajo la actual exposición mediática.

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