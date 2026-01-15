IR A
Qué dijeron las Trillizas de Oro sobre Julio Iglesias y las denuncias de abuso sexual

Las artistas, que fueron reconocidas mundialmente como coristas del cantante a finales de los años 70, detallaron cómo convivir con el ídolo español acusado de violencia sexual y agresiones físicas.

Las artistas argentinas se hicieron conocidas internacionalmente en una gira junto al ídolo español.

Las Trillizas de Oro rompieron el silencio tras las denuncias de abuso sexual contra Julio Iglesias: "Nunca vivimos nada de lo que se dice", aseguraron sobre el músico de 82 años.

María Emilia, María Eugenia y María Laura Rousse, que iniciaron su carrera cuando como coristas del cantante en 1978, en su adolescencia, se distanciaron de las versiones de violencia sexual y agresiones físicas que enfrenta al ídolo español.

"Mientras trabajábamos con Julio nunca vivimos nada de lo que se está diciendo de él en estos días. Por eso no queremos hacer ningún comentario sobre el tema", detallaron dos de las mediáticas al diario La Nación.

La imagen de la vida familiar de "el cantante de las novias", tal como se lo conoce por su fama de romántico y sus varios matrimonios y relaciones, con las que tuvo 8 hijos, se vio salpicado por las denuncias de dos exempleadas, una trabajadora doméstica y una fisioterapeuta.

De qué se lo acusa a Julio Iglesias

Según alegaron las dos mujeres que trabajaron en las mansiones del cantante Julio Iglesias, en Bahamas y República Dominicana, fueron víctimas de delitos contra la libertad e integridad sexual, además detallaron el acoso sexual recurrente y la trata de personas con fines de trabajo forzado y servidumbre.

