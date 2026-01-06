6 de enero de 2026 Inicio
Murió un streamer en España tras realizar un desafío viral extremo consumiendo alcohol y drogas en vivo

La víctima, identificada como Sergio Jiménez Ramos, de 37 años, perdió la vida por sobredosis durante una transmisión privada frente a sus seguidores en el marco de los festejos de fin de año.

Por
Sergio Jiménez era amigo de Simón Pérez

Sergio Jiménez era amigo de Simón Pérez, quien comenzó a utilizar el método de consumo a demanda de sus seguidores. 

Redes Sociales

El streamer español Sergio Jiménez Ramos falleció en en la localidad catalaba de Vilanova i la Geltrú durante una transmisión cerrada. La víctima de 37 años participaba en un desafío que involucraba el consumo de cocaína y whisky. El hecho sucedió en una videollamada para donantes privados que pedían retos de alto riesgo. Según informó El Periódico de Catalunya, los Mossos d’Esquadra investigan las circunstancias exactas del deceso.

Foto: EFE | Kai Forsterling.
Jiménez Ramos era conocido en las plataformas digitales como "Sancho" o "Sssanchopanza". “¿Quieres entrar a mi meet privado de máximo 10 personas? 5 euros la entrada, meet sin final, solo personas que quieran estar conmigo de verdad”, publicó en sus redes hace algunas semanas.

Según informa El País de España, el crecimiento de Jiménez Ramos en el sector derivó del vínculo con el influencer Simón Pérez, quien utiliza un sistema de donativos basado en retos virales peligrosos. Este caso representa la primera muerte en directo registrada oficialmente en territorio español.

Simón Pérez

Simón Pérez brindó detalles sobre la ingesta del fallecido en un video posterior. Según su testimonio, Jiménez Ramos tomó seis gramos de cocaína en apenas tres horas. "Me podía haber pasado a mí, le ha pasado a él", declaró Pérez ante sus seguidores. El influencer afirmó que advirtió a la víctima sobre los peligros de una sobredosis inminente.

El pasado lunes TikTok cerró la cuenta de Pérez tras la muerte de su colega. La policía local analiza audios donde los espectadores incitaban al consumo durante la agonía. Los peritos realizaron la autopsia para confirmar la causa clínica del fallecimiento.

Antecedentes de tortura y humillación en vivo: la muerte del influencer francés

El creador de contenido francés Raphaël Graven, de 46 años y conocido en la plataforma Kick como "Jean Pormanove", fue encontrado muerto en su domicilio de Niza tras una transmisión ininterrumpida que alcanzó las 289 horas.

El streamer, que contaba con más de un millón de seguidores, participaba en dinámicas que los medios locales describieron como auténticas sesiones de tortura física y psicológica. Este trágico fenómeno es conocido como "humiliation streams" y se ha replicado en todo el continente europeo.

Jean Pormanove

La investigación judicial reveló que la muerte de Graven fue el resultado directo de la violencia sistemática infligida por otras personas durante el vivo. A pesar de su aparente éxito digital, se sentía "rehén" de una situación secreta que implicaba desafíos extremos, como recibir bofetadas, escupitajos y golpes de todo tipo, a cambio de donaciones.

