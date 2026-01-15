Por tiempo limitado: estos son los descuentos exclusivos que tiene Cuenta DNI para el verano 2026 Conocé los comercios adheridos y todas las promociones disponibles para aprovechar los descuentos en cada local. Por + Seguir en







Las promociones destacadas de Cuenta DNI para enero 2026. Banco Provincia

Banco Provincia lanzó promociones de enero para usuarios de Cuenta DNI, con foco en el ahorro durante el verano.

Hay descuentos en comercios de cercanía, supermercados, ferias, farmacias, librerías y universidades.

En carnicerías y gastronomía se ofrecen reintegros semanales con topes definidos.

La propuesta incluye beneficios especiales para vacaciones y grandes cadenas comerciales. Banco Provincia dio inicio al mes de enero con una ambiciosa batería de promociones exclusivas para los usuarios de Cuenta DNI. Con una comunidad que supera los 10 millones de usuarios activos en toda la provincia de Buenos Aires, la billetera digital se consolida como una herramienta clave para los bonaerenses durante el verano. Estas ofertas se diseñan de manera estratégica para fomentar el ahorro en distintos rubros de consumo y ofrecer un alivio económico directo tanto a quienes disfrutan de las vacaciones como a quienes permanecen en sus hogares.

La propuesta de beneficios resulta amplia y alcanza a los sectores más demandados por las familias. Entre los descuentos destacados figuran rubros esenciales como supermercados, farmacias y comercios de cercanía, además de opciones específicas como librerías y ferias bonaerenses. Al diversificar las promociones, la entidad impulsa el consumo tanto en grandes cadenas como en negocios locales, fortaleciendo el comercio de barrio en cada municipio.

Cuenta DNI En mayo, tenés la oportunidad de acceder a un destacado descuento en esta cadena y reducir el gasto en tus compras. Banco Provincia Uno de los principales atractivos de esta campaña es la posibilidad de acumular reintegros semanales significativos, lo que permite una planificación inteligente de las compras para maximizar el ahorro mensual. Gracias a la interfaz ágil de la aplicación, los usuarios siguen de cerca sus beneficios y organizan sus gastos según los días de descuento disponibles. De este modo, Banco Provincia refuerza su compromiso de acompañar a su comunidad durante la temporada 2026 con soluciones financieras prácticas y accesibles.

Qué descuentos exclusivos tiene Cuenta DNI para el verano 2026 Los comercios de barrio incorporan carnicerías, granjas y pescaderías dentro de la propuesta de beneficios. El descuento alcanza el 20% todos los viernes, con un tope semanal de $5.000. Con cinco viernes durante enero, el ahorro total potencial llega hasta los $25.000.

En el rubro gastronómico, los beneficios permiten un ahorro de hasta $8.000 por fin de semana. Estas promociones se complementan con los descuentos vigentes en supermercados, ferias, farmacias, librerías y comercios universitarios, ampliando así la cobertura de consumo de la billetera digital.

Cuenta DNI La billetera virtual del Banco Provincia anunció nuevos beneficios para sus usuarios, incluyendo un incremento en los topes de reintegro disponibles. Banco Provincia Cuáles son los descuentos de Cuenta DNI en enero 2026 Durante enero de 2026, Cuenta DNI presenta una amplia variedad de beneficios orientados tanto al consumo cotidiano como a quienes disfrutan de la temporada de verano. Entre las promociones más relevantes figura el 20% de ahorro en comercios de cercanía y carnicerías todos los viernes, con un tope semanal de $5.000. También continúan descuentos destacados en rubros esenciales, como el 40% en ferias y mercados bonaerenses y en universidades, con un tope de $6.000 por semana, además de rebajas en farmacias y librerías que, en fechas puntuales, no poseen límite de reintegro. Para quienes vacacionan, la billetera del Banco Provincia suma un beneficio especial de temporada con un 25% de descuento diario en marcas reconocidas como Havanna, Atalaya, Freddo y distintos balnearios, con un tope de $10.000 por semana y por marca. A esto se agregan promociones de fin de semana con un 25% de ahorro en locales Full YPF, excluyendo combustibles, y en gastronomía, con un tope de $8.000. En paralelo, grandes cadenas de supermercados como Carrefour, Coto y Chango Más ofrecen descuentos que oscilan entre el 10% y el 20% según el día, lo que completa un esquema de ahorro integral a lo largo de todo el mes.