15 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Por tiempo limitado: estos son los descuentos exclusivos que tiene Cuenta DNI para el verano 2026

Conocé los comercios adheridos y todas las promociones disponibles para aprovechar los descuentos en cada local.

Por
Las promociones destacadas de Cuenta DNI para enero 2026.

Las promociones destacadas de Cuenta DNI para enero 2026.

Banco Provincia
  • Banco Provincia lanzó promociones de enero para usuarios de Cuenta DNI, con foco en el ahorro durante el verano.
  • Hay descuentos en comercios de cercanía, supermercados, ferias, farmacias, librerías y universidades.
  • En carnicerías y gastronomía se ofrecen reintegros semanales con topes definidos.
  • La propuesta incluye beneficios especiales para vacaciones y grandes cadenas comerciales.

Banco Provincia dio inicio al mes de enero con una ambiciosa batería de promociones exclusivas para los usuarios de Cuenta DNI. Con una comunidad que supera los 10 millones de usuarios activos en toda la provincia de Buenos Aires, la billetera digital se consolida como una herramienta clave para los bonaerenses durante el verano. Estas ofertas se diseñan de manera estratégica para fomentar el ahorro en distintos rubros de consumo y ofrecer un alivio económico directo tanto a quienes disfrutan de las vacaciones como a quienes permanecen en sus hogares.

Cuenta DNI lanzó una promoción especial de verano para quienes estén en Mar del Plata durante enero 2026.
Te puede interesar:

Cómo es la promoción que tiene Cuenta DNI para quienes estén en Mar del Plata: reintegro en churros, alfajores y más

La propuesta de beneficios resulta amplia y alcanza a los sectores más demandados por las familias. Entre los descuentos destacados figuran rubros esenciales como supermercados, farmacias y comercios de cercanía, además de opciones específicas como librerías y ferias bonaerenses. Al diversificar las promociones, la entidad impulsa el consumo tanto en grandes cadenas como en negocios locales, fortaleciendo el comercio de barrio en cada municipio.

Cuenta DNI
En mayo, tenés la oportunidad de acceder a un destacado descuento en esta cadena y reducir el gasto en tus compras.

En mayo, tenés la oportunidad de acceder a un destacado descuento en esta cadena y reducir el gasto en tus compras.

Uno de los principales atractivos de esta campaña es la posibilidad de acumular reintegros semanales significativos, lo que permite una planificación inteligente de las compras para maximizar el ahorro mensual. Gracias a la interfaz ágil de la aplicación, los usuarios siguen de cerca sus beneficios y organizan sus gastos según los días de descuento disponibles. De este modo, Banco Provincia refuerza su compromiso de acompañar a su comunidad durante la temporada 2026 con soluciones financieras prácticas y accesibles.

Qué descuentos exclusivos tiene Cuenta DNI para el verano 2026

Los comercios de barrio incorporan carnicerías, granjas y pescaderías dentro de la propuesta de beneficios. El descuento alcanza el 20% todos los viernes, con un tope semanal de $5.000. Con cinco viernes durante enero, el ahorro total potencial llega hasta los $25.000.

En el rubro gastronómico, los beneficios permiten un ahorro de hasta $8.000 por fin de semana. Estas promociones se complementan con los descuentos vigentes en supermercados, ferias, farmacias, librerías y comercios universitarios, ampliando así la cobertura de consumo de la billetera digital.

Cuenta DNI
La billetera virtual del Banco Provincia anunció nuevos beneficios para sus usuarios, incluyendo un incremento en los topes de reintegro disponibles.

La billetera virtual del Banco Provincia anunció nuevos beneficios para sus usuarios, incluyendo un incremento en los topes de reintegro disponibles.

Cuáles son los descuentos de Cuenta DNI en enero 2026

Durante enero de 2026, Cuenta DNI presenta una amplia variedad de beneficios orientados tanto al consumo cotidiano como a quienes disfrutan de la temporada de verano. Entre las promociones más relevantes figura el 20% de ahorro en comercios de cercanía y carnicerías todos los viernes, con un tope semanal de $5.000. También continúan descuentos destacados en rubros esenciales, como el 40% en ferias y mercados bonaerenses y en universidades, con un tope de $6.000 por semana, además de rebajas en farmacias y librerías que, en fechas puntuales, no poseen límite de reintegro.

Para quienes vacacionan, la billetera del Banco Provincia suma un beneficio especial de temporada con un 25% de descuento diario en marcas reconocidas como Havanna, Atalaya, Freddo y distintos balnearios, con un tope de $10.000 por semana y por marca. A esto se agregan promociones de fin de semana con un 25% de ahorro en locales Full YPF, excluyendo combustibles, y en gastronomía, con un tope de $8.000. En paralelo, grandes cadenas de supermercados como Carrefour, Coto y Chango Más ofrecen descuentos que oscilan entre el 10% y el 20% según el día, lo que completa un esquema de ahorro integral a lo largo de todo el mes.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La billetera virtual del Banco Provincia anunció la extensión de uno de sus descuentos más populares y agregó nuevas promociones para sus usuarios.  

Cuando es el 20% de descuento en carnicerías con Cuenta DNI en enero 2026 y qué hacer para aprovecharlo

El esquema se completa con beneficios que ya forman parte del uso cotidiano de la app.

Qué promociones especiales se pueden aprovechar en la costa argentina con Cuenta DNI en enero 2026

Las opciones digitales muestran un mejor desempeño frente al avance de los precios en el corto plazo.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 2.500.000 pesos a 30 días en enero 2026

En los medios electrónicos suelen aparecer intereses más atractivos.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 1.500.000 pesos a 30 días en enero 2026

Cuenta DNI tiene un beneficio especial para disfrutar de la música en 2026.

Babasónicos, Zoe Gotusso y más: como podés hacer para participar por las entradas del Festival Cuenta DNI

El contexto actual muestra un mercado más competitivo luego de la eliminación de la tasa mínima obligatoria.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 2.000.000 pesos a 30 días en enero 2026

Rating Cero

La fragancia de Julia Roberts: lujo floral y precio en Argentina.

Este es el perfume favorito de Julia Roberts: cuánto sale en Argentina

Marvel y Sony cancelaron definitivamente la película de Spider-Woman que iba a dirigir Olivia Wilde, anunciada en 2020.

Cual es la inesperada decisión que tomó Marvel pensando en Spider-Woman

A pesar de la exposición pública del actor argentino, Campuzano mantiene un perfil bajo.

Romance confirmado: quién es la nueva pareja española de Joaquín Furriel

El actor estadounidense ya le puso voz y movimiento a Kratos en el famoso videojuego.

El elegido: Ryan Hurst será el encargado de dar vida a Kratos en la adaptación de God of War

Una película con Idris Elba, crimen y mucho misterio llegó a Netflix y es tendencia.
play

Esta película con Idris Elba, crimen y mucho misterio llegó a Netflix y es tendencia: como encontrarla

Esta serie de Colombia llegó a Netflix y tiene una emotiva lucha por las mujeres.
play

Esta serie de Colombia llegó a Netflix y tiene una emotiva lucha por las mujeres: de cual se trata

últimas noticias

Impresionantes videos del diluvio en la provincia de Buenos Aires: rige el alerta amarilloi

Los impactantes videos del diluvio en playas y ciudades de la provincia de Buenos Aires

Hace 6 minutos
La conductora apuntó duramente contra el novio de la cantante.

La tajante advertencia de Moria Casán a Lali Espósito sobre su casamiento: "No puedo..."

Hace 23 minutos
Edenor y Edesur se refirió a los cortes de luz.

Las explicaciones de Edenor y Edesur por el masivo apagón en el AMBA: por qué se cortó la luz

Hace 26 minutos
La interrupción del servicio eléctrico ocurrió medio de temperaturas cercanas a los 36 grados y una demanda récord.

Comida, internet y accidentes: ¿qué hacer ante un corte de suministro eléctrico?

Hace 41 minutos
La fragancia de Julia Roberts: lujo floral y precio en Argentina.

Este es el perfume favorito de Julia Roberts: cuánto sale en Argentina

Hace 1 hora