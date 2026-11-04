Moria Casán se enteró en vivo de una causa judicial que involucra a Sofía Gala: "¿Mi hija está en un sitio porno?"

La conductora quedó desconcertada cuando un abogado reveló detalles de un expediente que involucra a su hija. Entre la preocupación y el humor, lanzó un inesperado pedido en vivo.

Moria Casán vivió un insólito momento al aire de La Mañana con Moria cuando se enteró en vivo de que su hija, Sofía Gala, estaba involucrada en un proceso judicial del que no tenía conocimiento .

Todo sucedió mientras la conductora entrevistaba por teléfono al abogado Martín Leguizamón por el caso de la estafa que sufrió Lucas Bertero . En medio de la conversación, el letrado hizo referencia a un expediente que involucraba a la actriz y dejó completamente desconcertada a la One. “ ¿Qué es lo de Sofía, doctor? ”, preguntó Moria, sorprendida por la información que acababa de escuchar.

Ante las palabras del abogado, la conductora no pudo ocultar su preocupación y comenzó a insistir: “¿Qué pasa con Sofía? ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó a Sofía?”.

Leguizamón explicó que se trataba de una causa judicial iniciada hacía tiempo, relacionada con una presunta vinculación de la imagen de Gala con sitios pornográficos. “Ah, no sabía. ¡Qué asombro! Cuénteme qué pasó, ¿mi hija está en un sitio porno?”, reaccionó Moria, antes de aclarar que desconocía por completo la situación.

La conductora quiso saber si el conflicto estaba cerca de resolverse y no tardó en preguntar por una posible compensación económica. “Yo me entero de las cosas mías en la tele. ¿Está por solucionarse? ¿Va a haber un dinero, doctor? Por favor, se lo pido”, lanzó. Y agregó: “ Me paraliza enterarme de mi vida por la tele”.

Aunque la noticia la tomó completamente desprevenida, la One terminó apelando a su característico humor para cerrar el tema con un particular pedido al abogado: “Billetitos antes de fin de año, consígale billetes a Sofía Gala, que hay que armar mucho arbolito con muchos regalitos”.

Moria Casán rompió en llanto en vivo tras una inesperada conexión de una médium con su padre

La conductora Moria Casán vivió un viernes cargado de emociones en su magazine La Mañana con Moria. Lo que comenzó como una charla con un grupo de médiums y brujas blancas terminó convirtiéndose en un momento profundamente conmovedor, cuando una inesperada conexión espiritual con su padre, Juan Casanova, llevó a la One a emocionarse hasta las lágrimas.

Todo se originó cuando la conductora quiso saber si las invitadas tenían la capacidad de comunicarse con personas fallecidas. “Energéticamente el ambiente es hermoso. No hay una cosa rara”, comenzó diciendo antes de preguntarle a una de las médiums: “¿Se pueden comunicar con muertos ustedes? ¿Qué le dicen?”.

La emoción de Moria Casán

“Sí. No los bajo, no los sacó de la luz, no los introduzco en mi cuerpo, yo soy canal. Recibo información y te la transmito”, respondió la mujer.

Decidida a profundizar en la experiencia, Moria les consultó a las médiums si podían transmitirle algún mensaje de una persona que la hubiera querido mucho. "¿Podés recibir algo de la persona que decís que me quiere mucho? ¿Quién es la persona?”, consultó. “Es el hombre más importante de tu vida. El primer hombre de tu vida”, respondió la invitada.

Primero la conductora pensó en Mario Castiglione, el padre de su hija Sofía Gala. Sin embargo, la mujer fue contundente al aclarar a quien se refería: “El hombre más importante de tu vida, que te contiene y te protege, es tu padre”.

La diva no pudo contener la emoción al recordar a su padre, Juan Casanova, a quien le dedicó unas sentidas palabras y destacó el papel fundamental que tuvo en su vida y en sus primeros acercamientos al mundo artístico. “Mi padre, qué bueno. Tenés razón. Claro, mi padre fue el primero, el que hizo que mi vida sea lúdica, me metió en el mundo del arte. Era músico, pero amaba el arte”, expresó emocionada la exvedette.