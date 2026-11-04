El Senado trata en plenario de comisiones la Ley de Discapacidad, con media sanción de Diputados

El plenario de Presupuesto y Población y Desarrollo Humano fue convocado para acordar un dictamen de mayoría y trasladar el proyecto al recinto para votarlo y convertirlo en ley.

A dos semanas de la media sanción en la Cámara de Diputados , el proyecto de la Ley de Discapacidad es tratado este miércoles en el plenario de Presupuesto y Población y Desarrollo Humano del Senado para alcanzar un dictamen de mayoría que permita debatirlo y votarlo en el recinto para convertirlo en ley.

La interna de la Casa Rosada con Patricia Bullrich por la conducción del bloque libertario en el Senado

El plenario contemplaba dos expedientes que buscaban insistir con la prórroga en la Emergencia en Discapacidad: uno de Anabel Fernández Sagasti y otro de Carlos Linares . La senadora se encuentra de licencia y el senador anunció al comienzo del encuentro que bajaría su proyecto y acompañaría el que obtuvo más de dos tercios en la Cámara baja.

"Después de lo que pasó el otro día en Diputados he decidido sacar el proyecto de Emergencia y acompañar el proyecto que venga de Diputados porque es lo más cercano que tenemos ahora, no es lo ideal . Necesitamos trabajar mucho sobre el tema discapacidad, es mucho lo que falta", afirmó Linares este miércoles.

Tras sus palabras, la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich , celebró alcanzar ese punto de acuerdo: "Se ha logrado, luego de muchos desencuentros, un encuentro en torno a esta ley ". " Superar la emergencia es un objetivo importante , que le ha dado a este Congreso un rol de encontrar una salida y no la pelea permanente en la que entró este tema", sostuvo la exfuncionaria de Javier Milei y Mauricio Macri .

Bullrich diferenció: " Esto no es un plan social, es una pensión a la discapacidad . Los planes sociales van por otro lado".

La reunión es moderada por el senador Agustín Monteverde, presidente de Presupuesto y Hacienda, y la senadora Alicia Kirchner, titular de Población y Desarrollo Humano. Dado el consenso consolidado en la Cámara baja, se prevé que la reunión podría pasar el texto a la firma, en tanto la cita logre el quórum reglamentario.

Cómo fue el plenario por la Ley de Discapacidad en el Senado

Por su parte, la senadora cordobesa Alejandra Vigo consideró que la propuesta es "oportunista", propuso modificaciones y remarcó que el sector de discapacidad está "severamente en emergencia". Además, la legisladora de Provincias Unidas criticó: "No se trató con todos los responsables que tienen que ver con este compromiso de la atención de la discapacidad".

Alejandra Vigo, senadora cordobesa de Provincias Unidas.

El senador oficialista Bartolomé Abdala destacó la garantía presupuestaria que contempla el proyecto y explicó: "Se estableció que los fondos destinados a Discapacidad dentro del Ministerio de Salud no podrán caer en términos reales respecto al año anterior previendo compensaciones del Tesoro".

Mientras que la senadora peronista Juliana Di Tullio calificó de "relato perverso" lo expuesto por Bullrich, señaló que los proyectos de sus compañeros de partido "son más justos con las personas con discapacidad", aseguró estar de acuerdo con Vigo y consideró que el proyecto es parte del "milagro" traído por el papa León XIV en su visita a Argentina.

"Vamos a firmar este dictamen porque el 31 de noviembre se terminan las sesiones ordinarias y estoy convencida de que este gobierno no tiene en agenda los derechos de las personas con discapacidad y sus familias. También estoy segura de que esto no es lo último que vamos a hacer", prometió Di Tullio.

La senadora arremetió contra el Gobierno por su "maltrato" a las personas con discapacidad: "Hacen un daño en nuestros lazos sociales muy grande". "Hablan de transparencia desde ANDIS...", deslizó la legisladora en referencia a la causa por corrupción en la que está imputado el exdirector de ANDIS Diego Spagnuolo.

El senador oficialista Bruno Olivera Lucero sentenció que "no se puede decir 'le voy a aumentar a aquel' sin decir de dónde se va a sacar" y elogió que el proyecto debatido sí lo establezca.

"Esta ley le da un financiamiento permanente y responsable a estos sectores vulnerables, pone el financiamiento en la ley y pone los requisitos en vez de dejarlo para la reglamentación", destacó el legislador sanjuanino.

Fernando Salino, senador de San Luis por Justicia Social Federal.

Por su parte, el senador Fernando Salino respondió el cuestionamiento de Olivera Lucero y sentenció: "A algunos proyectos se les exigen que digan las partidas a otros no. A nosotros nos dicen 'queremos saber de dónde sacar...', saquénsela a la SIDE, muchachos".

"El pueblo argentino quiere destinar la plata a la atención de grupos vulnerados y, en ese sentido, vamos a acompañar el dictamen de este proyecto", adelantó el legislador por San Luis.

Las claves del nuevo régimen de Discapacidad

El dictamen original del oficialismo ya contemplaba la actualización mensual de los aranceles del nomenclador según la inflación. También mantenía la continuidad de las pensiones no contributivas y su compatibilidad con el empleo para quienes perciban ingresos de hasta dos salarios mínimos, vitales y móviles. Sin embargo, la oposición reclamó cambios para que el nuevo régimen permanente no quedara sujeto únicamente a las decisiones del Poder Ejecutivo.

Uno de los puntos centrales de la negociación fue el acceso a las pensiones. El texto original dejaba en manos de la reglamentación del Gobierno la definición de los requisitos, mientras que la nueva versión los incorpora a la propia ley. También se precisaron las partidas destinadas a financiar el sistema y el mecanismo para cubrir eventuales faltantes presupuestarios.

En materia de salud, el nuevo texto reconoce el derecho de los titulares de las pensiones no contributivas por invalidez laboral y por discapacidad a un programa médico de atención y cobertura que garantice las prestaciones básicas previstas en la Ley 24.901. Además, fija plazos para saldar las compensaciones pendientes a los prestadores: el cronograma deberá notificarse dentro de los 30 días corridos desde la entrada en vigencia de la ley y prever la cancelación total de los pagos dentro de los 90 días corridos para quienes hayan completado el trámite administrativo.