El papa León XIV recibió a Bob Dylan en el Vaticano mientras prepara su gira en Sudamérica

El papa León XIV recibió en el Vaticano a Bob Dylan, en la previa de su viaje a Uruguay, Argentina y Perú en el marco de la gira en Sudamérica. Durante el encuentro, le regaló un rosario y recibió el libro autobiográfico del reconocido artista publicado en Estados Unidos y otros países del mundo.
El Vaticano publicó en su sitio web que Dylan se encuentra en Roma debido a que este jueves se presentará en el Palazzo dello Sport en el marco de su gira Rough and Rowdy Ways Tour, que también incluye conciertos en Milán y Bolonia. También informó que el sumo pontífice le entregó un rosario y que el cantante de 85 años le obsequió su libro autobiográfico, llamado Chronicles - Volume 1.
La Santa Sede recordó que el sumo pontífice evocó al cantante debido a que lo citó en julio "al escribir el prefacio de un libro de la LEV (Librería Editora Vaticana) titulado Desarmado y desarmante. La paz es un regalo". En tal sentido, agregó que "utilizó las palabras de uno de sus poemas (dirigido figurativamente a la bomba atómica) para lanzar una severa advertencia contra el rearme global y la pesadilla de la energía nuclear: "Te odio porque el hombre te creó, el hombre te posee y el hombre te manipula".
El papa León XIV junto a Bob Dylan.
"Los versos que el Papa citó en el libro LEV, editado por el periodista Alessandro Banfi, pertenecen a Go Away You Bomb, una canción de protesta que el autor escribió en 1963 en plena Guerra Fría. Se trata de una obra singular, ya que la canción nunca fue grabada ni publicada oficialmente en álbumes, y el manuscrito original permaneció inédito hasta su redescubrimiento en 2013", agregó el Vaticano.
En tanto, la Santa Sede recordó que Dylan también se había reunido con el papa Juan Pablo II: "Esta no es la primera vez que el 'Minstrel' del rock, como se le conoce desde el inicio de su carrera en la década de 1960, se encuentra con un Pontífice. En 1997, Dylan fue invitado a actuar junto a otros artistas en el XXIII Congreso Eucarístico Nacional de Bolonia, ante el Papa —entonces Juan Pablo II— y una multitud de aproximadamente 300.000 jóvenes".
Visita del papa León XIV: qué incluye el kit oficial que se entregó a los voluntarios y se hizo viral
A pocos días de la llegada del papa León XIV a la Argentina, prevista del 8 al 11 de noviembre, crecen las expectativas y se multiplican los detalles organizativos de cara al histórico evento. En las últimas horas, una joven compartió a través de sus redes sociales el contenido del kit oficial entregado a los voluntarios tras una masiva convocatoria, un material que incluye desde indumentaria y una tarjeta SUBE especial para traslados hasta un rosario conmemorativo.
Rocío Sibuet revolucionó TikTok al mostrar en un video todo lo que viene dentro del kit oficial que recibieron los voluntarios para la visita de León XIV a la Argentina. La joven abrió la mochila y detalló uno por uno todos los elementos que les entregaron para trabajar en las jornadas del 8 al 11 de noviembre: una mochila con la identificación oficial del evento; una remera con el lema de la convocatoria; una gorra; una credencial personalizada con fotografía, una pulsera de tela,; una botella reutilizable y un rosario especial acompañado por un mensaje que avisa que ya fue rezado por otra persona.
Además, para facilitar sus traslados durante las jornadas, les entregaron una tarjeta SUBE exclusiva con la inscripción “Voluntario del Papa León” y, como detalle extra durante la larga espera, un paquete de papas fritas con diseño religioso y sello alusivo.