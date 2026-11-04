El papa León XIV recibió a Bob Dylan en el Vaticano mientras prepara su gira en Sudamérica El sumo pontífice mantuvo un encuentro con el reconocido cantante en la Santa Sede, en la previa de su viaje a Uruguay, Argentina y Perú. Por Agregar C5N en









El papa León XIV junto a Bob Dylan

El papa León XIV recibió en el Vaticano a Bob Dylan, en la previa de su viaje a Uruguay, Argentina y Perú en el marco de la gira en Sudamérica. Durante el encuentro, le regaló un rosario y recibió el libro autobiográfico del reconocido artista publicado en Estados Unidos y otros países del mundo.

El Vaticano publicó en su sitio web que Dylan se encuentra en Roma debido a que este jueves se presentará en el Palazzo dello Sport en el marco de su gira Rough and Rowdy Ways Tour, que también incluye conciertos en Milán y Bolonia. También informó que el sumo pontífice le entregó un rosario y que el cantante de 85 años le obsequió su libro autobiográfico, llamado Chronicles - Volume 1.

La Santa Sede recordó que el sumo pontífice evocó al cantante debido a que lo citó en julio "al escribir el prefacio de un libro de la LEV (Librería Editora Vaticana) titulado Desarmado y desarmante. La paz es un regalo". En tal sentido, agregó que "utilizó las palabras de uno de sus poemas (dirigido figurativamente a la bomba atómica) para lanzar una severa advertencia contra el rearme global y la pesadilla de la energía nuclear: "Te odio porque el hombre te creó, el hombre te posee y el hombre te manipula".

El papa León XIV junto a Bob Dylan. "Los versos que el Papa citó en el libro LEV, editado por el periodista Alessandro Banfi, pertenecen a Go Away You Bomb, una canción de protesta que el autor escribió en 1963 en plena Guerra Fría. Se trata de una obra singular, ya que la canción nunca fue grabada ni publicada oficialmente en álbumes, y el manuscrito original permaneció inédito hasta su redescubrimiento en 2013", agregó el Vaticano.

En tanto, la Santa Sede recordó que Dylan también se había reunido con el papa Juan Pablo II: "Esta no es la primera vez que el 'Minstrel' del rock, como se le conoce desde el inicio de su carrera en la década de 1960, se encuentra con un Pontífice. En 1997, Dylan fue invitado a actuar junto a otros artistas en el XXIII Congreso Eucarístico Nacional de Bolonia, ante el Papa —entonces Juan Pablo II— y una multitud de aproximadamente 300.000 jóvenes".