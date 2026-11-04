"Hasta siempre": los desgarradores mensajes de los amigos de Daniel Bifulco tras su muerte

La muerte de Daniel Bifulco , integrante del recordado conjunto cómico Los Jaimitos surgido en las noches de Videomatch , despertó una profunda consternación en la Argentina. Tras conocerse su partida física, una extensa nómina de referentes del espectáculo utilizó las redes para volcar su dolor y acompañar a los seres queridos del artista en este complejo momento.

En primera instancia, Flavio Gastaldi publicó una emotiva postal de camarines luciendo sus caracterizaciones de actuación a la par de su colega. Invadido por la pesadumbre del hecho, el actor acompañó la fotografía con unas palabras de despedida dedicadas a la memoria de su compañero de ruta: “QEPD querido amigo. Muchas tristezas en este día” .

Por su parte, el comediante Alfredo Silva desempolvó una valiosa imagen del recuerdo para homenajear a quien supo encarnar una de las piezas fundamentales en los sketchs humorísticos que compartía junto a Roberto Peña y Rodrigo Vagoneta . Conmovido por el desenlace, expresó su plegaria para el descanso eterno de la estrella televisiva mediante una sentido mensaje virtual: “Que en paz descanses mi gran amigo Jaimito, Daniel Bifulco, que Dios te tenga en la gloria eterna”.

Sumándose a las muestras de afecto, el productor Torry Palenzuela apeló a las historias de Instagram para colgar un compilado de recuerdos con retratos personales y capturas de sus actuaciones más celebradas en el plano profesional. El artista despidió al entrañable comediante recordando la alegría con la que afrontaba su profesión y el legado que dejó tras su trayectoria en el teatro y las redes sociales: “Dani querido, así te voy a recordar, sonriendo. Hasta siempre, amigo y colega . Gracias por tu arte, descansá en paz”.

Finalmente, el impacto de la triste noticia resonó con fuerza entre otras históricas personalidades ligadas a las producciones de Marcelo Tinelli . Ante un informe digital divulgado por el cronista Pablo Layus, la locutora Marcela Feudale lamentó profundamente la pérdida del actor al escribir: “Ay, Dani querido, es una noticia muy triste” . A esas expresiones se plegaron los lamentos de las actrices Sandra Callejón y Pelu Taborda , junto al tributo del músico Luciano Creiner , completando un sentido homenaje colectivo para la recordada figura.

De qué murió Daniel Bifulco

El artista, reconocido por haber encabezado el popular trío humorístico, falleció como consecuencia de un agudo paro cardiorrespiratorio a los 56 años de edad. La partida de la figura del entretenimiento generó un impacto inmediato entre sus antiguos compañeros de la televisión y sus fanáticos, quienes expresaron sus condolencias a la familia en las redes sociales.

La trágica escena se descubrió este miércoles 4 de noviembre de 2026, cuando la madre del cómico se apersonó en la propiedad donde residía el intérprete. La mujer ingresó al departamento situado en el barrio porteño de Villa Urquiza y halló el cuerpo desvanecido del comediante sobre el piso del inmueble, sin que los profesionales de la salud pudieran realizar maniobras de reanimación. De acuerdo a las primeras pericias médicas en el lugar de los hechos, se constató que la interrupción cardíaca se produjo de manera repentina.

La dolorosa pérdida física de quien supo llevar risas a millones de hogares argentinos marca el cierre de una etapa dorada en la comedia del país. La partida del artista de 56 años deja un vacío incalculable en la colonia artística, donde se lo recordará por su talento y su calidez humana. Tras hallarlo sin vida en la propiedad de la Capital Federal, los allegados y colegas de la farándula comenzaron las coordinaciones para brindarle el último adiós a una de las figuras más queridas.