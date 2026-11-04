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Escándalo por la serie de Moria Casán: la fortuna que exige la familia Vadalá

Ingrid, hija del fallecido empresario, reclama una suma millonaria a Netflix y a la diva por presuntos daños a la imagen de su padre, tras dos mediaciones sin acuerdo.

Griselda Siciliani encarna a Moria Casan en la serie de Netflix.

Griselda Siciliani encarna a Moria Casan en la serie de Netflix.

La serie de Moria Casán en Netflix enfrenta una fuerte polémica judicial. Ingrid Vadalá, hija del fallecido Luis Vadalá, reclama una indemnización de 2 millones de dólares por la representación de su padre en la ficción biográfica de la diva.

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La información fue revelada por el periodista Pepe Ochoa, quien aseguró que la familia inició acciones legales contra Moria Casán y Netflix por considerar que la producción perjudicó la imagen y el honor del empresario.

Según explicó el panelista en LAM (América), ya se realizaron dos instancias de mediación sin acuerdo. En la segunda reunión, Ingrid habría formalizado su exigencia económica: "Ingrid Vadalá le pide a Moria Casán y a Netflix dos millones de dólares", reveló Ochoa.

Luis Vadalá y Moria Casán.

Luis Vadalá y Moria Casán.

El periodista precisó que la suma solicitada corresponde a un resarcimiento por los daños que, según la familia, provocó la manera en que fue retratado Luis Vadalá. Sin embargo, hasta este miércoles, no se informó públicamente de un acuerdo entre las partes.

La controversia involucra a una de las series argentinas más exitosas de Netflix, estrenada el 14 de agosto de 2026. La producción alcanzó 1,6 millones de visualizaciones durante sus primeros días y llegó al Top 10 global de series de habla no inglesa.

Las escenas de la serie que más molestaron a Ingrid Vadalá

El principal enojo de Ingrid Vadalá está relacionado con las escenas de violencia y destrato hacia Sofía Gala atribuidas a su padre en la ficción. Según Pepe Ochoa, esas representaciones fueron las que más indignación generaron en la familia.

En LAM, la panelista Pilar Smith preguntó si las escenas vinculadas con las adicciones habían provocado el conflicto. Ochoa aclaró que el mayor malestar estaba relacionado con la violencia, el trato hacia Sofía Gala y la representación del consumo de sustancias.

Griselda Siciliani y Joaquín Ferreira encarnan a Moria y Vadalá.

Griselda Siciliani y Joaquín Ferreira encarnan a Moria y Vadalá.

Otro aspecto cuestionado fue la imagen de Luis Vadalá como una persona que robaba. Ingrid sostiene que la producción presenta una versión distorsionada de su padre y rechaza que determinados episodios de la ficción reflejen lo que realmente ocurrió.

La polémica se intensificó por las declaraciones de Sofía Gala, quien defendió la reconstrucción de los hechos: "En la serie se quedaron muy cortos y fueron muy buenos con Luis Vadalá. Les tendrían que agradecer", afirmó la actriz en una entrevista televisiva.

Por su parte, Ingrid Vadalá mantiene una postura firme frente al conflicto. Según recordó Ochoa, la hija del empresario aseguró: "Hasta que yo me muera voy a defender el honor de mi papá".

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