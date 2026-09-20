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Qué costo alcanzan los bolsos Gucci que lució Tini Stoessel en México

La joven cantante sorprendió con un exclusivo look de la marca francesa durante su estadía en Ciudad de México, donde combinó prendas y accesorios de lujo.

Tini Stoessel lució dos exclusivas carteras Gucci durante su estadía en Ciudad de México.

Tini Stoessel lució dos exclusivas carteras Gucci durante su estadía en Ciudad de México.

  • Tini Stoessel compartió fotos de su producción durante su paso por México.
  • La cantante eligió un look de Gucci en blanco y negro.
  • El estilismo incluyó prendas, calzado y accesorios de la reconocida firma italiana.

  • Dos carteras se destacaron entre los complementos elegidos por la artista.

La cantante compartió una producción en un hotel de Ciudad de México con prendas y accesorios de lujo, mientras continúa con la etapa americana de su gira FUTTTURA, Qué costo alcanzan los bolsos Gucci que lució Tini Stoessel en el país azteca.

A sus 73 años, Vera Holtz continúa activa en el mundo artístico. Su presente combina trabajos audiovisuales, proyectos independientes y actividad teatral.
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La estrella de pop volvió a mostrar su faceta más fashionista con una producción realizada durante su estadía en Ciudad de México. La figura argentina compartió en Instagram una serie de fotografías en las que posó con un look en blanco y negro acompañado por distintos accesorios de Gucci.

La publicación, que rápidamente superó los 490 mil “me gusta”, la mostró en distintos espacios de un hotel mexicano, con la ciudad de fondo. El estilismo combinó prendas ajustadas, stilettos negros y dos carteras de la reconocida firma italiana, cuyos valores se destacan por sus elevados precios.

tini

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Cuánto cuestan las carteras de Tini Stoessel

Para la producción, Tini eligió una remera blanca de manga corta confeccionada en jersey de nailon elástico sin costuras. La prenda pertenece a la colección Primavera de Gucci y tiene un valor de US$1.150. La cantante combinó la parte superior con una calza negra realizada en el mismo material y perteneciente a la misma colección. Esta pieza tiene un precio de US$1.200.

El conjunto fue completado con un par de stilettos negros de charol. Se trata del modelo Donna pump, caracterizado por su punta fina, taco stiletto y el detalle del Horsebit, uno de los elementos distintivos de la marca. El calzado tiene un valor de US$1.220.

Uno de los accesorios que mostró en las fotografías fue una Jackie Slim de hombro mediana, confeccionada en canvas GG color marfil. El modelo tiene un precio de US$2.200 y puede llevarse al hombro. La cartera también ofrece la posibilidad de personalizarla con iniciales sin costo adicional.

El diseño recupera la estética característica de la línea Jackie, una de las más reconocibles de Gucci, con una silueta alargada y un cierre de pistón que forma parte de los detalles distintivos de la firma. En otra de las imágenes, la intérprete de Fresa apareció con una segunda cartera completamente diferente. Se trata de un diseño de noche realizado en malla metálica GG plateada y negra, acompañado por un dije con la Doble G. La pieza tiene un valor de US$5.500 y cuenta con una cadena que permite llevarla tanto al hombro como cruzada sobre el cuerpo.

El estilismo también incluyó anteojos de sol rectangulares con marco negro y el logo dorado de Gucci. Tini sumó además aros dorados con un dije de perla, mientras que llevó el cabello recogido y un maquillaje en tonos naturales con labios borravino.

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