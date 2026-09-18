Qué se sabe de la salud de Mirtha Legrand, tras la nueva internación La conductora volvió a ingresar al Sanatorio Mater Dei por un problema de salud, a menos de una semana del alta médica por un cuadro bronquial. Por Agregar C5N en









La salud de la conductora, de 99 años, volvió a registrar una complicación y tuvo que ser internada. Redes sociales

La conductora Mirtha Legrand fue internada nuevamente internada en un centro de salud de la Ciudad, tras recibir el alta médica, el último domingo, luego de una afección bronquial derivada de un estado gripal.

La conductora ingresó a la guardia del Sanatorio Mater Dei, este viernes, y desde la institución emitieron un comunicado para aclarar el estado de salud de la presentadora de TV.

Redes sociales El nuevo parte médico detalló: "La Sra. Mirtha Legrand ingresó esta tarde a nuestro Sanatorio por presentar un cuadro compatible con neumopatía. Se encuentra internada para realizar los estudios, el tratamiento y los controles correspondientes", con fecha 18 de septiembre de 2026.

En otro párrafo, el centro médico hace referencia a la familia de "la Chiqui" que agradece la preocupación de los seguidores, el público, y los medios, sobre cómo está Legrand: "Su familia agradece a todos la preocupación y el respeto por la salud de Mirtha. De no mediar cambios daremos un nuevo parte el dia lunes", bajo la firma del director médico Dr. Enrique Echagüe.

Luego de su cuadro de afección bronquial derivado de una gripe, la famosa tenía intenciones de regresar a la televisión y retomar sus grabaciones esta semana, pero los médicos recomendaron priorizar su reposo.