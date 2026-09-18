18 de septiembre de 2026 Inicio
En Vivo

Qué se sabe de la salud de Mirtha Legrand, tras la nueva internación

La conductora volvió a ingresar al Sanatorio Mater Dei por un problema de salud, a menos de una semana del alta médica por un cuadro bronquial.

Por
La salud de la conductora

La salud de la conductora, de 99 años, volvió a registrar una complicación y tuvo que ser internada.

Redes sociales

La conductora Mirtha Legrand fue internada nuevamente internada en un centro de salud de la Ciudad, tras recibir el alta médica, el último domingo, luego de una afección bronquial derivada de un estado gripal.

El look no se queda sólo en la moda sino que es un apoyo concreto para los héroes del Atlántico Sur.
Te puede interesar:

Gesto solidario: Ona Sáez donará lo recaudado con la remera de Malvinas que usó Lali Espósito

La conductora ingresó a la guardia del Sanatorio Mater Dei, este viernes, y desde la institución emitieron un comunicado para aclarar el estado de salud de la presentadora de TV.

El nuevo parte médico detalló: "La Sra. Mirtha Legrand ingresó esta tarde a nuestro Sanatorio por presentar un cuadro compatible con neumopatía. Se encuentra internada para realizar los estudios, el tratamiento y los controles correspondientes", con fecha 18 de septiembre de 2026.

En otro párrafo, el centro médico hace referencia a la familia de "la Chiqui" que agradece la preocupación de los seguidores, el público, y los medios, sobre cómo está Legrand: "Su familia agradece a todos la preocupación y el respeto por la salud de Mirtha. De no mediar cambios daremos un nuevo parte el dia lunes", bajo la firma del director médico Dr. Enrique Echagüe.

Luego de su cuadro de afección bronquial derivado de una gripe, la famosa tenía intenciones de regresar a la televisión y retomar sus grabaciones esta semana, pero los médicos recomendaron priorizar su reposo.

Marcela Tinayre, tras la internación de Mirtha Legrand

La hija de Legrand, Marcela Tinayre, comentó recientemente ante la prensa que su mamá tuvo episodios de "mucha tos", tras salir del Mater Dei con el alta de los médicos que la atendieron por un cuadro respiratorio. Deslizó que su madre sale mucho de noche y fue contundente al definir el temperamento de la conductora: “No sé, chicos. Mamá es indomable”.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El premio de Gran Hermano perdió dos tercios de su valor en dólares desde 2001.

Revelan cuánto ganó Solange Abraham en Gran Hermano: la comparación con el 2001

Legrand sufrió una nueva recaída en su salud.

Volvieron a internar a Mirtha Legrand: tuvo una recaída gripal

Cris Miró murió a los 33 años. Habían pasado apenas cuatro años desde aquel debut en el Teatro Maipo que la había catapultado a la fama. 
play

La vida fugaz y extraordinaria de Cris Miró: de llegar en bicicleta al Maipo a romper una barrera en la cultura argentina

Mirtha Legrand junto a Marcela Tinayre.

Marcela Tinayre reveló cómo está Mirtha Legrand de salud: "Su debilidad son..."

Alivio por la recuperacion de la conductora. 

Dieron de alta a Mirtha Legrand tras una semana internada

Juana Viale habló sobre Mirtha Legrand.
play

Juana Viale habló sobre la salud de Mirtha Legrand: "Sigue en la clínica"

Rating Cero

Detuvieron al exrepresentante de Callejero Fino.
play

Detuvieron al exmanager de Callejero Fino por presuntas amenazas hacia el cantante

El premio de Gran Hermano perdió dos tercios de su valor en dólares desde 2001.

Revelan cuánto ganó Solange Abraham en Gran Hermano: la comparación con el 2001

La salud de la conductora, de 99 años, volvió a registrar una complicación y tuvo que ser internada.

Qué se sabe de la salud de Mirtha Legrand, tras la nueva internación

La artista junto a su hermano Francisco.

La alarmante situación del hermano de Tini Stoessel tras el escándalo familiar

Legrand sufrió una nueva recaída en su salud.

Volvieron a internar a Mirtha Legrand: tuvo una recaída gripal

Aseguran que el hermano de Tini Stoessel recibió amenazas. 

Aseguran que amenazaron de muerte al hermano de Tini Stoessel y crece el escándalo: "Son mafiosos"

últimas noticias

La tasa de mora de las familias escaló a 12,9% en julio, según el BCRA.

La morosidad de las familias volvió a subir en julio y ya llega a casi el 13%

Hace 30 minutos
play
Detuvieron al exrepresentante de Callejero Fino.

Detuvieron al exmanager de Callejero Fino por presuntas amenazas hacia el cantante

Hace 48 minutos
El premio de Gran Hermano perdió dos tercios de su valor en dólares desde 2001.

Revelan cuánto ganó Solange Abraham en Gran Hermano: la comparación con el 2001

Hace 1 hora
El dolar cotiza arriba de los $1.500. 

El dólar cerró la semana estable y arriba de los $1.500

Hace 1 hora
La salud de la conductora, de 99 años, volvió a registrar una complicación y tuvo que ser internada.

Qué se sabe de la salud de Mirtha Legrand, tras la nueva internación

Hace 1 hora