Crisis de ingresos: 7 de cada 10 argentinos se endeudan para pagar alimentos, tarifas y servicios El dato se desprende del último Monitor de Opinión Pública donde, además, el 65% de los encuestados afirmó que se queda sin ingresos antes o al llegar al día 20 del mes. Por Agregar C5N en









Los salarios es la principal preocupación de los argentinos.

Un informe revela la dramática situación económica que atraviesan los argentinos en el Gobierno de Javier Milei: en agosto, 7 de cada 10 tomaron deuda para pagar alimentos, tarifas y servicios. Así lo señala el último Monitor de Opinión Pública (MOP) donde, además, el 65% de los encuestados afirmó que se queda sin ingresos antes o al llegar al día 20 del mes.

El detalle del estudio realizado mensualmente por la consultor Zentrix que midió el deterioro del poder adquisitivo agrega que, a nivel general, el 44,4% no llega con su sueldo al día 15 y el 12,2% ni siquiera lo hace al día 5. Por su parte, en las clases bajas, el 87,6% agota sus ingresos antes del día 20, mientras que en la clase alta esa proporción cae a apenas el 7,3%.

Por edad, la distancia es menor pero igual de significativa: el 83,3% de los jóvenes de 18 a 39 años no supera el día 20, contra el 60,3% de los mayores de 60. "La combinación de ambas variables muestra que el fenómeno, aunque transversal, castiga con mayor intensidad a los sectores de menores ingresos y a la población más joven", analiza el trabajo.

Respecto al endeudamiento familiar durante agosto, ante la consulta de "¿a qué atribuye principalmente su nivel de endeudamiento?", el 55,6% respondió que toma deuda para cubrir gastos básico (alimentos- salud), un 20,4% con la finalidad de cubrir tarifas y servicios; mientras que un 10,7% lo hace para compra de bienes durables y 10,3% por una situación imprevista.

En este marco, la evaluación de la economía del país que hacen los argentinos sigue siendo mayoritariamente negativa, aunque con una leve mejora respecto de los meses previos: el 59,4% la considera mala o muy mala, una baja frente al 61,8% de julio, con una brecha social marcada que lleva esa mirada negativa a casi el 75% en la clase baja. La percepción sobre la economía personal sigue la misma tendencia: la evaluación positiva subió del 27,2% al 29,8% entre julio y agosto.