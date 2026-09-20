Crisis de ingresos: 7 de cada 10 argentinos se endeudan para pagar alimentos, tarifas y servicios

Un informe revela la dramática situación económica que atraviesan los argentinos en el Gobierno de Javier Milei: en agosto, 7 de cada 10 tomaron deuda para pagar alimentos, tarifas y servicios. Así lo señala el último Monitor de Opinión Pública (MOP) donde, además, el 65% de los encuestados afirmó que se queda sin ingresos antes o al llegar al día 20 del mes.
El detalle del estudio realizado mensualmente por la consultor Zentrix que midió el deterioro del poder adquisitivo agrega que, a nivel general, el 44,4% no llega con su sueldo al día 15 y el 12,2% ni siquiera lo hace al día 5. Por su parte, en las clases bajas, el 87,6% agota sus ingresos antes del día 20, mientras que en la clase alta esa proporción cae a apenas el 7,3%.
Por edad, la distancia es menor pero igual de significativa: el 83,3% de los jóvenes de 18 a 39 años no supera el día 20, contra el 60,3% de los mayores de 60. "La combinación de ambas variables muestra que el fenómeno, aunque transversal, castiga con mayor intensidad a los sectores de menores ingresos y a la población más joven", analiza el trabajo.
Respecto al endeudamiento familiar durante agosto, ante la consulta de "¿a qué atribuye principalmente su nivel de endeudamiento?", el 55,6% respondió que toma deuda para cubrir gastos básico (alimentos- salud), un 20,4% con la finalidad de cubrir tarifas y servicios; mientras que un 10,7% lo hace para compra de bienes durables y 10,3% por una situación imprevista.
En este marco, la evaluación de la economía del país que hacen los argentinos sigue siendo mayoritariamente negativa, aunque con una leve mejora respecto de los meses previos: el 59,4% la considera mala o muy mala, una baja frente al 61,8% de julio, con una brecha social marcada que lleva esa mirada negativa a casi el 75% en la clase baja. La percepción sobre la economía personal sigue la misma tendencia: la evaluación positiva subió del 27,2% al 29,8% entre julio y agosto.
Cuáles son las principales preocupaciones de los argentinos
Al momento de indagar sobre las preocupaciones, el Monitor de Opinión Pública de agosto ubica los ingresos y salarios (50,1%), seguido muy de cerca por la incertidumbre económica (49,8%), y desempleo (40,9%). La inflación, en cambio, queda última entre las diez opciones relevadas (12,7%).
Consultados sobre el sentimiento que les generan los próximos doce meses, los encuestados respondieron en su mayoría con palabras vinculadas a la duda antes que al rechazo directo: incertidumbre y angustia encabezan las respuestas.