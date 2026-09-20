20 de septiembre de 2026 Inicio
En Vivo

Crisis de ingresos: 7 de cada 10 argentinos se endeudan para pagar alimentos, tarifas y servicios

El dato se desprende del último Monitor de Opinión Pública donde, además, el 65% de los encuestados afirmó que se queda sin ingresos antes o al llegar al día 20 del mes.

Por
Los salarios es la principal preocupación de los argentinos. 

Los salarios es la principal preocupación de los argentinos. 

Un informe revela la dramática situación económica que atraviesan los argentinos en el Gobierno de Javier Milei: en agosto, 7 de cada 10 tomaron deuda para pagar alimentos, tarifas y servicios. Así lo señala el último Monitor de Opinión Pública (MOP) donde, además, el 65% de los encuestados afirmó que se queda sin ingresos antes o al llegar al día 20 del mes.

Librerías en crisis: reclaman declarar la emergencia por una caída del 41,5% en la facturación
Te puede interesar:

Librerías en crisis: reclaman declarar la emergencia por una caída del 41,5% en la facturación

El detalle del estudio realizado mensualmente por la consultor Zentrix que midió el deterioro del poder adquisitivo agrega que, a nivel general, el 44,4% no llega con su sueldo al día 15 y el 12,2% ni siquiera lo hace al día 5. Por su parte, en las clases bajas, el 87,6% agota sus ingresos antes del día 20, mientras que en la clase alta esa proporción cae a apenas el 7,3%.

Por edad, la distancia es menor pero igual de significativa: el 83,3% de los jóvenes de 18 a 39 años no supera el día 20, contra el 60,3% de los mayores de 60. "La combinación de ambas variables muestra que el fenómeno, aunque transversal, castiga con mayor intensidad a los sectores de menores ingresos y a la población más joven", analiza el trabajo.

Respecto al endeudamiento familiar durante agosto, ante la consulta de "¿a qué atribuye principalmente su nivel de endeudamiento?", el 55,6% respondió que toma deuda para cubrir gastos básico (alimentos- salud), un 20,4% con la finalidad de cubrir tarifas y servicios; mientras que un 10,7% lo hace para compra de bienes durables y 10,3% por una situación imprevista.

En este marco, la evaluación de la economía del país que hacen los argentinos sigue siendo mayoritariamente negativa, aunque con una leve mejora respecto de los meses previos: el 59,4% la considera mala o muy mala, una baja frente al 61,8% de julio, con una brecha social marcada que lleva esa mirada negativa a casi el 75% en la clase baja. La percepción sobre la economía personal sigue la misma tendencia: la evaluación positiva subió del 27,2% al 29,8% entre julio y agosto.

Cuáles son las principales preocupaciones de los argentinos

Al momento de indagar sobre las preocupaciones, el Monitor de Opinión Pública de agosto ubica los ingresos y salarios (50,1%), seguido muy de cerca por la incertidumbre económica (49,8%), y desempleo (40,9%). La inflación, en cambio, queda última entre las diez opciones relevadas (12,7%).

Consultados sobre el sentimiento que les generan los próximos doce meses, los encuestados respondieron en su mayoría con palabras vinculadas a la duda antes que al rechazo directo: incertidumbre y angustia encabezan las respuestas.

Noticias relacionadas

¿Cuánto rinde un plazo fijo en septiembre de 2026?

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 2.600.000 pesos a 30 días en septiembre 2026

Conocé toda la información sobre la Asignación por Matrimonio que otorga ANSES.

Así podés acceder a la Asignación por Matrimonio de ANSES en 2026: ¿qué monto entrega?

La AUH tendrá una actualización en octubre y ya se conocen los nuevos valores que recibirán los beneficiarios. 

Confirmado: este es el aumento que tendrá AUH de ANSES en octubre 2026

Preocupación por el futuro de las jubilaciones. 

Más monotributistas y menos empleados: alerta por el futuro de las jubilaciones en Argentina

El dólar cotiza arriba de los $1.500. 

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 19 de septiembre

El plazo fijo continúa entre las alternativas de ahorro elegidas por quienes buscan obtener un rendimiento por sus pesos.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 2.800.000 pesos a 30 días en septiembre 2026

Rating Cero

Rick Hoffman sorprendió a sus seguidores al mostrar su renovada apariencia a los 56 años, varios años después de interpretar a Louis Litt en Suits.

Estrella de Suits: como fue la impactante transformación de Rick Hoffman

El escándalo quedó marcado para siempre en la historia de la farándula argentina.
play

A 15 años del escándalo que sacudió a la farándula: el mail prohibido que destapó una infidelidad

Este fue el look noventoso que lució Oriana Sabatini y causó furor.

Este fue el look noventoso que lució Oriana Sabatini y causó furor

Tini Stoessel se quebró cuando el público le gritó no estás sola.

Tini Stoessel rompió en llanto en pleno recital ante el apoyo del público: "Me están acompañando en el duelo"

Denise Dumas y Campi disfrutan de su casa de campo en San Miguel del Monte, rodeados de naturaleza y animales.

Estilo rústico y mucho jardín: así es la casa de Denise Dumas y Campi

Tini Stoessel lució dos exclusivas carteras Gucci durante su estadía en Ciudad de México.

Qué costo alcanzan los bolsos Gucci que lució Tini Stoessel en México

últimas noticias

Washington pidió a sus ciudadanos extremar las precauciones y advirtió sobre una posible expansión del conflicto.

Guerra en Medio Oriente: Estados Unidos alertó por una posible escalada del conflicto bélico

Hace 34 minutos
Excombatientes y familiares de soldados argentinos caídos en 1982 viajaron a las islas y desplegaron una réplica de la bandera que los futbolistas exhibieron tras eliminar a Inglaterra en el Mundial.

La bandera de Malvinas que mostró la Selección en el Mundial flameó en la Islas

Hace 1 hora
Joan Laporta explicó que planear armar un homenaje a Messi luego que finelicen el Spotify Camp Nou, en 2028.

¿Messi vuelve al Barcelona? Joan Laporta confirmó cuándo sería y qué tiene que pasar para que suceda

Hace 1 hora
El golazo de chilena de Borja en el clásico entre América y Chivas que enloqueció al Estadio Azteca

El golazo de chilena de Borja en el clásico entre América y Chivas que enloqueció al Estadio Azteca

Hace 1 hora
Patricia Bullrich y nuevo cruce con el Gobierno. 

El oficialismo minimiza el enojo de Bullrich, pero reconoce: "No es lo mejor salir y decirlo en los medios"

Hace 1 hora