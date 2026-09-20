Estilo rústico y mucho jardín: así es la casa de Denise Dumas y Campi Las figuras del espectáculo tienen un refugio en San Miguel del Monte donde disfrutan de la tranquilidad y el contacto con la naturaleza. Agregar C5N en









Denise Dumas y Campi disfrutan de su casa de campo en San Miguel del Monte, rodeados de naturaleza y animales.

La casa de campo que eligieron para alejarse de la ciudad.

El estilo que predomina en la propiedad.

Los espacios exteriores que rodean la vivienda.

Cómo es la vida familiar en este refugio de San Miguel del Monte. Estilo rústico y mucho jardín: el refugio que la pareja tiene en San Miguel del Monte combina espacios abiertos, galerías de estilo campestre y un enorme jardín donde disfrutan de la vida al aire libre junto a sus hijos y animales. Así es la casa.

Denise Dumas y Martín Campi encontraron en la localidad bonaerense un lugar para alejarse del ritmo de la ciudad y disfrutar de una rutina vinculada con la naturaleza. La famosa dupla tiene allí una propiedad campestre de estilo sencillo, rodeada de árboles y grandes espacios verdes.

La elección geográfica responde a la búsqueda de una dinámica diferente, con más contacto con el aire puro y menos ritmo urbano. Entre caminatas, juegos, mates, animales y tardes al aire libre, el hogar rural se convirtió en un espacio de encuentro para el clan familiar

Cómo es la casa de Denise Dumas y Campi La propiedad se caracteriza por su fachada blanca y sus detalles rústicos, además de una distribución pensada para aprovechar el exterior. El jardín es uno de los grandes protagonistas del lugar y permite que la familia pase buena parte del tiempo al aire libre. La amplitud del terreno también es clave para la convivencia con los animales. Allí tienen caballos y perros, que forman parte de la vida cotidiana de la familia y acompañan las caminatas y actividades que realizan en el predio.

Uno de los sectores más destacados de la casa es la galería, un espacio que conecta el interior con el parque y funciona como punto de encuentro para la familia. El ambiente mantiene una estética campestre, con una puerta verde de estilo rústico y muebles antiguos que aportan personalidad al espacio. También hay un sector destinado a dejar las botas y el calzado después de recorrer el terreno.