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Estilo rústico y mucho jardín: así es la casa de Denise Dumas y Campi

Las figuras del espectáculo tienen un refugio en San Miguel del Monte donde disfrutan de la tranquilidad y el contacto con la naturaleza.

Denise Dumas y Campi disfrutan de su casa de campo en San Miguel del Monte
Denise Dumas y Campi disfrutan de su casa de campo en San Miguel del Monte, rodeados de naturaleza y animales.
  • La casa de campo que eligieron para alejarse de la ciudad.
  • El estilo que predomina en la propiedad.
  • Los espacios exteriores que rodean la vivienda.
  • Cómo es la vida familiar en este refugio de San Miguel del Monte.

Estilo rústico y mucho jardín: el refugio que la pareja tiene en San Miguel del Monte combina espacios abiertos, galerías de estilo campestre y un enorme jardín donde disfrutan de la vida al aire libre junto a sus hijos y animales. Así es la casa.

A sus 73 años, Vera Holtz continúa activa en el mundo artístico. Su presente combina trabajos audiovisuales, proyectos independientes y actividad teatral.
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Denise Dumas y Martín Campi encontraron en la localidad bonaerense un lugar para alejarse del ritmo de la ciudad y disfrutar de una rutina vinculada con la naturaleza. La famosa dupla tiene allí una propiedad campestre de estilo sencillo, rodeada de árboles y grandes espacios verdes.

La elección geográfica responde a la búsqueda de una dinámica diferente, con más contacto con el aire puro y menos ritmo urbano. Entre caminatas, juegos, mates, animales y tardes al aire libre, el hogar rural se convirtió en un espacio de encuentro para el clan familiar

Cómo es la casa de Denise Dumas y Campi

La propiedad se caracteriza por su fachada blanca y sus detalles rústicos, además de una distribución pensada para aprovechar el exterior. El jardín es uno de los grandes protagonistas del lugar y permite que la familia pase buena parte del tiempo al aire libre. La amplitud del terreno también es clave para la convivencia con los animales. Allí tienen caballos y perros, que forman parte de la vida cotidiana de la familia y acompañan las caminatas y actividades que realizan en el predio.

Uno de los sectores más destacados de la casa es la galería, un espacio que conecta el interior con el parque y funciona como punto de encuentro para la familia. El ambiente mantiene una estética campestre, con una puerta verde de estilo rústico y muebles antiguos que aportan personalidad al espacio. También hay un sector destinado a dejar las botas y el calzado después de recorrer el terreno.

El espacio semicubierto se convierte especialmente en un lugar para disfrutar de los momentos de descanso. Allí, la periodista y el cómico suelen compartir mates al atardecer mientras sus perros descansan cerca. Más allá de la construcción, el gran jardín arbolado es uno de los principales atractivos de la propiedad. El terreno ofrece espacio suficiente para que los chicos puedan jugar, caminar y disfrutar de diferentes actividades al aire libre.

Los caballos también tienen un lugar central en este paisaje. La amplitud del predio permite que los animales se muevan con libertad y que las cabalgatas formen parte de los planes familiares. La casa fue pensada como un refugio alejado de las exigencias de la vida urbana. Por eso, los espacios exteriores tienen tanto protagonismo como los interiores.

Con una estética sencilla y rústica, grandes extensiones verdes y animales como parte de la vida cotidiana, la vivienda funciona como un refugio familiar pensado para disfrutar de la tranquilidad y del paisaje.

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