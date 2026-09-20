20 de septiembre de 2026 Inicio
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A qué hora juega San Lorenzo vs. Boca, por el Torneo Clausura: formaciones y cómo verlo en vivo

Tras el debut de Rubén Darío Insua con un empate ante Independiente, el Ciclón buscará hacerse fuerte ante su gente y estirar la racha en el historial de partidos. Por su parte, el Xeneize, que viene de eliminar a San Pablo de la Copa Sudamericana, pondrá lo mejor que tiene a disposición.

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En el último choque

En el último choque, Boca y San Lorenzo empataron 1 a 1 por la fecha 10 del Torneo Apertura, en La Bombonera. 

X: @Cadena_Xeneize

San Lorenzo jugará ante Boca este domingo en el Nuevo Gasómetro, correspondiente a la 10° fecha del Torneo Clausura, en uno de los clásicos más vibrantes del fútbol argentino.

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El Ciclón, que contó con el regreso de Rubén Darío Insua a la dirección técnica y debutó con un empate ante Independiente, no solo intentará cortar con la racha de invicto de 14 partidos del Xeneize, sino que también buscará quedarse con los tres puntos en su casa y estirar el historial entre ambos, con el único equipo que aventaja en partidos ganados.

Para este encuentro, Insua podría implementar algunos cambios respecto al equipo que jugó ante el Rojo en condición de visitante. Bajo los tres palos, mantendrá a José Devecchi, mientas que en el fondo apostaría con Danilo Arboleda, Guzmán Corujo y Emiliano Amor, con Ezequiel Herrera y Mathías De Ritis como carrileros.

En la mitad de la cancha, Nicolás Tripichio y Manuel Insaurralde serían lo que impongan orden en ese sector del campo de juego y el ataque estaría compuesto por Facundo Farías, Alexis Cuello, Rodrigo Auzmendi.

Por su parte, el conjunto de La Boca viene de eliminar a San Pablo por los cuartos de final de la Copa Sudamericana, y en el torneo local buscará seguir sumando de a tres para lograr el pase a los octavos de final. En cuanto al 11 titular, Rodolfo Arruabarrena podría repetir los mismo que lograron la clasificación en el Morumbí y aprovecharía el descanso que le da la fecha FIFA para despegarse de la rotación tras varias semanas.

Álvaro Montero se pararía bajo palos antes de sumarse a la concentración de la selección de Colombia y en defensa jugarían Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera y Lautaro Blanco. Leandro Paredes compartiría el mediocampo junto a Milton Delgado y Santiago Ascacibar, mientras que Alan Velasco sería el nexo con la delantera, conformada por Miguel Merentiel y Leonel Flores.

San Lorenzo vs. Boca: a qué hora es y cómo verlo en vivo

  • Hora: 14.45
  • Televisión: TNT Sports Premium
  • Estadio: Nuevo Gasómetro
  • Árbitro: Nazareno Arasa
  • VAR: Hernán Mastrángelo

San Lorenzo vs. Boca: probables formaciones

  • San Lorenzo: José Devecchi; Danilo Arboleda, Guzmán Corujo, Emiliano Amor; Ezequiel Herrera, Nicolás Tripichio, Manuel Insaurralde, Mathías De Ritis; Facundo Farías, Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Rubén Darío Insua.
  • Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Santiago Ascacibar; Alan Velasco; Miguel Merentiel y Leonel Flores. DT: Rodolfo Arruabarrena.

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