20 de septiembre de 2026 Inicio
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Video: dos pilotos terminaron a las piñas en la NASCAR

Dos pilotos protagonizaron una pelea en la zona de boxes luego de un incidente durante las vueltas finales de la carrera disputada en Bristol.

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Piñas y tensión en la NASCAR: dos pilotos terminaron a los golpes tras un choque en la pista

Piñas y tensión en la NASCAR: dos pilotos terminaron a los golpes tras un choque en la pista

La carrera de la NASCAR Cup en Bristol terminó con un fuerte enfrentamiento a las piñas entre Ryan Blaney y Carson Hocevar. Después de un choque que dejó a Blaney fuera de competencia, ambos pilotos se encontraron en la zona de boxes y protagonizaron una pelea que obligó a la intervención de varias personas para separarlos.

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El episodio se originó durante las vueltas finales, cuando Blaney había logrado superar a Hocevar para ubicarse segundo. El piloto del Chevrolet número 77 intentó recuperar la posición por el sector interno del óvalo y se produjo un contacto entre ambos autos.

Blaney, que conducía el número 12, terminó contra el muro y no pudo continuar en carrera. Finalmente quedó clasificado en el puesto 33, mientras que Hocevar logró completar la prueba y terminó tercero.

Tras el accidente, Blaney manifestó su enojo y cuestionó la maniobra de su rival. Según explicó después, consideró que Hocevar tuvo espacio suficiente para evitar el contacto y sostuvo que no había cerrado deliberadamente su trayectoria.

La tensión aumentó cuando Hocevar terminó la competencia. Al salir de su auto, se encontró con Blaney, quien se acercó y lo tomó del traje. El piloto de Chevrolet respondió con un golpe en el rostro. La pelea continuó durante unos segundos, con un segundo intercambio de golpes, hasta que integrantes de los equipos y otras personas presentes lograron separarlos.

Las versiones de los protagonistas

Hocevar negó haber provocado intencionalmente el accidente y sostuvo que Blaney perdió el control del auto durante el intento de sobrepaso. También explicó que reaccionó ante el acercamiento de su rival después de la carrera y que no estaba dispuesto a dejar pasar la situación.

El piloto de 23 años también aseguró que nunca había golpeado a otra persona antes del episodio ocurrido en Bristol. La pelea se produjo además en medio de otros cruces recientes que Hocevar había protagonizado con competidores de la categoría.

La carrera terminó con Joey Logano como ganador, seguido por Kyle Larson y Hocevar. Christopher Bell y Ty Gibbs completaron los cinco primeros puestos. Por ahora, el enfrentamiento quedó bajo la atención de la NASCAR, que podría analizar posibles sanciones por la pelea ocurrida después de la competencia.

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