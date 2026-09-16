16 de septiembre de 2026 Inicio
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Rompieron el misterio: se supo la verdad por la que echaron a L-Gante de MasterChef Celebrity

Ciertas actitudes, ausencias repentinas y graves problemas judiciales precipitaron una decisión irreversible en producción del programa culinario.

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El cantante no será parte del reality.

El cantante no será parte del reality.

Tras la repentina desvinculación de L-Gante de Masterchef Celebrity, el periodista Ángel de Brito reveló los polémicos motivos detrás de la tajante determinación de la señal de las pelotas. "La realidad es que lo bajó Telefe", sentenció sin vueltas el conductor en su programa de un canal de aire para poner fin a las especulaciones.

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Su declaración confirmó los crecientes rumores sobre la interna del canal. Tal es así que el periodista de espectáculos detalló que existieron fuertes tensiones previas en la producción del programa antes de tomar el camino definitivo. "Me contó la pelota azul de Telefe que Wanda se quejó bastante, que quería que lo retengan, pero fue decisión del canal sacarlo", disparó el presentador. De este modo, la postura de la gerencia prevaleció sobre el pedido de la mediática.

La acumulación de faltas e incumplimientos comprometedores aceleró el abrupto desenlace laboral del joven músico del género urbano. "Por varias cosas, no solo esta nueva causa, el tema de las armas y el allanamiento, también que les plantó las fotos, no le contesta a los productores", remarcó el periodista LAM. La conducta irresponsable terminó colmando la paciencia de los ejecutivos.

Los requerimientos técnicos exigidos por el certamen terminaron por dinamitar definitivamente la continuidad del artista. "En este momento no está apto para estar en un programa diario", aseveró el analista sobre las exigencias de la propuesta que "requiere muchas horas de grabación y los compromisos alrededor". La carga horaria resultó incompatible con la compleja realidad del intérprete, con lo que el conductor deslizó que la salida pudo tener que ver con la evolución de la causa judicial contra L-Gante.

El panorama del cantante empeoró tras el procedimiento ordenado por el Juzgado de Garantías N° 1 de Moreno-General Rodríguez por presuntas amenazas con armas. Los allanamientos policiales realizados en distintas propiedades aceleraron la postura oficial del medio. Este cuadro judicial terminó por sellar su salida definitiva de la pantalla chica.

L-Gante había sido confirmado como participante de Masterchef.

L-Gante había sido confirmado como participante de Masterchef.

Quién reemplazará a L-Gante en MasterChef Celebrity

Ante la vacante en las cocinas del certamen, la producción televisiva reaccionó de inmediato confirmando a su nueva figura. El versátil actor Mike Amigorena fue presentado oficialmente en las redes de la emisora: “¡Mike Amigorena se suma a la competencia de cocina más famosa!”, anunciaron en un spot publicitario. El anuncio trajo alivio y renovación de expectativas a la audiencia.

Las gestiones para sumar al reconocido intérprete requirieron intensas negociaciones previas por parte de la producción. "Lo buscaron mucho al principio y él no quiso, y hoy lo convencieron", reveló la conductora Yanina Latorre sobre la trastienda de la convocatoria. El persistente interés del canal fue determinante para lograr su valiosa incorporación.

La llegada del versátil artista promete aportar un alto nivel gastronómico al certamen culinario estelar. "Van a tener a Mike Amigorena, que tiene muchas ganas de hacerlo, pero aparte cocina muy bien", enfatizó la comunicadora al detallar el perfil del reemplazante. Sus habilidades en la cocina resultaron decisivas para sellar la firma de su contrato.

Por su parte, la emisora difundió un escueto comunicado formal para dar por finalizado el tema del músico. "Ante las consultas recibidas, queremos informar que L-Gante no formará parte de esta edición de MasterChef", ratificaron de forma institucional. Con este mensaje, la señal dio vuelta la página y encaró la preproducción con su nuevo integrante.

En tanto, el propio cumbiero rompió el silencio tras su abrupta desvinculación intentando minimizar el escándalo. "No estoy enojado, estoy ocupado con mis cosas y no quiero sacar el foco de ahí, me estaba poniendo al tanto y no pude ir a las prácticas", sostuvo en breves declaraciones. El artista prefirió concentrarse en sus asuntos personales y judiciales lejos de las hornallas.

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