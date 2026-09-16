Se filtró el mensaje de la exesposa de Emanuel Ortega tras su casamiento con Julieta Prandi

La modelo Ana Paula Dutil rompió el silencio tras el sorpresivo casamiento de su exesposo Emanuel Ortega con la conductora Julieta Prandi . La protagonista dialogó con la periodista Karina Iavícoli y resaltó el buen vínculo que une a los recién casados con sus hijos. “Mis hijos la quieren mucho a Julieta. Y eso dice mucho para mí y me parece muy importante. Siempre el amor se celebra” , afirmó.

La modelo estuvo dos décadas al lado del músico, con quien comparte la crianza de dos hijos en común. En este nuevo contexto, se mostró completamente a favor de la felicidad de la pareja y alejó cualquier versión de conflicto. “Les deseo lo mejor, que sean muy felices” , declaró para dejar en claro sus sinceros augurios hacia el matrimonio.

Asimismo, Dutil explicó las razones por las que no mantendrá un raid mediático ni concederá más entrevistas en las próximas horas. De manera contundente, buscó preservar el protagonismo de los novios en este día tan especial. “Y no quiero hablar en este momento porque es el momento de Julieta y Emanuel” , cerró de forma categórica.

No es la primera vez que la expareja de Ortega expresa palabras de cariño y admiración hacia la famosa presentadora. Tiempo atrás, durante una entrevista en el programa Desayuno Americano, ya había destacado las virtudes humanas de la colega que conquistó al cantante. “Es una excelente persona” , supo manifestar al referirse a la armonía alcanzada.

En ese mismo reportaje, la exmodelo ahondó sobre la dinámica ensamblada que lograron edificar tras la separación para el bienestar de los jóvenes. “Logramos entre todos, entre ella, Emanuel, sus hijos y mis hijos ser familia. Entendimos que vamos a serlo toda la vida” , había valorado sobre la cercanía y el respeto mutuo.

Ana Paula Dutil y Emanuel Ortega.

El casamiento de Julieta Prandi y Emanuel Ortega

Julieta Prandi y Emanuel Ortega dieron el sí en el registro civil de San Isidro este martes al mediodía tras seis años de noviazgo. La ceremonia se desarrolló en la más estricta intimidad, rodeados por sus seres queridos y afectos más allegados. Estuvieron presentes Palito Ortega, Evangelina Salazar y los hijos que el músico tuvo con Ana Paula Dutil.

Antes de ingresar al recinto para firmar el acta, los novios dialogaron brevemente con la prensa sobre el significado de esta boda. “Muy feliz. Lo vivo con mucha paz, es un momento esperado y elegido”, declaró complacida la modelo ante las cámaras. Por su parte, el cantante sumó su alegría: “Es un día de mucha felicidad y emoción”.

Luego del acto administrativo, el matrimonio posó sonriente luciendo su libreta de familia frente a los fotógrafos presentes. Julieta Prandi deslumbró con un look completamente blanco de estilo moderno, compuesto por un blazer entallado y pantalón amplio. Llevó el cabello suelto con ondas marcadas, una blusa al tono y un maquillaje fresco.

El estilismo de la novia se completó con zapatos blancos en punta y un delicado ramo de flores en tonos rosas, blancos y verdes. Emanuel Ortega optó por una vestimenta acorde al tono relajado de la celebración civil en tierras bonaerenses. Ambos se mostraron distendidos y afectuosos durante todo el festejo.

La unión formal llegó como la consolidación de un vínculo que se transformó en un refugio de contención para ambos artistas. Tras sellar su amor ante la ley, los flamantes esposos disfrutaron de un brindis reservado junto a la familia. De este modo, la pareja inicia una nueva etapa compartida en el plano personal.