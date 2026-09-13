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"Había riesgo": Tini Stoessel canceló su show en El Salvador y publicó un comunicado

La cantante se iba a presentar en el marco de su gira con Futttura, pero tuvo que suspender todo y reprogramar la fecha por un motivo que la excedió.

Tini tuvo que suspender su show.

Tini tuvo que suspender su show.

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La cantante argentina Tini Stoessel canceló su show previsto para el sábado en El Salvador, pero no tuvo que ver con ella sino con que las condiciones climáticas que afectaban al desarrollo del espectáculo: “Había riesgo”.

El hijo de Gilda participó de un homenaje a su madre en Pasión de Sábado.
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El recital estaba programado para el estadio Las Delicias en Santa Tecla a las 21. Pero la tormenta eléctrica y las fuertes ráfagas de viento impidieron que la presentación se lleve adelante, por eso lo suspendieron.

La artista se vio muy triste por la suspensión: “Hasta el último minuto intentamos hacer todo lo posible para que el show de hoy pudiera suceder. Las condiciones técnicas no estaban dadas para poder hacerlo de manera segura”.

Y explicó en detalle: “Muchas cosas del show directamente dejaron de funcionar y así no se podía llevar adelante. Me hubiese encantado que las cosas fueran diferentes, se intentó hacer todo lo que estaba a nuestro alcance hasta último momento”.

Pero para la fortuna de muchos, se hará hoy domingo: Por suerte y gracias a Dios pudimos reprogramarlo. Me pone muy feliz vernos y poder vivir Futttura como se merece. Gracias por entender y por el amor, los amo mucho”.

Aseguran que Tini Stoessel le fue infiel a Rodrigo De Paul con un famoso cantante: "Chapaban a lo loco"

Fernanda Iglesias lanzó una inesperada revelación durante su programa de streaming Fernanda al hueso. La periodista habló de un supuesto affaire entre Tini Stoessel y Tiago PZK que habría ocurrido durante la grabación de El último beso, el video que compartieron en 2022.

De acuerdo con su relato, la química entre ambos traspasó las escenas pautadas para el videoclip y los besos habrían ocurrido incluso cuando las cámaras estaban apagadas. Según Iglesias, el dato no pasó desapercibido porque "ella estaba de novia con (Rodrigo) De Paul y se besaba con este chico, pero no para las cámaras".

"¿Vieron que uno dice: 'Che, pero parece que se están besando en serio'? Pues sí, se besaban en serio. Y una persona que estaba ahí, que es de mi confianza y que le creo, me dijo que tuvieron que grabar 150.000 veces porque chapaban a lo loco", aseguró.

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