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La China Suárez volvió a mostrarse sin Mauro Icardi y un detalle encendió las alarmas: ¿crisis en la casa de los sueños?

Los usuarios detectaron una serie de detalles que llamaron la atención y que alimentaron aún más las versiones de una posible ruptura entre la actriz y el ex de Wanda Nara.

Eugenia China Suárez y una publicación que abrió el debate.

Eugenia "China" Suárez y una publicación que abrió el debate.

Eugenia "La China" Suárez compartió unas fotos en su Instagram y la ausencia de Mauro Icardi no pasó desapercibida para los usuarios. Mientras la actriz continúa mostrando algunos momentos de su vida, el futbolista no aparece en las imágenes y tampoco dejó comentarios en las fotos, algo que rápidamente originó todo tipo de comentarios.

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La situación llamó la atención debido a la exposición que suele tener la pareja en Instagram. La actriz y el exjugador del Galatasaray acostumbraron a sus seguidores a compartir numerosas postales juntos, acompañadas de románticos mensajes en los que dejan en evidencia el amor que sienten el uno por el otro.

Por eso, el hecho de que durante tres días consecutivos la actriz se haya mostrado sola o únicamente junto a sus hijos alimentó las versiones de una supuesta separación. Por su parte, el futbolista mantuvo el silencio y no realizó ninguna publicación en sus redes sociales.

La imagen que despertó rumores de distanciamiento

En las últimas horas, la actriz compartió un video sola, en el que aparece disfrutando del día a bordo de un carrito de golf mientras canta una canción. La elección del tema para musicalizar el momento fue lo que generó ruido.

Eugenia eligió una canción de Myke Towers, Carita Feliz, y optó por un fragmento que dice: "A veces, no quiero saber de nadie. A veces, no quiero que de mí sepan. Respira, que el amor está en el aire. Yo soy el que las lágrima' le seca".

Captura: Internet

Captura: Internet

La publicación se suma a otras imágenes que la China Suárez había compartido apenas unos días antes. En ellas aparecía junto a sus hijos menores, Magnolia y Amancio Vicuña, y también junto a su mamá, Marcela Riveiro, con quien acompañó al pequeño a fútbol. Pero nuevamente hubo una persona que brilló por su ausencia: Mauro Icardi.

A su vez, los usuarios detectaron una serie de detalles que llamaron la atención y que alimentaron aún más las versiones de una posible ruptura. "Mauro no le dio me gusta a las últimas dos publicaciones de la China"; "Se re pudrió"; "Mauro Icardi se pudrió de la viveza de la China Suárez y de a poquito está haciendo un paso al costado", fueron algunos de los mensajes que escribieron.

La China vía Instagram.

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