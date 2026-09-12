Lady Gaga ocultó su embarazo: se conocieron las primeras fotos de su hijo junto a Michael Polansky

Lady Gaga fue mamá por primera vez a los 40 años y sorprendió al mundo entero, ya que logró mantener su embarazo en absoluto secreto hasta el nacimiento de su bebé. Las imágenes que recorrieron el mundo rompieron el hermetismo y expusieron por primera vez a la cantante.

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La inesperada aparición fue registrada por un paparazzi del medio estadounidense Page Six, que logró fotografiar a la intérprete de Abracadabra junto al recién nacido y al padre de su bebé, el empresario estadounidense Michael Polansky.

En este sentido, la noticia tomó por sorpresa a sus seguidores de todo el mundo, ya que hasta el momento no habían trascendido imágenes ni indicios que despertaran sospechas sobre un posible embarazo de Gaga. Lo que sí está documentado es que llevaba años diciendo que quería ser madre. En 2020 habló de lo entusiasmada que estaba con la idea de tener hijos y, en octubre de 2025, llegó a definir la maternidad como el que esperaba que fuera su "próximo papel protagónico".

La maternidad de la cantante se da junto al empresario Michael Polansky, con quien mantiene un vínculo desde el año 2019 y venía compartiendo su deseo de formar una familia.

La pareja fue vinculada por primera vez en 2020, cuando fueron fotografiados besándose en una fiesta de Nochevieja en Las Vegas, y en julio de 2024 Gaga reveló que estaba comprometida mientras hablaba con el primer ministro francés Gabriel Attal en los Juegos Olímpicos de París.

Créditos: redes sociales

Quién es Michael Polansky, el padre del bebé de Lady Gaga

La noticia despertó curiosidad por conocer más sobre Michael Polansky, el hombre que acompaña a Lady Gaga en esta nueva etapa de su vida. Polansky es un destacado empresario y filántropo estadounidense de 42 años, ampliamente conocido en el mundo del entretenimiento por ser el prometido de la cantante y actriz Lady Gaga.

Graduado de Harvard, construyó una destacada carrera como empresario e inversor y cuenta con una fortuna estimada en 600 millones de dólares. Aunque su patrimonio sería unos 300 millones menor que el de la cantante, juntos alcanzarían una cifra cercana a los 1.500 millones de dólares.

Captura: redes sociales

Su trayectoria está principalmente ligada al mundo de las inversiones y la salud. En 2020 cofundó junto a Gaga Outer Biosciences, una compañía enfocada en la salud de la piel, y también está vinculado a las firmas de inversión y capital de riesgo Avos Capital Management y Hawktail. Además, su relación profesional con la artista se extiende a Haus Labs, la marca de cosméticos de Lady Gaga, donde integra el consejo de administración.