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Así es el bolso de Georgina Rodríguez que sorprende a todos con su valor

La tiene una de las colecciones de bolsos más exclusivas del mundo y cuenta con piezas de reconocidas marcas internacionales. Entre todas, hay un modelo de Hermès que se destaca por sus características y su impresionante valor.

El exclusivo bolso de Georgina Rodríguez es uno de los modelos más codiciados entre los accesorios de lujo y se destaca por sus materiales y detalles.

El exclusivo bolso de Georgina Rodríguez es uno de los modelos más codiciados entre los accesorios de lujo y se destaca por sus materiales y detalles.

  • La exclusiva colección de bolsos que tiene Georgina Rodríguez.
  • Las reconocidas marcas que forman parte de su vestidor.
  • Los modelos de Hermès que se destacan entre sus accesorios.
  • Las características de la pieza más exclusiva de su colección.
  • Por qué este bolso es considerado una verdadera joya del mundo de la moda.

Georgina Rodríguez tiene una impresionante colección de bolsos de lujo y entre sus piezas más exclusivas se encuentra un modelo de Hermès que se destaca por sus materiales, detalles y elevado costo. Así es el bolso de Georgina Rodríguez que sorprende a todos con su valor

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La pareja de Cristiano Ronaldo es una de las figuras internacionales que más interés despierta por su particular estilo de vida. La modelo y empresaria suele compartir en sus redes sociales imágenes de sus looks, viajes y momentos junto a su pareja, pero también deja ver algunos de los accesorios que forman parte de su exclusiva colección.

Entre sus pertenencias se encuentra una importante cantidad de bolsos de reconocidas marcas internacionales, con especial presencia de Hermès. La firma francesa es una de las favoritas de la empresaria y sus modelos Birkin y Kelly ocupan un lugar destacado dentro de su vestidor. Su colección incluiría alrededor de 150 bolsos, según distintas publicaciones sobre sus pertenencias. Entre ellos aparecen diseños de Hermès, Dior, Chanel y Louis Vuitton, aunque algunos productos se destacan especialmente por su exclusividad.

Los bolsos de lujo que tiene Georgina Rodríguez

La pasión de Georgina Rodríguez por los bolsos de diseñador quedó expuesta en diferentes oportunidades. Incluso parte de su enorme vestidor pudo verse en Soy Georgina, el documental que muestra distintos aspectos de su vida junto a Cristiano Ronaldo. La modelo contó que disfruta personalmente de comprar este tipo de accesorios y que en algunas ocasiones también recibió bolsos como regalo. Hermès ocupa un lugar especial dentro de su colección, con diferentes versiones del clásico Birkin.

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Entre todos sus accesorios hay uno que sobresale especialmente por su nivel de exclusividad: el Hermès Diamond Himalaya Birkin 30. Se trata de una una edición particularmente exclusiva del modelo Birkin confeccionada con piel de cocodrilo del Nilo en el característico degradé conocido como Himalaya. El diseño incorpora además un broche de oro blanco de 18 quilates con diamantes.

Su disponibilidad es extremadamente limitada y existen diferentes versiones y personalizaciones que pueden modificar considerablemente su valor. Según estimaciones difundidas sobre este modelo, el bolso de la it girl rondaría los 380.000 euros. Se trata de una cifra aproximada, ya que el precio de este tipo de ejemplares puede variar de acuerdo con sus características, estado, procedencia y mercado de reventa.

Su colección refleja además una tendencia dentro del mundo del lujo: los bolsos de determinadas firmas dejaron de ser solamente accesorios para convertirse también en piezas de colección. En el caso de los modelos más exclusivos de la maison francesa, factores como el tipo de piel, el color, los materiales utilizados y la cantidad de unidades disponibles pueden hacer que su valor alcance cifras extraordinarias.

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