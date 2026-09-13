13 de septiembre de 2026 Inicio
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"Si pierdo...", Franco Colapinto, furioso con Pierre Gasly por complicarlo en la última vuelta

El piloto argentino le reclamó a su equipo un cambio de posición cuando su compañero de Alpine debía entrar a los pits y, en su lugar, lo dejó expuesto a Oscar Piastri (MacLaren). "No perdamos tiempo", había reclamado.

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Franco Colapinto

Franco Colapinto, piloto argentino de Alpine.

Franco Colapinto

Franco Colapinto, piloto argentino de Alpine.

El piloto argentino Franco Colapinto le había pedido a su equipo un cambio de posiciones con su compañero de Alpine, Pierre Gasly, en el momento en que debía entrar a los pits. "No perdamos tiempo", les había reclamado, pero lo único que hizo el francés fue atrasarlo y dejarlo expuesto a Oscar Piastri (McLaren), que lo seguía de cerca.

Franco Colapinto en el Gran Premio de España de Fórmula 1.
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"Cambio, cambio, ¿hola? Vamos... ¡Cambio! Honestamente... Oh, Dios mío... ¡¡Chicos, cambio!! ¡¡Por el amor de Dios!! Si pierdo...", se quejó Colapinto desde el auto en la última vuelta cuando Gasly lo complicó en vez de ayudarlo. De todas formas, el piloto francés cayó a la décimo tercera posición al ser penalizado con cinco segundos por una infracción de velocidad en los pits.

Mientras el argentino sumó seis puntos para Alpine, su compañero quedó afuera de la zona de puntos y cayó del duodécimo puesto en el que había terminado por la penalización en la última vuelta. "¡Gran trabajo!", celebró la escudería en X junto a imágenes del pilarense.

"Hoy no cometí errores, estoy contento", afirmó el piloto argentino en diálogo con ESPN después de la carrera y la calificó como "una de las mejores": "Fue un fin de semana completo. Ayer fue uno de los mejores días y hoy cerré con una buena carrera".

En la tabla de puntos, Alpine quedó con 68 y Racing Bulls con 77, ya que solo sumó dos puntos. La feroz pelea por el quinto lugar continúa y la brecha entre ambos se achica gracias al desempeño del argentino. Colapinto consolidó 27 puntos para mantener el 12° lugar del Mundial de pilotos y se acercó al británico Alvid Lindblad (Racing Bulls), que tiene 31.

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