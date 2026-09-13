Tras la advertencia de un exempleado de OpenAI y de la compañía que creó Claude, los empresarios coincidieron en bajar la intensidad con que trabajan en inteligencia artificial. Además, Altman frenó la cotización de su compañía en la Bolsa.

Jacob Coxon , de 27 años, obligó a los empresarios que encabezan el desarrollo de la inteligencia artificial a opinar sobre la velocidad con que trabajan en sus actualizaciones. Tras la advertencia de que la IA podría "matar a todos los humanos" para el final de la década, los CEOs de X, OpenAI y Anthropic coincidieron en la necesidad de alcanzar "un ritmo equilibrado" .

El CEO de Anthropic, Dario Amodei , llamó a " desarrollar la IA a un ritmo equilibrado que garantice su seguridad sin dejar de obtener sus beneficios" , y tanto Elon Musk como Sam Altman lo respaldaron. El CEO de Tesla pasó de considerar que la publicación de Coxon era un "montaje" a citar a Amodei con un escueto "Dario tiene razón".

Mientras que Altman se comprometió a sumar "evaluadores independientes con un acceso similar al de los empleados", como había propuesto Amodei, y coincidió en el deber de "marcar el ritmo en la frontera tecnológica". "Este ha sido uno de los principales temas de las conversaciones que hemos mantenido en OpenAI durante las últimas semanas", reveló el empresario.

Amodei publicó un ensayo titulado Debemos marcar el ritmo de la frontera donde señaló que la IA había avanzado "drásticamente más rápido", incluyendo su "capacidad para construir la próxima generación de IA" , y mencionó un incidente vinculado a su rival OpenAI , el cual reveló que agentes llevaron a cabo ciberataques contra objetivos que no se les había pedido atacar en julio.

Según el CEO de la empresa que creó Claude, los agentes de OpenAI "habían actuado esencialmente como un colectivo fanáticamente entregado" . Por su lado, esta compañía declaró que "la importancia de la actividad de comunicación entre agentes no fue evidente para los líderes" hasta julio, y que, como resultado, la empresa ralentizó el entrenamiento de ciertos modelos y herramientas avanzadas, señalando que ahora existía un mayor riesgo de descontrol.

We Must Pace the Frontier: I’ve written a new essay on why the AI industry should slow down, with a three-part plan for doing so.



Anthropic is unilaterally committing to the first of these steps. We’ll provide third-party evaluators with permanent, employee-level access to our… — Dario Amodei (@DarioAmodei) September 12, 2026

En su ensayo, Amodei remarcó que su propuesta no implica "detener la capacitación en modelos o el progreso técnico" sino una toma de tiempo "suficiente para alinear y salvaguardar sus modelos, y que evaluadores externos lo confirmen". Además, afirmó reconocer que la regulación podría no ser capaz de seguir el ritmo de la IA, por lo que instó a las empresas a colaborar "voluntariamente para establecer estándares" en paralelo con la regulación.

La decisión de OpenAI de posponer su salida a la Bolsa

Altman confirmó a la revista Fortune que pospondrá el debut bursátil de OpenAI al menos hasta 2027 a raíz de las preocupaciones en torno a la seguridad planetaria que vuelven "inaceptable" un riesgo del 10% de que la IA cause la extinción de la humanidad.

“Teniendo en cuenta todo lo que está sucediendo en materia de seguridad, ahora mismo no sería un buen momento para salir a Bolsa, y no sentimos ninguna presión al respecto”, declaró Altman a la jefa de redacción de Fortune, Alyson Shontell.

Sam Altman, CEO de OpenAI.

La valoración objetivo que podría llegar a alcanzar la empresa creadora de ChatGPT era de más de un billón de dólares, lo que la habría situado como la segunda mayor salida a Bolsa de la historia de EE UU, solo superada por Space X, en junio de este año, que alcanzó los dos billones de dólares.