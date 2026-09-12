Luis Machín cruzó al Gobierno, repudió el ajuste en cultura y criticó la construcción mediática alrededor de Milei

El actor reflexionó sobre el rol de los medios y la exposición. En ese sentido, se refirió a la visibilidad que tuvo Ricardo Barreda durante los años 90, figura a la que interpreta en la película Barreda de Prime Video. Al abordar el escenario actual, señaló la construcción mediática del Presidente: “¿Cómo se construye una figura como la de nuestro actual jefe de Estado?”. Además, se refirió a la situación actual de la industria.

Mientras tomaba un café, Luis Machín conversaba sobre la cantidad de proyectos que viene acumulando en el último tiempo. Cine, series y teatro forman parte de un presente laboral intenso que parece no darle respiro. Sin embargo, él tiene otra percepción: “Yo siento que tengo mucho tiempo libre”, reconoció entre risas.

Luis no le atribuye ese presente a la suerte, fue allí cuando recordó el camino recorrido y el trabajo detrás de cada oportunidad. “Afortunado no. Yo siento que hice y hago mucho para que eso suceda”, aseguró. Una reflexión que le dio el puntapié para hablar sobre la realidad que atraviesa hoy la actuación, la ficción argentina y la cultura.

En diálogo exclusivo con C5N , Machín cuestionó las políticas de ajuste del Gobierno de Javier Milei hacia el sector de la cultura y advirtió sobre las dificultades que atraviesan las nuevas generaciones de artistas. Además, reflexionó sobre el rol de los medios de comunicación en la construcción de determinadas figuras públicas y trazó un fuerte paralelismo entre la exposición mediática de Ricardo Barreda y la del Presidente.

A pesar de la cantidad de proyectos que tiene por delante, Machín reconoció que el escenario actual de los actores, no es el mejor, y puso el foco en la transformación que atravesó la industria durante los últimos años. “ Ya no existe la televisión de aire, la ficción de aire no existe más”, sostuvo.

El actor rememoró que en las décadas del 90 y del 2000 los canales tenían una fuerte producción de ficción nacional, una realidad que cambió y que empeoró después de la pandemia. Si bien destacó la llegada de las plataformas y las inversiones de Netflix y Prime Video , consideró que ese movimiento no alcanza a cubrir la cantidad de trabajo que antes generaba la televisión.

Macín en exclusiva con C5N: Machin cruzó al Gobierno, repudió el ajuste en cultura y criticó la construcción mediática alrededor de Milei.

En este sentido sumó otra problemática que atraviesa al sector: el traslado de producciones hacia otros países. “La mayoría de las cosas se producen en Uruguay”, señaló, y remarcó que esta situación no afecta únicamente a los actores, sino también a técnicos y a distintos rubros que se movilizan alrededor de cada rodaje.

En ese contexto, Machín apuntó directamente contra las políticas del Gobierno de Javier Milei: “Es una gestión que se ha encargado de estigmatizar al sector, a los que estamos en el sector audiovisual sobre todo”.

“Me parece que ya llevamos tres años de esta gestión y todo lo que se hizo ha ido en contra o siempre ponderando un teatro o un cine más comercial, que es indiscutible que existe y que está muy bien que exista. Pero también hay otras formas de manifestaciones artísticas, autorales, de dirección, que tienen un lugar de mucho prestigio en el ámbito internacional y que no tienen que ver con la cantidad de gente que ve los espectáculos o las películas”, aseveró.

En ese contexto, también rechazó los cuestionamientos hacia los subsidios destinados a la actividad cultural y recordó que él mismo pudo acceder a oportunidades de formación gracias al apoyo estatal. “Cuando hablan de los subsidios y de los robos al Estado... Hay gente a la que ya no se le va a modificar esa forma de pensar, pero la verdad que no estaba tan mal esto, ¿no? Bueno, ahora sí“, reflexionó.

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La advertencia de Luis Machín sobre la pérdida de talentos

De esta manera, Machín puso el foco en una de sus mayores preocupaciones, quienes intentan comenzar una carrera artística en este contexto. Para él, las dificultades económicas y la falta de oportunidades pueden provocar que muchos jóvenes terminen postergando sus vocaciones por necesidades más urgentes.

“Yo pienso en todos los que en estos años no lo pueden hacer porque hay necesidades básicas que cubrir, la vestimenta, la comida, y entonces se postergan los deseos de crecer, de actuar, de pintar o de bailar”, expresó.

En este sentido, se refirió a las consecuencias: “Cuando se postergan esos sueños y yo lo veo en la gente joven, me da mucha pena porque pienso que se pierde una generación artística importante. Seguramente ya se perdieron un montón de talentos”.

Luis Machín para C5N: "La democracia tiene cuestiones muy perfectibles, pero hasta el momento es lo que mejor conocemos para vivir en sociedad”

La conversación también se trasladó al rol que ocupan los medios de comunicación en la construcción de determinadas figuras públicas. Para explicar su mirada, Machín tomó como ejemplo la construcción mediática alrededor de Ricardo Barreda, a quien recientemente interpretó en la ficción de Prime Video, junto a Carla Peterson, y cuestionó cómo se montó un personje benevolente alrededor del femicida.

“Antes se generó un monstruo como Barreda a través de la cantidad de notas, de entrevistas, del tiempo y el espacio que se le concedió para que diera siempre su versión, pero no trascendió en ningún medio masivo qué pasaba con esas mujeres en esa casa, cualquiera puede decir: 'bueno, sí, las mató, se encargó de que no exista sí', pero estaban las voces de los novios de las chicas, de las amigas de las hijas de la familia de la mujer de la familia de la suegra”, sostuvo.

En ese sentido, ante la pregunta: “¿Cómo se construyó ese héroe femicida en los 90?”, trazó un paralelismo con el Presidente y puso el foco en la exposición que tuvo antes de llegar a la Casa Rosada: “¿Cómo se construye una figura como la de nuestro actual jefe de Estado, pululando por los canales de televisión y exhibiéndolo como un personaje simpático, disruptivo?”.

“Han tenido los dos horas y horas de canales informativos dándoles espacio. Tanto espacio tuvo Barreda en los medios de comunicación, tanto espacio tienen personas de un discurso extremadamente violento”, analizó Machín, y replicó: “¿Por qué los medios de comunicación le dan tanto espacio a ese tipo de personajes que hacen tanto daño?”.

Luis Machín interpreta a Barreda en el filme de Prime Video.

Pese a su mirada crítica sobre el Gobierno, Machín reconoció que no le parece sencillo revertir el escenario actual y utilizó una metáfora para describir cómo percibe la situación: “A veces siento que es tratar de pegarle al ojo del cíclope: estamos con la gomera. Siento que estamos muy lejos de golpear, voltear, dar vuelta la situación”.

Sin embargo, reivindicó el sistema democrático como el camino para producir esos cambios. “Yo soy una persona que cree profundamente en la democracia. Hay elecciones cada cuatro años y nosotros somos los que nos beneficiamos o nos perjudicamos con los que queremos. La democracia tiene cuestiones muy perfectibles, pero hasta el momento es lo que mejor conocemos para vivir en sociedad”, analizó.

“Nos toca eso. Es una gestión que tiene que estar los cuatro años y tenemos que esperar la próxima, y si la próxima se pierde, esperar cuatro años más”, continuó.

Consultado entonces sobre si considera que Milei podría conseguir la reelección, Machín no dudó: “Sí, yo creo que sí. Estos personajes nefastos, que le hacen tanto daño a la sociedad, tallan muy fuerte en la cabeza de mucha gente”, concluyó.