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Estilo básico: así es el bolso de Inés García, la novia de Lamine Yamal, que combina con todo

La elección de la influencer demuestra que un accesorio puede convertirse en el detalle clave para elevar cualquier look.

Así es el exclusivo bolso que lució la joven influencer.

Así es el exclusivo bolso que lució la joven influencer.

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  • Inés García eligió un bolso que se destacó dentro de su look.
  • El accesorio combinó con prendas simples y relajadas.
  • Su diseño aportó un toque de lujo y sofisticación.
  • La elección mostró cómo un bolso puede transformar un outfit básico.

Inés García volvió a llamar la atención con una de sus últimas elecciones de moda, aunque esta vez lo hizo con una propuesta mucho más sencilla. La creadora de contenido sevillana compartió en Instagram un look pensado para los días de temperaturas más agradables. La combinación fue bastante básica, pero tuvo un detalle que se llevó todas las miradas. Se trata de un accesorio de lujo que le dio un giro completo al conjunto.

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Para la ocasión, la novia de Lamine Yamal eligió unas bermudas de jean oscuras, de tiro bajo y corte holgado, junto con una remera azul eléctrico de manga larga. La prenda pertenece a Zara y está confeccionada en lino, una opción liviana para usar durante los días de calor. El conjunto se completó con sandalias negras de taco bajo y anteojos rectangulares. Una combinación simple que dejó todo el protagonismo en los accesorios.

Así fue el outfit que lució la influencer.

Así fue el outfit que lució la influencer.

El bolso fue, sin dudas, la pieza más llamativa del outfit. Inés García llevó un modelo tipo shopping de Chanel confeccionado en denim azul y con detalles de cuero negro. El diseño también incorpora el clásico cierre de doble C en dorado, uno de los elementos más reconocibles de la marca francesa. Por sus colores y su formato amplio, es una alternativa que puede adaptarse fácilmente a distintos looks sin perder el toque sofisticado.

Cuánto cuesta el bolso de Inés garcía

El accesorio elegido por Inés pertenece a la colección Métiers d’art 2026 de Chanel, una de las líneas más destacadas de la reconocida casa de moda. Su diseño combina el aspecto informal del jean con materiales y detalles propios de una pieza de lujo. Esa mezcla permite que el bolso funcione tanto con un conjunto relajado como con una propuesta un poco más arreglada. Justamente ahí está una de las claves de su elección.

A pesar de que el look completo mantiene un perfil sencillo, el bolso tiene un valor que está muy lejos de ser accesible. El modelo cuesta más de 8.000 euros, una cifra que lo convierte en la pieza más exclusiva del conjunto. Su tamaño también aporta un lado práctico, ya que permite llevar distintos objetos sin resignar el estilo. El denim azul, además, facilita su combinación con prendas de diferentes colores.

La cartera pertenece a la colección Métiers d’art 2026 de Chanel y vale mas de 8.000 euros.

La cartera pertenece a la colección Métiers d’art 2026 de Chanel y vale mas de 8.000 euros.

La publicación de Inés García rápidamente generó repercusiones entre sus seguidores y volvió a mostrar una de las características que suele marcar sus elecciones de vestuario: combinar prendas simples con accesorios que hacen la diferencia. En este caso, un conjunto cotidiano terminó adquiriendo otra presencia gracias a una pieza de Chanel. Una muestra de que, para transformar un look, no siempre hace falta apostar por prendas demasiado llamativas.

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