Profundo dolor: murió una influencer de 26 años tras dar pelea a una dura enfermedad

La influencer británica Shanice Bennett falleció a los 26 años luego de varios años enfrentando un cáncer de mama que había avanzado hasta una fase metastásica. La noticia fue confirmada por su familia el 26 de septiembre, a través de la misma cuenta de TikTok que la joven utilizaba para documentar su experiencia con la enfermedad y acompañar a otras personas que atravesaban situaciones similares.

Según comunicaron sus familiares, Bennett murió en su hogar, en paz y rodeada de sus seres queridos. "Ayer fue un día muy difícil, tuvimos que despedirnos de nuestra preciosa Shanice", escribió su familia al anunciar el fallecimiento, remarcando que la joven partió "en la comodidad de su hogar y rodeada de nosotros, su familia".

La noticia generó un fuerte impacto entre quienes habían seguido de cerca su historia en redes sociales, donde Bennett había logrado construir una comunidad de más de 30.000 seguidores en TikTok. Durante años, la joven transformó su experiencia personal en contenido de concientización sobre el cáncer de mama, especialmente enfocado en lo que implica recibir un diagnóstico a una edad temprana.

A través de sus publicaciones, la creadora de contenido relató tanto los efectos físicos de los tratamientos como los desafíos cotidianos de sostener una rutina pese a la enfermedad, convirtiendo sus redes en un espacio de información y acompañamiento para otras personas en su misma situación.

Shanice Bennett r ecibió su primer diagnóstico de cáncer a los 23 años, en 2023, cuando le detectaron un carcinoma ductal invasivo de mama en estadio 3. Con el paso del tiempo, la enfermedad evolucionó hasta convertirse en un cáncer metastásico en estadio 4, considerado incurable, con presencia de tumores en los huesos, el hígado, los pulmones y los ganglios linfáticos.

En febrero de 2026, la joven explicó que los tumores ubicados en su hígado habían avanzado y que el tratamiento que recibía hasta ese momento había dejado de surtir efecto. Posteriormente comenzó a presentar síntomas como ictericia, inflamación abdominal y dolor, situaciones que también compartió abiertamente con sus seguidores a través de sus publicaciones en TikTok.

Redes sociales

Ante esta evolución, sus médicos le propusieron un tratamiento con Enhertu, medicamento utilizado para determinados tipos de cáncer, al que no podía acceder a través del sistema público de salud británico debido a las características específicas de su enfermedad. Frente a esta situación, Bennett y su familia organizaron una campaña de recaudación en GoFundMe, que logró reunir más de 40.000 libras y permitió que comenzara el tratamiento en marzo de 2026, con un costo aproximado de 3.632 libras por cada ciclo administrado cada tres semanas.

En una de sus últimas actualizaciones, la joven relató que desde julio los médicos consideraban que su cuerpo ya no tenía fuerzas suficientes para continuar con ningún tratamiento contra el cáncer. Pese a eso, dejó un mensaje de agradecimiento hacia quienes la acompañaron durante todo el proceso: "Llevo luchando contra esta horrible enfermedad desde 2023 y le he dado absolutamente todo". Además, remarcó sentirse afortunada por todo lo vivido y cerró con una frase que hoy sus familiares recuerdan con especial emoción: "El cáncer no va a ganar esta batalla. Me lo llevaré conmigo".