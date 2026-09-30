Yanina Latorre contó qué le dijo Joaquín Levinton tras ser denunciado por abuso: "Tengo capturas.."

Durante el programa, la conductora reveló parte de la conversación que mantuvo con el artista.

Yanina Latorre comenzó su programa de este miércoles hablando sobre la denuncia contra Joaquín Levinton por presunto abuso sexual y violencia física. Además, reveló que se comunicó con el músico para conocer su versión de los hechos.

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“Esta mañana le hablé, le pregunté si quería hablar conmigo o contarme alguna historia y me dijo: 'Hola, Yanina. Lo que pasa es todo lo que escribí, es absolutamente verdad. Es una persona que me acosa sistemáticamente hace siete años que la vengo padeciendo'”, reveló sobre la respuesta que recibió.

Latorre aseguró que el líder de Turf cuenta con capturas de pantalla para respaldar su versión: “Tengo pruebas, tengo mil capturas de pantalla', obviamente se las pedí, y me dice: 'Tengo que pedirle permiso a mi abogado porque yo quiero seguir esto en la Justicia, pero no quiero entrar en un circo mediático ”.

A modo de cierre, Yanina contó que el artista pretende bajar el escándalo y busca que el conflicto siga por los canales judiciales.

El artista Joaquín Levinton fue denunciado penalmente por su expareja por abuso sexual con acceso carnal y amenazas durante la relación que mantuvieron entre 2015 y 2020 . La mujer también lo acusó de episodios de violencia física y psicológica, según indicó la periodista Karina Iavícoli en LAM.

La grave denuncia contra el artista.

De acuerdo con la denuncia, la expareja del cantante aseguró que fue forzada a consumir drogas y mantener relaciones sexuales no consentidas e incluso fue filmada en esos casos, sin su consentimiento.

La mujer ya había realizado una denuncia penal en 2022 por situaciones ocurridas durante la relación, pero decidió desistir luego de que Levinton le pidiera que la retirara. En la denuncia actual, describió un episodio puntual de violencia física.

La panelista Iavícoli leyó en LAM: “Durante ese período sufrí reiterados hechos de violencia física y psicológica, siendo sometida en numerosas oportunidades a consumir drogas, específicamente cocaína, y forzada a mantener relaciones sexuales no consentidas, mientras él registraba fílmicamente dichas situaciones en videos, dándome órdenes estrictas e indicándome exactamente qué era lo que tenía que hacer o lo que no tenía que hacer en esas películas”.