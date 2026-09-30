IR A
IR A

Yanina Latorre contó qué le dijo Joaquín Levinton tras ser denunciado por abuso: "Tengo capturas.."

Durante el programa, la conductora reveló parte de la conversación que mantuvo con el artista.

Yanina Latorre se comunicó con el lider de Turf.

Yanina Latorre se comunicó con el lider de Turf.

Yanina Latorre comenzó su programa de este miércoles hablando sobre la denuncia contra Joaquín Levinton por presunto abuso sexual y violencia física. Además, reveló que se comunicó con el músico para conocer su versión de los hechos.

Benjamin Vicuña preocupado por la educación de sus hijos.
Te puede interesar:

La preocupación de Benjamín Vicuña porque sus hijos con la China Suárez no estarían escolarizados: "Están encerrados..."

“Esta mañana le hablé, le pregunté si quería hablar conmigo o contarme alguna historia y me dijo: 'Hola, Yanina. Lo que pasa es todo lo que escribí, es absolutamente verdad. Es una persona que me acosa sistemáticamente hace siete años que la vengo padeciendo'”, reveló sobre la respuesta que recibió.

El artista fue denunciado penalmente por su expareja.

El artista fue denunciado penalmente por su expareja.

Latorre aseguró que el líder de Turf cuenta con capturas de pantalla para respaldar su versión: “Tengo pruebas, tengo mil capturas de pantalla', obviamente se las pedí, y me dice: 'Tengo que pedirle permiso a mi abogado porque yo quiero seguir esto en la Justicia, pero no quiero entrar en un circo mediático”.

A modo de cierre, Yanina contó que el artista pretende bajar el escándalo y busca que el conflicto siga por los canales judiciales.

Qué dice la denuncia contra Joaquín Levinton

El artista Joaquín Levinton fue denunciado penalmente por su expareja por abuso sexual con acceso carnal y amenazas durante la relación que mantuvieron entre 2015 y 2020. La mujer también lo acusó de episodios de violencia física y psicológica, según indicó la periodista Karina Iavícoli en LAM.

La grave denuncia contra el artista.

La grave denuncia contra el artista.

De acuerdo con la denuncia, la expareja del cantante aseguró que fue forzada a consumir drogas y mantener relaciones sexuales no consentidas e incluso fue filmada en esos casos, sin su consentimiento.

La mujer ya había realizado una denuncia penal en 2022 por situaciones ocurridas durante la relación, pero decidió desistir luego de que Levinton le pidiera que la retirara. En la denuncia actual, describió un episodio puntual de violencia física.

La panelista Iavícoli leyó en LAM: “Durante ese período sufrí reiterados hechos de violencia física y psicológica, siendo sometida en numerosas oportunidades a consumir drogas, específicamente cocaína, y forzada a mantener relaciones sexuales no consentidas, mientras él registraba fílmicamente dichas situaciones en videos, dándome órdenes estrictas e indicándome exactamente qué era lo que tenía que hacer o lo que no tenía que hacer en esas películas”.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Yanina Latorre junto a Lola Latorre.

Fulminaron a Lola Latorre tras su debut en MasterChef Celebrity y Yanina explotó en redes

Yanina Latorre explotó contra Luciana Salazar.

Yanina Latorre contó cuánto le va a pagar Martín Redrado a Luciana Salazar y los detalles del acuerdo: "Él se hartó"

Yanina Latorre filtró los chats de la pareja y reavivó el escándalo.

Filtraron los chats entre Facundo Moyano y Eva Bargiela tras su separación: "Me banqué que..."

La señal de aire incorpora una protagonista de lujo para uno de sus programas.

Bombazo: se confirmó que una conductora muy famosa se suma a la pantalla de Telefe

Yanina Latorre se va a hacer un programa de Masterchef en Telefé.

Yanina Latorre anunció que se va a Telefé: qué programa conducirá

Yanina Latorre y Majo Martino aseguraron que tienen una excelente relación. 

Yanina Latorre se disculpó con Majo Martino tras el incómodo cruce por su viaje a Miami

últimas noticias

Yanina Latorre se comunicó con el lider de Turf.

Yanina Latorre contó qué le dijo Joaquín Levinton tras ser denunciado por abuso: "Tengo capturas.."

Hace 13 minutos
Javier La Pepa Brizuela, quien entonó el Himno antes del amistoso entre Argentina y Bolivia, es un reconocido cantante cuartetero de Córdoba. 

Quién es Javier Brizuela, el histórico referente del cuarteto que cantó el Himno ante la Selección

Hace 14 minutos
play
Javier Milei remoto desde París en el Coloquio de IDEA.

Ante empresarios, Milei pidió "paciencia" y prometió más reformas si es reelecto: "No van a reconocer al país"

Hace 24 minutos
Argentina enfrenta a Bolivia en el primer amistoso tras el Mundial 2026. 

Argentina empata 0 a 0 con Bolivia en el primer amistoso tras el Mundial 2026

Hace 24 minutos
El accidente ocurrió en la intersección de las calles Fray Luis Beltrán y Bacacay.

Una mujer de 56 años murió atropellada por una formación del tren Sarmiento en el barrio de Flores

Hace 27 minutos