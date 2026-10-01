Semana de Arqueología y Paleontología: una gran opción con actividades gratuitas en CABA

Del lunes 5 al viernes 9 de octubre se realizará en la Ciudad de Buenos Aires la XII Semana de Arqueología y Paleontología. Durante estas jornadas habrá visitas, recorridos, presentaciones, charlas y conferencias especiales referidas a investigaciones y obras en sitios arqueológicos y paleontológicos de la Ciudad. El acceso a las actividades será gratuito.
La Semana de Arqueología y Paleontología tiene como objetivo difundir y acercar ambas disciplinas al público general, destacando la relevancia que tienen en el contexto urbano y rescatando, a través de la interpretación de los objetos hallados, el pasado de la Ciudad de Buenos Aires. El propósito principal es recuperar y reconstruir historias perdidas que permitan la apropiación y preservación del patrimonio.
Trabajos en la Casa Escobar-Blaquier.
PATRIMONIO CABA
Participarán diversos espacios de gran importancia patrimonial de la Ciudad como los sitios arqueológicos Escobar - Herrera - Blaquier, La Cisterna, Barraca Peña con navegación en por el Riachuelo, La Noria, Casa de Virrey Liniers, Zanjón de Granados, Cassa Lepage, El Cabildo, Pulpería Argentina y Patio Arqueológico Manzana de las Luces; el Palacio Ceci; los museos de la Ciudad, de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, del Hombre y Casa Rosada; la Casa de la Cultura; el Ecoparque; los Túneles de San Ignacio; Michelángelo y el Convento Santo Domingo; la Casa de Río Negro, la Fundación Azara y la Asociación Paleontológica Argentina.
Se requerirá inscripción previa para las visitas guiadas y recorridos y talleres, mientras que se podrá asistir sin preinscripción a charlas y conferencias con las ponencias seleccionadas en la convocatoria realizada para la XII Semana de Arqueología y Paleontología.
Para poder asistir deberás reservar de forma gratuita tú lugar en: https://buenosaires.gob.ar/gcaba_historico/semana-xii-de-arqueologia-y-paleontologia.
Programación completa de la Semana de Arqueología en CABA
- Lunes 5 de octubre, a las 11: Visita guiada al Zanjón de Granados, una de las obras de recuperación arqueológica más importantes de la Ciudad.
- Lunes 5 de octubre, a las 11: Visita a la Asociación Paleontológica Argentina, Conociendo la sede de la asociación pionera de la paleontología argentina.
- Lunes 5 y martes 6 de octubre, a las 11, 13 y 15: Excavación abierta, visita al Sitio Arqueológico Escobar - Herrera - Blaquier. Visita al sitio arqueológico que actualmente se está excavando y generando sorpresivos hallazgos que remontan hasta la época jesuítica.
- Lunes 5 y jueves 8 de octubre, 15 h: Sitio Arqueológico La Cisterna, visita al museo de sitio donde viviera Juan Manuel de Rosas entre 1813 y 1838.
- Lunes 5 de octubre, 18 : Cassa Lepage, visita al sitio arqueológico que exhibe más de 300 piezas que se remontan hasta el siglo XVII, recuperadas durante la remodelación del hotel en 2005.
- Martes 6 de octubre, 9.30 : Casa de la Cultura. Se descubrirá la historia de este emblemático edificio que fuera sede del diario La Prensa, observando los fósiles urbanos que se ocultan en las rocas elegidas para decorar sus paredes.
- Martes 6 de octubre, 10.30 : Michelangelo y Convento Santo Domingo, historia y arqueología desde la época de los dominicos hasta la llegada de la tanguería.
- Martes 6 de octubre, 13 y 15: Visita a las colecciones antropológicas y paleontológicas de Fundación Azara
- Martes 6 de octubre, 14: Charla al pie de la excavación en El Cabildo, visita a las estructuras arqueológicas descubiertas durante las excavaciones, guiadas por los arqueólogos a cargo del proyecto.
- Martes 6 de octubre, 17: Taller: Un gliptodonte para armar, actividad donde se generarán modelos de megafauna, dictada por reconocidos paleontólogos. Para chicos de 7 a 13 años. Duración: 60 minutos. Espacio Virrey Liniers.
- Miércoles 7 de octubre, 10: Experiencia Riachuelo: Navegación y visita al Sitio Arqueológico Barraca Peña. Una mirada distinta de La Boca desde el río, desembarcando en la barraca más antigua en pie.
- Miércoles 7 de octubre, 10.30: Visita paleontológica Palacio Ceci, descubriendo los fósiles urbanos ocultos en las ornamentaciones francesas del emblemático palacio.
- Miércoles 7 de octubre, 13: Fósiles y multimedia: cuando la ciencia se vuelve arte y juego, visita a la muestra paleontológica de la Casa de Río Negro.
- Miércoles 7 de octubre, 15.30: Visita al Museo de la Ciudad, huellas de la vida cotidiana: arqueología en las primeras casas del Casco Histórico.
- Miércoles 7 de octubre, 16: Visita arqueológica y paleontológica al Museo Casa Rosada, visita a la antigua Aduana Taylor, sitio arqueológico excavado durante dos años, guiada por la arqueóloga a cargo del proyecto, observando también los restos de un antiguo mar terciario entre las baldosas del edificio.
- Jueves 8 de octubre, 16: Visita al Ecoparque, historia y paleontología en el Ecoparque.
- Jueves 8 de octubre, 17: Patio Arqueológico Manzana de las Luces, visita a la exposición y las estructuras arqueológicas, guiada por la arqueóloga a cargo de la excavación.
- Jueves 8 de octubre, 17: Sitio Arqueológico Pulpería Argentina, pulpería que alberga un sitio arqueológico donde se han rescatado centenares de objetos y se han develado antiguos sistemas vinculados al abastecimiento de agua en la Buenos Aires colonial.
- Viernes 9 de octubre, 11.30: Museo del Hombre, visita guiada y charla taller "El oficio de ser arqueólogo".
- Viernes 9 de octubre, 16: Túneles de San Ignacio, conociendo el subsuelo de la Manzana de las Luces. Historia, arqueología y paleontología bajo la iglesia más antigua de la Ciudad.
- Viernes 9 de octubre, 16: Museo de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, paleontología de Buenos Aires junto a la historia del bicentenario del museo.
- Sábado 10 de octubre, 11: Sitio Arqueológico Barraca Peña, visita al complejo ferroportuario que incluye la antigua lanera, el almacén y los restos arqueológicos hallados en distintas campañas arqueológicas emprendidas en el solar.
Charlas
Jueves 8 de octubre, de 10 a 16
Espacio Virrey Liniers
Se presentarán trabajos recibidos de arqueología, paleontología, restauración y conservación:
- Barraca Peña: la búsqueda de restaurar memoria a través del patrimonio. Lara Robbio
- En cada lugar que uno pisa siempre hay una historia previa. Claudio Jorge Santa María
- Primeros avances del sitio arqueológico casa Escobar - Herrera - Blaquier. Juan Dellepiane, Eva Bernat, Laura Sinka, Julia D'angelo, Sergio Collazo, Lucas Sosa, Horacio Padula
- Los platos, las tazas y las jarras del five o’clock tea: arqueología histórica en Casa Fernández Blanco. Guadalupe Fernández
- Archivos del suelo argentino: una obra pionera de la divulgación paleontológica en la Argentina. Julia D´angelo
- Hesperidina: del Mississippi al Río de la Plata. Pablo Palmer
- Los que estuvieron antes. Un vistazo a la paleontología bonaerense antes del gran intercambio. Eric Del Campo
- Rescate arqueológico en el subsuelo del Mercado de San Telmo. Analía García y Leonardo Mucciolo
- Las aves en la alimentación del siglo XIX en las ciudades de Buenos Aires: arqueología e historia. Matilde Lanza
- Arqueología en Egipto. La participación de un especialista formoseño en el Amarna Project. Juan Friedrichs
- Changarines, señoritas y marineros: Explorando la arqueología del trabajo en el Almacén El Triunfo (Complejo Barraca Peña). Tiago Sclauzero – Nahuel Pérez Amarila – Federico Faccini
- Vestigios durmientes. Avanzamos? Obras en el microcentro de la Ciudad de Buenos Aires. Marina Stefanolo
- Comité ad hoc de Patrimonio Paleontológico de la APA: un espacio federal para la protección y gestión del patrimonio paleontológico argentino. Stella Maris Álvarez, Andrea Arcucci, Francisco T. Barrios, Lucas Cheme Arriaga, Julia Brenda Desojo, Juan Mateo Gutiérrez, Eliana Moya, Eduardo Tonni
- Comida y bebida en época de Rosas ¿qué nos dice la historia y la arqueología? Pablo Vázquez y Horacio Padula
- Formación de una colección paleontológica. Museo Provincial de Ciencias Naturales de Villa Escolar – Formosa. Juan Friedrichs y José Friedrichs
- Tecnologías geoespaciales y prospección no destructiva para el análisis del registro arqueológico urbano: Integración de LiDAR y Georadar en los sitios arqueológicos Casa Blaquier y Barraca Peña, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bárbara Pasik, César Bonato, Carlos Ortiz, Agustín González, Sergio Musso, Eduardo López, Agustín De Rubertis
- ¿Qué hace un fósil en un museo de historia? Una experiencia paleontológica en el Museo Casa Rosada. Lorena Incarbone