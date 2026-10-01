Semana de Arqueología y Paleontología: una gran opción con actividades gratuitas en CABA Llega la duodécima edición, que contará con visitas sin cargo a sitios históricos emblemáticos, talleres e investigaciones en vivo para reconstruir el pasado porteño y conocer cómo es el trabajo de los investigadores. Conocé la programación y charlas. Por Agregar C5N en









Visitas guiadas, charlas y talleres. PATRIMONIO CABA

Del lunes 5 al viernes 9 de octubre se realizará en la Ciudad de Buenos Aires la XII Semana de Arqueología y Paleontología. Durante estas jornadas habrá visitas, recorridos, presentaciones, charlas y conferencias especiales referidas a investigaciones y obras en sitios arqueológicos y paleontológicos de la Ciudad. El acceso a las actividades será gratuito.

La Semana de Arqueología y Paleontología tiene como objetivo difundir y acercar ambas disciplinas al público general, destacando la relevancia que tienen en el contexto urbano y rescatando, a través de la interpretación de los objetos hallados, el pasado de la Ciudad de Buenos Aires. El propósito principal es recuperar y reconstruir historias perdidas que permitan la apropiación y preservación del patrimonio.

Trabajos en la Casa Escobar-Blaquier. PATRIMONIO CABA Participarán diversos espacios de gran importancia patrimonial de la Ciudad como los sitios arqueológicos Escobar - Herrera - Blaquier, La Cisterna, Barraca Peña con navegación en por el Riachuelo, La Noria, Casa de Virrey Liniers, Zanjón de Granados, Cassa Lepage, El Cabildo, Pulpería Argentina y Patio Arqueológico Manzana de las Luces; el Palacio Ceci; los museos de la Ciudad, de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, del Hombre y Casa Rosada; la Casa de la Cultura; el Ecoparque; los Túneles de San Ignacio; Michelángelo y el Convento Santo Domingo; la Casa de Río Negro, la Fundación Azara y la Asociación Paleontológica Argentina.

Se requerirá inscripción previa para las visitas guiadas y recorridos y talleres, mientras que se podrá asistir sin preinscripción a charlas y conferencias con las ponencias seleccionadas en la convocatoria realizada para la XII Semana de Arqueología y Paleontología.

Para poder asistir deberás reservar de forma gratuita tú lugar en: https://buenosaires.gob.ar/gcaba_historico/semana-xii-de-arqueologia-y-paleontologia.