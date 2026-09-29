¿Hubo reconciliación? Una influencer se separó a dos meses de ser madre en junio y ahora un posteo desconcertó a todos

Tras la ruptura, una joven creadora de contenido rompió el hermetismo mediante una intrigante declaración que desató fuertes especulaciones.

La influencer Albere sorprendió a todos con un sugerente video en sus redes sociales, insinuando una inesperada reconciliación amorosa . "Supuestamente, uno vuelve a donde fue feliz y por eso volví" , confesó la influencer al inicio, desatando la locura total.

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Sin embargo, la aparente vuelta con Doble P , el cantante de RKT, fue una astuta estrategia para anunciar un nuevo proyecto. "¡Mentira! Por eso volví a YouTube. Volví para quedarme" , exclamó la creadora de contenido, desmintiendo rápidamente los fuertes rumores.

Motivada por su público, la joven detalló su próximo gran desafío personal y profesional tras haberse convertido en mamá recientemente. "Estoy haciendo un reto: 90 días de mamá a boxeadora, de tiktoker a boxeadora" , aseguró con notable entusiasmo y mucha energía.

El impacto de su regreso a la plataforma de videos fue absoluto, logrando números verdaderamente impactantes en menos de una hora. "183.000 vistas en 52 minutos. ¡Es una locura! ¡Muchas gracias!" , agradeció profundamente a su leal comunidad de fieles seguidores.

Finalmente, anticipó que su canal tendrá muchísimo contenido y que esta nueva etapa viene cargada de grandes e importantes apuestas digitales. "Y después se vienen un montón de colaboraciones. Ya tengo como más de diez confirmadas. Así que nada, me puse a laburar" , remarcó, lista para trabajar.

Albere y Doble P.

Por qué se habían separado Albere con Doble P

La relación entre Albere y Doble P había llegado a su fin en el pasado mes de junio, a dos meses del nacimiento de Francisca. "Sí, realmente estamos separados. Nos separamos hace dos semanas", confirmó la influencer en aquel momento.

A pesar de la definitiva ruptura, la joven siempre dejó en claro que el cariño hacia el músico urbano seguía completamente intacto. "Lo amo mucho, quisimos construir una familia, pero a veces no se puede", se sinceró con profundo pesar sentimental.

El complejo proceso de adaptación tras el nacimiento de su primera hija resultó ser un factor absolutamente determinante en el vínculo amoroso. "Es muy difícil transitar un postparto, la llegada de un bebé, la vida cambia por completo", reflexionó abiertamente sobre su maternidad.

Además de los drásticos cambios en la rutina de la pareja, un punto crítico que desató el conflicto fue la compleja convivencia intrafamiliar. La creadora de contenido enfatizó que tras tanta intensidad, "muchas veces la pareja se desgasta", haciendo inviable sostener la relación sentimental.

Aunque en días posteriores profundizó sobre el impacto del entorno del cantante como factor clave para separarse, Albere transformó esa crisis en impulso. Al asegurar con firmeza en su último video que enfocará toda su energía allí, dejó en claro su renacer profesional.