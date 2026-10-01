1 de octubre de 2026 Inicio
En Vivo

Pablo Quirno, ante empresarios del Coloquio IDEA en Mar del Plata: "El mundo necesita a Argentina"

El canciller participó, de manera virtual, de la segunda jornada del evento celebrado en la ciudad balnearia, donde destacó el rumbo económico del Gobierno, el orden fiscal y la desregulación como claves para garantizar inversiones a largo plazo. "Es necesario que ustedes hagan del país el proyecto más ambicioso de sus compañías”, afirmó.

Por
Pablo Quirno envío un video a los empresarios presentes en IDEA. 

Pablo Quirno envío un video a los empresarios presentes en IDEA. 

Captura mejorada con IA.

El canciller Pablo Quirno formó parte este jueves de la segunda jornada del 62º Coloquio de IDEA que se lleva a cabo en Mar del Plata. Lo hizo de forma virtual al enviar un video desde Francia, donde viajó con el presidente Javier Milei para participar el Argentina Week. “El mundo necesita a Argentina”, le expresó a los empresarios por medio de un video donde destacó el rumbo económico del Gobierno, el orden fiscal y la desregulación como claves para garantizar inversiones a largo plazo.

El FMI volvió a respaldar el plan economico del Gobierno. 
Te puede interesar:

El FMI respaldó el plan del Gobierno, pero pidió distribuir el crecimiento a más sectores y a los trabajadores

“Durante años ustedes reclamaron previsibilidad para invertir a largo plazo; el Gobierno asumió esa responsabilidad, ordenó las cuentas públicas y redujo las trabas para producir y competir. Ahora tienen las condiciones”, enfatizó Quirno, asegurando que “con el equilibrio fiscal, la desregulación y el respeto por los contratos, el presidente Milei devolvió años al cálculo empresario”.

A posterior, le planteó que “los próximos 20 años empiezan con los compromisos que ustedes asuman y las inversiones que pongan en marcha”. “Para transformar definitivamente nuestra historia, es necesario que ustedes hagan de la Argentina el proyecto más ambicioso de sus compañías”, sostuvo el canciller.

En otro tramo de su discurso, Quirno destacó la puesta en marcha en Nueva York del Corredor Andes-Atlántico, una iniciativa destinada a conectar las provincias mineras y Vaca Muerta con los puertos del Atlántico mediante obras y la modernización de ferrocarriles, ductos y redes energéticas y digitales. El esquema contempla herramientas de financiamiento estadounidense por hasta u$s7.000 millones hasta 2027.

“El objetivo es cambiar la geografía de la conectividad argentina”, sostuvo el canciller. La idea oficial es reducir los costos logísticos y facilitar que la distancia entre las zonas productivas del interior y los puertos tenga un menor peso en las decisiones de inversión y exportación.

Para Quirno, ese esquema marca el inicio de una nueva etapa en la relación con Estados Unidos. “La alianza con Estados Unidos comienza a materializarse en infraestructura”.

La intervención completa de Pablo Quirno

Noticias relacionadas

Caputo habló ante empresarios en el Argentina Week. 

Caputo, en el Argentina Week de París: "El único riesgo es perderse la oportunidad de invertir"

Crisis en las pymes: la industria cayó 4,9% interanual y la capacidad instalada ociosa alcanzó el 41,8%.

Crisis en las pymes: la industria cayó 4,9% interanual y la capacidad instalada ociosa superó el 40%

El Gobierno extendió subsidios a la luz y el gas para contener la suba de tarifas.

Tarifas de luz y gas: el Gobierno mantiene los subsidios y aplica subas por debajo del 2,5%

Milei abrió la Argentina Week ante empresarios, funcionarios y gobernadores en París.

Argentina Week: una empresa francesa anunció inversiones por u$s10 mil millones

El dólar oficial acumula una baja semanal.

El dólar inicia octubre cerca de los $1.550

El exfuncionario pidió levantar el cepo cambiario por completo.

Cavallo advirtió que el déficit cero de Milei puede "agravar la recesión" y pidió flexibilizar la política fiscal

Rating Cero

La exangelita cometió un error en pleno vivo.

Yanina Latorre llamó sin querer a Ángel de Brito y se escuchó todo lo que no quería que se supiera

El canal no emitirá un envio que prometía dar que hablar.

Levantaron un programa de El Trece: desconcierto por un ciclo con dos figuras que generaba expectativa

Una figura se fue de Telefe.

Inesperada renuncia: una figura de Telefe se fue del canal en pleno programa

La correntina salió a criticar a la exdiputada.

Una ex Gran Hermano destrozó a otra exparticipante: "Estuvo con mis dos ex"

La noticia fue confirmada por su familia el 26 de septiembre.

Profundo dolor: murió una influencer de 26 años tras dar pelea a una dura enfermedad

Una conductora no soporta a un colega de Telefe.

Sorprendente guerra entre dos figuras de Telefe: "Ya no se lo banca nadie"

últimas noticias

La exangelita cometió un error en pleno vivo.

Yanina Latorre llamó sin querer a Ángel de Brito y se escuchó todo lo que no quería que se supiera

Hace 25 minutos
El canal no emitirá un envio que prometía dar que hablar.

Levantaron un programa de El Trece: desconcierto por un ciclo con dos figuras que generaba expectativa

Hace 36 minutos
Caputo habló ante empresarios en el Argentina Week. 

Caputo, en el Argentina Week de París: "El único riesgo es perderse la oportunidad de invertir"

Hace 55 minutos
Andrea y Malena en la plaza de Mayo.

Violencia de género: 192 víctimas fatales en Argentina en los primeros nueve meses de 2026

Hace 57 minutos
Una figura se fue de Telefe.

Inesperada renuncia: una figura de Telefe se fue del canal en pleno programa

Hace 59 minutos