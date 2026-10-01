Pablo Quirno, ante empresarios del Coloquio IDEA en Mar del Plata: "El mundo necesita a Argentina" El canciller participó, de manera virtual, de la segunda jornada del evento celebrado en la ciudad balnearia, donde destacó el rumbo económico del Gobierno, el orden fiscal y la desregulación como claves para garantizar inversiones a largo plazo. "Es necesario que ustedes hagan del país el proyecto más ambicioso de sus compañías”, afirmó. Por Agregar C5N en









Pablo Quirno envío un video a los empresarios presentes en IDEA. Captura mejorada con IA.

El canciller Pablo Quirno formó parte este jueves de la segunda jornada del 62º Coloquio de IDEA que se lleva a cabo en Mar del Plata. Lo hizo de forma virtual al enviar un video desde Francia, donde viajó con el presidente Javier Milei para participar el Argentina Week. “El mundo necesita a Argentina”, le expresó a los empresarios por medio de un video donde destacó el rumbo económico del Gobierno, el orden fiscal y la desregulación como claves para garantizar inversiones a largo plazo.

“Durante años ustedes reclamaron previsibilidad para invertir a largo plazo; el Gobierno asumió esa responsabilidad, ordenó las cuentas públicas y redujo las trabas para producir y competir. Ahora tienen las condiciones”, enfatizó Quirno, asegurando que “con el equilibrio fiscal, la desregulación y el respeto por los contratos, el presidente Milei devolvió años al cálculo empresario”.

A posterior, le planteó que “los próximos 20 años empiezan con los compromisos que ustedes asuman y las inversiones que pongan en marcha”. “Para transformar definitivamente nuestra historia, es necesario que ustedes hagan de la Argentina el proyecto más ambicioso de sus compañías”, sostuvo el canciller.

En otro tramo de su discurso, Quirno destacó la puesta en marcha en Nueva York del Corredor Andes-Atlántico, una iniciativa destinada a conectar las provincias mineras y Vaca Muerta con los puertos del Atlántico mediante obras y la modernización de ferrocarriles, ductos y redes energéticas y digitales. El esquema contempla herramientas de financiamiento estadounidense por hasta u$s7.000 millones hasta 2027.

“El objetivo es cambiar la geografía de la conectividad argentina”, sostuvo el canciller. La idea oficial es reducir los costos logísticos y facilitar que la distancia entre las zonas productivas del interior y los puertos tenga un menor peso en las decisiones de inversión y exportación.