Luto en las redes: murió una famosa influencer de 39 años que sufría una grave enfermedad La creadora de contenidos falleció después de casi tres años de tratamiento. Agregar C5N en









El Santos confirmó el fallecimiento de la creadora de contenidos mediante una publicación

Naty Potira murió el sábado 26 de septiembre en San Pablo, a los 39 años, después de casi tres años de tratamiento contra un cáncer de cuello uterino. La enfermedad se había extendido a otras zonas del cuerpo, según informó CNN Brasil.

El Santos FC confirmó el fallecimiento de la creadora de contenidos mediante una publicación realizada junto con su cuenta en redes sociales. La noticia generó una gran cantidad de muestras de lamento entre los seguidores de la institución y personas vinculadas al club.

Naty Potira era reconocida por su fuerte vínculo con el Santos y había construido una importante presencia en redes sociales a partir de contenidos relacionados con el equipo. Sus publicaciones mostraban partidos, viajes, encuentros de aficionados y distintos momentos de la vida de la hinchada.

Durante su tratamiento, la influencer también compartió parte de su experiencia médica con sus seguidores. Su historia generó especial repercusión dentro de la comunidad del club, que acompañó su evolución mientras continuaba vinculada públicamente con el club.

Redes sociales Quién Naty Potira Natália Potira, conocida públicamente como Naty Potira, era una creadora de contenidos brasileña y una reconocida fanática del Santos FC. El club la despidió al confirmar su muerte y la definió como su “eterna aficionada”. Además de su actividad en redes sociales, trabajaba como comisaria de a bordo. Desde sus plataformas digitales compartía escenas relacionadas con la vida de los hinchas del Santos, desde las jornadas en el estadio hasta los viajes y reuniones vinculadas con el equipo.

Redes sociales Su relación con la institución también la llevó a participar en SantosCast, el pódcast oficial del club, donde apareció junto al comunicador André Vasco. De esta manera, su presencia trascendió las publicaciones personales y llegó a uno de los espacios institucionales de la entidad. El diagnóstico de cáncer se produjo en 2023 luego de estudios de rutina. Potira inició entonces un tratamiento con quimioterapia y radioterapia. En un momento del proceso comunicó que los tumores ubicados en el cuello y el útero habían desaparecido, aunque en 2024 informó que la enfermedad había regresado tras la detección de una metástasis.