A los 100 años, murió Peppino Mazzullo, el actor que le dio voz al Topo Gigio

El actor italiano Peppino Mazzullo, la histórica voz del personaje infantil Topo Gigio, murió a los 100 años en su vivienda de Santo Stefano di Briga, en Messina, Sicilia, por un aparente colapso físico a causa de su avanzada edad.
Los medios locales de la región informaron que el funeral del artista se realizará en la iglesia de San Giovanni Battista el jueves 1 de octubre. Su familia no brindó detalles públicos sobre la causa de la muerte.
El actor alcanzó su centenario de vida hace pocos meses. Mazzullo celebró su cumpleaños número 100 el pasado 6 de junio, un hito que coronó una extensa trayectoria en los medios de comunicación y en la actuación.
Su carrera quedó ligada de manera indisoluble al famoso ratón de la televisión italiana. El intérprete prestó su voz al personaje desde el año 1961 hasta el 2006, y sumó de esta forma 45 años de trabajo ininterrumpido en ese rol.
El Topo Gigio, un personaje que conquistó al mundo
La artista italiana Maria Perego creó al pequeño ratón a fines de la década de 1950. La figura alcanzó la fama con rapidez en la pantalla gracias a su apariencia particular, sus gestos tiernos y su característica forma de hablar.
Mazzullo contribuyó en la construcción de la personalidad definitiva del muñeco. El actor aportó el tono identitario que permitió la trascendencia de las producciones originales y la posterior expansión del éxito fuera de Italia.
El formato televisivo llegó a numerosos países y logró una presencia dominante en los mercados de habla hispana. El Topo Gigio formó parte de la programación en México y en el resto de América Latina, donde mantuvo su reconocimiento intacto a través de las décadas.