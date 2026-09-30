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A los 100 años, murió Peppino Mazzullo, el actor que le dio voz al Topo Gigio

El centenario artista italiano falleció en su casa ubicada en la región de Sicilia. Su inconfundible tono marcó a varias generaciones alrededor del mundo.

Peppino Mazzullo

Peppino Mazzullo, la voz del Topo Gigio.

El actor italiano Peppino Mazzullo, la histórica voz del personaje infantil Topo Gigio, murió a los 100 años en su vivienda de Santo Stefano di Briga, en Messina, Sicilia, por un aparente colapso físico a causa de su avanzada edad.

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Los medios locales de la región informaron que el funeral del artista se realizará en la iglesia de San Giovanni Battista el jueves 1 de octubre. Su familia no brindó detalles públicos sobre la causa de la muerte.

El actor alcanzó su centenario de vida hace pocos meses. Mazzullo celebró su cumpleaños número 100 el pasado 6 de junio, un hito que coronó una extensa trayectoria en los medios de comunicación y en la actuación.

Su carrera quedó ligada de manera indisoluble al famoso ratón de la televisión italiana. El intérprete prestó su voz al personaje desde el año 1961 hasta el 2006, y sumó de esta forma 45 años de trabajo ininterrumpido en ese rol.

El Topo Gigio, un personaje que conquistó al mundo

La artista italiana Maria Perego creó al pequeño ratón a fines de la década de 1950. La figura alcanzó la fama con rapidez en la pantalla gracias a su apariencia particular, sus gestos tiernos y su característica forma de hablar.

Mazzullo contribuyó en la construcción de la personalidad definitiva del muñeco. El actor aportó el tono identitario que permitió la trascendencia de las producciones originales y la posterior expansión del éxito fuera de Italia.

El formato televisivo llegó a numerosos países y logró una presencia dominante en los mercados de habla hispana. El Topo Gigio formó parte de la programación en México y en el resto de América Latina, donde mantuvo su reconocimiento intacto a través de las décadas.

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