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El incómodo momento que protagonizó Luck Ra cuando le preguntaron por La Joaqui y Tiago PZK

Tras ser interceptado por las cámaras de Telefe, el cantante tuvo una inesperada reacción que dejó sorprendida a la conductora.

La inesperada reacción del cantante cuando le preguntaron sobre Tiago PZK.
La inesperada reacción del cantante cuando le preguntaron sobre Tiago PZK.

El músico Luck Ra protagonizó un tenso momento en vivo al ser abordado por Pía Shaw, quien le preguntó por su ex, La Joaqui, y el conflicto que mantiene con Tiago PZK.

Desde el entorno del artista agradecieron el apoyo recibido.
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Las recientes declaraciones de Tiago, volvieron a poner el enfrentamiento en medio de la escena mediática. En ese contexto, la periodista de A la Barbarrosa, aprovechó el móvil con el cantante cordobés para consultarle sobre las declaraciones del actual de La Joaqui, su ex. "Dijo que no le contestaste los mensajes, en una nota que dio recién", consultó Shaw

La cara del cuartetero cambió rotundamente y se negó a hablar del tema: “No habíamos arreglado esto. Y no, no le contesté los mensajes. No tengo ganas de arreglar nada. Y él, si no me mandó los mensajes cuando estaba pasando esto, tampoco… Pero, basta, basta". Tras la insistencia de Pía, el artista optó por sacarse los auriculares y abandonó la nota en pleno vivo.

Tiago PZK y La Joaqui hablaron antes de abordar su vuelo

Tiago PZK y La Joaqui se convirtieron en los grandes protagonistas de la música luego de ser fotografiados caminando juntos en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Tras hacer pública su historia de amor mediante publicaciones en las redes sociales, no ocultaron su complicidad frente a los flashes de la prensa. Durante su trayecto por la terminal aérea, la pareja se mostró sumamente unida mientras realizaba los preparativos logísticos para abordar su próximo vuelo.

La presencia de los artistas generó un revuelo inmediato entre los medios de comunicación que se encontraban en el lugar. Un movilero del ciclo Desayuno Americano aprovechó la oportunidad para abordar directamente al intérprete y consultarle sin rodeos sobre la naturaleza del vínculo afectivo que lo une a la marplatense: “¿Están de novios?”. Sin esquivar la pregunta ni dar vueltas frente a la cámara, el cantante confirmó de manera categórica su situación sentimental ante la audiencia: “Sí, estamos en pareja”.

Y para que no quedé dudas del vínculo, Tiago agregó: “Estamos felizmente casados”. La sorpresiva respuesta causó risas entre los presentes y terminó de sellar la confirmación mediática.

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