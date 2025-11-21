La serie subida de tono que todo el mundo está viendo en Netflix: no te la podés perder Aunque se estrenó hace un par de años, resurgió con fuerza en la plataforma de streaming y se ubicó entre lo más visto. Combina romance, tensión y misterio en apenas 10 capítulos.







Esta serie de Netflix tiene escenas que encienden la pantalla. Netflix

Netflix se encarga de renovar su catálogo todos los meses con nuevas películas y series pero, de vez en cuando, resurge una producción que vuelve a conquistar a los suscriptores a pesar de haberse estrenado años atrás. Este es el caso de una serie subida de todo que todo el mundo está viendo y no te podés perder.

Se trata de Diario de un gigoló, una historia original de Sebastián Ortega producida en conjunto por Underground y Telemundo, que llegó a la plataforma en septiembre de 2022. Tiene una sola temporada de 10 capítulos y es tan atrapante que la vas a terminar en un solo fin de semana.

Diario de un gigoló volvió a atrapar a los suscriptores de Netflix gracias a su combinación de romance, tensión y misterio. Muestra cómo un mundo peligroso, de vínculos tóxicos y lealtades basadas en el dinero puede volverse en contra de un hombre que se enamora de verdad por primera vez en su vida.

diario-de-un-gigolo Netflix Netflix: sinopsis de Diario de un gigoló Tras una infancia difícil, pobre y llena de violencia, Emanuel Morillo conoce a una empresaria que decide apadrinarlo para que se convierta en gigoló. De esa manera, consigue llevar una vida de lujos trabajando como acompañante de mujeres ricas a las que se encarga de cumplirles todos sus deseos.

Hasta que un día Ana, una de sus clientas más frecuentes, le propone un trabajo poco habitual: que se acerque a su hija Julia, una joven reservada y traumada, y la seduzca para levantarle el autoestima. Las cosas se complican cuando Eduardo se enamora de la chica y, además de los celos de Ana, debe enfrentar acusaciones por un crimen que no cometió.

Tráiler de Diario de un gigoló Embed - Diario de un gigoló | Tráiler oficial | Netflix Reparto de Diario de un gigoló Jesús Castro como Emanuel.

Victoria White como Julia.

Fabiola Campomanes como Ana.

Francisco Denis como Víctor.

Begoña Narváez como Florencia.

Eugenia Tobal como Dolores.

Alosian Vivancos como Abel.

Adriana Barraza como Minou.