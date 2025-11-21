IR A
IR A

La serie subida de tono que todo el mundo está viendo en Netflix: no te la podés perder

Aunque se estrenó hace un par de años, resurgió con fuerza en la plataforma de streaming y se ubicó entre lo más visto. Combina romance, tensión y misterio en apenas 10 capítulos.

Esta serie de Netflix tiene escenas que encienden la pantalla.

Esta serie de Netflix tiene escenas que encienden la pantalla.

Netflix

Netflix se encarga de renovar su catálogo todos los meses con nuevas películas y series pero, de vez en cuando, resurge una producción que vuelve a conquistar a los suscriptores a pesar de haberse estrenado años atrás. Este es el caso de una serie subida de todo que todo el mundo está viendo y no te podés perder.

Conocé cuáles son las Películas que está en el Top 1 de Netflix
Te puede interesar:

Esta película con actores de renombre, una historia policial y un final increíble es lo más visto de Netflix: de cuál se trata

Se trata de Diario de un gigoló, una historia original de Sebastián Ortega producida en conjunto por Underground y Telemundo, que llegó a la plataforma en septiembre de 2022. Tiene una sola temporada de 10 capítulos y es tan atrapante que la vas a terminar en un solo fin de semana.

Diario de un gigoló volvió a atrapar a los suscriptores de Netflix gracias a su combinación de romance, tensión y misterio. Muestra cómo un mundo peligroso, de vínculos tóxicos y lealtades basadas en el dinero puede volverse en contra de un hombre que se enamora de verdad por primera vez en su vida.

diario-de-un-gigolo

Netflix: sinopsis de Diario de un gigoló

Tras una infancia difícil, pobre y llena de violencia, Emanuel Morillo conoce a una empresaria que decide apadrinarlo para que se convierta en gigoló. De esa manera, consigue llevar una vida de lujos trabajando como acompañante de mujeres ricas a las que se encarga de cumplirles todos sus deseos.

Hasta que un día Ana, una de sus clientas más frecuentes, le propone un trabajo poco habitual: que se acerque a su hija Julia, una joven reservada y traumada, y la seduzca para levantarle el autoestima. Las cosas se complican cuando Eduardo se enamora de la chica y, además de los celos de Ana, debe enfrentar acusaciones por un crimen que no cometió.

Tráiler de Diario de un gigoló

Embed - Diario de un gigoló | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de Diario de un gigoló

  • Jesús Castro como Emanuel.
  • Victoria White como Julia.
  • Fabiola Campomanes como Ana.
  • Francisco Denis como Víctor.
  • Begoña Narváez como Florencia.
  • Eugenia Tobal como Dolores.
  • Alosian Vivancos como Abel.
  • Adriana Barraza como Minou.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Una experiencia cinematográfica que integra emoción, belleza visual y fuertes mensajes sobre lo que realmente importa en la vida.
play

Romance. ambición y oportunidades de la vida: la película de Netflix que arrasa

Con solo seis episodios, se convirtió en una de las propuestas más consumidas del catálogo reciente.
play

Está en Netflix, tiene solo 6 capítulos y te atrapa con su acción y su juego mortal

Esta película de Netflix es protagonizada por Brooke Shields.
play

Está en Netflix y es una película que te va a hacer pensar en tus relaciones pasadas

La ficción que tanto se ha mencionado a lo largo de este artículo se llama Ausente, y su reciente llegada al catálogo de Netflix ha despertado nuevamente el interés por los thrillers psicológicos.
play

Thriller psicológico: de qué se trata Ausente, la serie que está siendo cada vez más vista en Netflix

Netflix estrenó una miniserie de ficción basada en una verdadera revista para adultos y sorprendió a todos: ¿cuál es?
play

Esta miniserie de ficción pero basada en una verdadera revista para adultos sorprendió a todos en Netflix: cuál es

Una comedia que combina humor, fin del mundo e inteligencia artificial y es ideal para ver en familia en Netflix
play

Una comedia que combina humor, fin del mundo e inteligencia artificial y es ideal para ver en familia en Netflix: de cuál se trata

últimas noticias

La mexicana dejó un mensaje sobre la autenticidad y el valor propio de las mujeres jóvenes.

¡México ganó Miss Universo 2025! Fátima Bosch fue coronada en Tailandia

Hace 13 minutos
El perfume favorito de Mirtha Legrand es tan icónico como ella.

Este es el perfume favorito de Mirtha Legrand: cuánto sale

Hace 58 minutos
play
Esta serie de Netflix tiene escenas que encienden la pantalla.

La serie subida de tono que todo el mundo está viendo en Netflix: no te la podés perder

Hace 58 minutos
Los expertos aconsejan realizar ejercicios sencillos, accesibles y adecuados para cada etapa de la vida, con el fin de fortalecer la salud mental y física.  

Esta es la rutina de ejercicios ideal para poder potenciar la longevidad

Hace 59 minutos
El bar funciona únicamente por la noche

Es un bar oculto, se encuentra ambientado en la era victoriana y no te lo podés perder en Buenos Aires: dónde está

Hace 1 hora