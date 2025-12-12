12 de diciembre de 2025 Inicio
Franco Torchia, invitado en TVR: anotate para venir a verlo a la tribuna de C5N

Si querés venir al estudio para estar presente en uno de los últimos programas del año, completá tus datos en el siguiente formulario. ¡Ya está abierta la inscripción!

El periodista Franco Torchia

El periodista Franco Torchia, invitado especial en TVR.

C5N abre las puertas del canal para todos aquellos que quieran venir a ver TVR, el histórico programa de resúmenes semanales que regresó a la TV argentina luego de 25 años. Juan Amorin y Andrea Rincón conducen un programa que tiene a los mejores invitados y la dosis justa de análisis y humor. Este sábado contará con la presencia del periodista Franco Torchia.

Si querés ver TVR en vivo en el estudio principal de C5N, tenés que completar el formulario.
¿Querés ver TVR en vivo en el estudio principal de C5N? ¡Anotate y vení a la tribuna!

Todos los sábados desde las 21:30, TVR propone el repaso de los temas más importantes de la semana a través de sus tradicionales informes. El ciclo ambién está acompañado por la vuelta de la locutora Estelita Montes, voz emblema del ciclo, y la presencia de la importante tribuna, con espectadores en el estudio mayor del canal del Grupo Indalo en el barrio de Chacarita.

Si querés ver TVR en vivo en C5N, anotate en el siguiente formulario:

