Preocupación por la salud de Christian Petersen: se conoció el primer síntoma que alertó al guía de la excursión El chef se encuentra en terapia intensiva y su estado es crítico: se descompensó y sufrió una afección cardíaca mientras realizaba una excursión al volcán Lanín. Ahora se conocieron más detalles del momento.







Conmoción en el mundo televisivo y gastronómico por la salud de Christian Petersen: se encuentra en terapia intensiva y su estado es crítico: se descompensó y sufrió una afección cardíaca mientras realizaba una excursión al volcán Lanín. Sin embargo, ahora se conocieron destalles del momento.

En el parte médico comunicado por el Ministerio de Salud de la Provincia de Neuquén y del Hospital Ramón Carrillo, expresaron que "el paciente ingresó a la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Ramón Carrillo. Su estado actual es reservado, encontrándose con un cuadro de falla multiorgánica que requiere atención médica especializada continua".

_Christian Petersen 18-12-25 Sin embargo, hasta el momento se desconoce cómo se encontraba el chef antes de la descompensación, según la periodista Fernanda Iglesias, el primer síntoma que mostró Petersen, generó que el guía de la excursión avise al guardaparques y se estableciera un operativo.

"Cuando (Christian) llega al grupo, él empieza a tener actitudes extrañas que llamaron la atención del guía, que es quien finalmente le salva la vida", sentenció Iglesias, este rápido accionar generó que Petersen pueda ser trasladado a un hospital cercano, en primera instancia.

Eso no es todo, sino que el periodista oriundo de San Martín de los Andes, Sebastián Ciuffolotti, explicó en díalogo con el programa Tarde o temprano de El Trece que Petersen "tuvo una especie de brote. Eran unas diez personas las que estaban con él y, al notar ese comportamiento extraño, dieron aviso inmediato al guardaparque, que activó un operativo para rescatarlo y trasladarlo".