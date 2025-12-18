IR A
Conmoción: el reconocido chef Christian Petersen sufrió una grave descompensación

Se encontraba realizando una excursión al volcán Lanín cuando sufrió la afección. Permanece internado en terapia intensiva en el Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes.

El reconocido chef Christian Petersen sufrió una grave descompensación durante una excursión al volcán Lanín y se encuentra internado desde el viernes en terapia intensiva en el Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes.

Petersen participaba de una actividad de montaña cuando el guía advirtió que el cocinero sufría un percance físico, por lo que dio aviso inmediato para activar un operativo de rescate. El chef fue descendido del lugar y trasladado de urgencia al centro médico.

Medios locales, consignan que los especialista pudieron constatar que el chef presentaba un brote y una fibrilación auricular, una arritmia cardíaca que provoca un ritmo irregular y acelerado del corazón.

Desde su ingreso, el estado de salud de Petersen es delicado. Permanece con asistencia respiratoria mecánica, ventilado, hemodinámicamente inestable, bajo tratamiento con vasoactivos, con arritmia persistente y un cuadro de falla multiorgánica.

