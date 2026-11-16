Conmoción por la muerte de un famoso referente del periodismo y la locución: tenía 35 años de trayectoria El comunicador dejó una marca en la radio y la televisión durante más de tres décadas. Fue despedido por colegas y oyentes que le dedicaron una gran cantidad de mensajes de cariño. Agregar C5N en









Murió durante la madrugada

Este domingo se confirmó el fallecimiento de Francisco José Álvarez Ituarte, periodista, locutor y conductor de radio y televisión con más de 35 años en los medios fundamentalmente de Chihuahua, México. Tenía 59 años.

Según los reportes de medios locales, murió durante la madrugada y la noticia empezó a circular a lo largo de la mañana. De inmediato llegaron muestras de afecto y condolencias de colegas, figuras del ámbito público y oyentes de su localidad. Fuentes cercanas al periodista informaron que la causa fue una complicación de una infección en la pierna, tras varias operaciones previas.

El gremio expresó su pesar. Los directivos de Tiempo La Noticia Digital, Felipe Fierro Alvídrez, Miguel Fierro Serna, Pedro Fierro, Juan Fierro, Andrés Fierro y Bernardo Fierro, lamentaron su partida y enviaron condolencias a sus familiares.

Redes sociales Quién era Francisco Álvarez Francisco José Álvarez Ituarte era hijo del también recordado conductor radiofónico Raúl Álvarez Herrera. Siguiendo ese camino, construyó una destacada carrera profesional y desarrolló gran parte de su labor en la cadena Radiorama.

A lo largo de más de tres décadas frente a los micrófonos y las cámaras, participó en diversos noticieros, mesas de análisis y programas radiofónicos. Entre sus colaboraciones más recordadas figura su etapa como coconductor junto a los periodistas y locutores Marco Antonio y Marco Aurelio Guevara.

Se distinguió además por su participación en los espacios dedicados a los pronósticos del tiempo. A lo largo de su carrera supo construir una referencia como un especialista a la hora de dar el clima, un rasgo por el que era muy reconocido entre sus oyentes.