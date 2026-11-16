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El desgarrador mensaje de Iliana Calabró a su novio mientras permanece internado

La artista eligió imágenes de viajes y vacaciones para saludarlo por su cumpleaños. La recuperación todavía demandará paciencia.

El saludo llegó mientras De Stefano sigue con su tratamiento médico.

El saludo llegó mientras De Stefano sigue con su tratamiento médico.

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Iliana Calabró le dedicó un homenaje público a Luis Alberto De Stefano el día de su cumpleaños, mientras el empresario continúa internado por un complejo cuadro respiratorio. La actriz publicó en Instagram un video con fotos de viajes, vacaciones y momentos románticos que compartieron como pareja.

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Sobre las imágenes escribió una dedicatoria breve. "Feliz cumpleaños Luis", puso la artista, y eligió como música de fondo el tema Un año más de vida, de Braulio. El gesto buscó acompañarlo en una fecha especial durante su proceso de recuperación.

El saludo llegó mientras De Stefano sigue con su tratamiento médico y con una rehabilitación que, según contó la propia actriz, todavía requiere tiempo y paciencia. Permanece hospitalizado desde agosto, y la publicación reflejó el acompañamiento de Calabró en un momento difícil.

La pareja está junta desde 2023, y la artista suele compartir en sus redes distintos pasajes de esa historia. En esta ocasión, el cumpleaños se volvió una oportunidad para recordar lo que vivieron hasta el momento en medio de un proceso que todavía continúa.

Qué se sabe sobre la salud del novio de Iliana Calabró

De Stefano lleva cerca de tres meses internado luego de contraer neumonía, una infección que complicó la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) que padece desde hace años. Los médicos confirmaron que superó la etapa de mayor riesgo, aunque todavía debe atravesar una rehabilitación prolongada antes de recibir el alta.

Semanas atrás, en diálogo con el ciclo Infama, la actriz dio precisiones sobre su estado clínico. "Está delicado, o sea, está bien porque ya pasó lo peor, pero después de dos meses de internación hay que hacer toda una rehabilitación, que es lo más tedioso", explicó.

También contó que el empresario tiene muchas ganas de volver a su casa. "Lo que le falta es paciencia, porque se quiere ir. Entiendo, es una tortura", señaló. Además, recordó la gravedad inicial del cuadro y afirmó que "estuvo a un paso de pasar al otro lado".

A lo largo de estos meses, Calabró se mantuvo cerca de él y, aunque suele preservar su intimidad, en algunas oportunidades compartió novedades sobre cómo atraviesan este difícil momento personal.

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