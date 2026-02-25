IR A
Preocupación por Leevon Kennedy: Ángel de Brito alertó sobre su misteriosa desaparición

El conductor de LAM reveló que no existen rastros recientes sobre la mediática y pidió colaboración para dar con su localización actual. La noticia surgió tras un inquietante mensaje que la mujer envió antes de perder contacto total.

Leevon Kennedy aseguró: "Trump me quiere asesinar".

Captura de video

Ángel de Brito aseguró que no se conoce el paradero de Leevon Kennedy y advirtió por la falta de señales de vida de la mediática. Durante una charla en el programa Story Time de Bondi Live, el periodista pidió imágenes actuales del personaje ante la imposibilidad de hallarla en sus ámbitos habituales.

El deportista es hijo del reconocido automovilista Osvaldo Abel Cocho López.
La revelación ocurrió mientras el panel recordaba las historias de la mujer que dice ser hija de John F. Kennedy. El tono de la conversación cambió de forma rotunda cuando el periodista de espectáculos lanzó una frase contundente: "Desapareció de verdad".

Embed - Aseguran que Leevon Kennedy está desaparecida: "Hay que investigar"

El conductor relató un contacto previo muy extraño en el que la mediática expresaba temor por su seguridad personal. "Me mandó un mensaje diciendo que Donald Trump la quería asesinar", contó el comunicador sobre la supuesta teoría conspirativa que involucraba a organismos de inteligencia internacionales.

Lo más llamativo para el conductor resultó la eliminación de sus rastros en las aplicaciones de mensajería instantánea. "Fue por WhatsApp y ahora no lo encuentro. No me figura el contacto", explicó mientras buscaba el chat en su teléfono móvil frente a sus compañeras de estudio.

La inactividad de la mediática en el mundo digital data de septiembre del año pasado, lo cual aumenta la incertidumbre general. Ante las dudas de Denise Dumas sobre sus perfiles oficiales, el periodista fue tajante con su postura: "Hay que investigar".

Leevon Kennedy: mujer inteligente y creativa

De Brito también resaltó las capacidades intelectuales de la mujer, a pesar de sus relatos inverosímiles sobre la selva amazónica. "Es sumamente inteligente, habla seis idiomas", recordó sobre una prueba de idiomas que la mediática superó con éxito en una emisión de LAM en la que estuvo invitada.

En la mesa recordaron momentos inolvidables de la mediática, como cuando fue detenida por la Policía tras robar un queso brie de la góndola de un supermercado, o bien cuando confesó que estuvo de novia con el cantautor David Bowie.

La última noticia oficial sobre su salud data de julio pasado, cuando se informó, desde su cuenta oficial de X, una supuesta internación en una clínica de Palermo. "Recen por ella", relataba aquel pedido de oraciones. Desde entonces, el silencio rodea a la figura que supo cautivar a la audiencia con sus historias de glamour, misterio y ostentación.

Leevon Kennedy
