Gran Hermano, Generación Dorada: uno por uno, los primeros participantes que entraron a la casa El nuevo ciclo del reality tuvo su primera emisión y contó con el ingreso de 18 participantes, entre influencers y actores. Este martes habrá más caras nuevas y el miércoles será la primera gala de nominación.







Gran Hermano irá este martes por Telefe desde las 22:15, después de Masterchef Celebrity.

La casa de Gran Hermano volvió a abrir sus puertas, pero en una edición especial señalada como “Generación Dorada” que contará con la participación de integrantes de los medios de comunicación y televidentes. Pero a diferencia de las ediciones anteriores, el ingreso será en dos partes. En el primer programa se le dio la bienvenida a 18 participantes que ya están en competencia.

Este martes, el reality más visto en la televisión argentina, contará con el ingreso de otros nuevos integrantes para terminar de completar la nómina de los hermanitos que lucharán con quedarse con el trofeo especial que ya está en la casa.

Tal como había anticipado Santiago Del Moro, esta nueva versión no será “VIP” ni de “La casa de los famosos”, sino que aseguró que dentro de la casa “todos son iguales” y que lo verdaderamente importante es tener ganas de jugar.