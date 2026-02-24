IR A
Gran Hermano, Generación Dorada: uno por uno, los primeros participantes que entraron a la casa

El nuevo ciclo del reality tuvo su primera emisión y contó con el ingreso de 18 participantes, entre influencers y actores. Este martes habrá más caras nuevas y el miércoles será la primera gala de nominación.

Gran Hermano irá este martes por Telefe desde las 22:15

Gran Hermano irá este martes por Telefe desde las 22:15, después de Masterchef Celebrity.

La casa de Gran Hermano volvió a abrir sus puertas, pero en una edición especial señalada como “Generación Dorada” que contará con la participación de integrantes de los medios de comunicación y televidentes. Pero a diferencia de las ediciones anteriores, el ingreso será en dos partes. En el primer programa se le dio la bienvenida a 18 participantes que ya están en competencia.

Este martes, el reality más visto en la televisión argentina, contará con el ingreso de otros nuevos integrantes para terminar de completar la nómina de los hermanitos que lucharán con quedarse con el trofeo especial que ya está en la casa.

Tal como había anticipado Santiago Del Moro, esta nueva versión no será “VIP” ni de “La casa de los famosos”, sino que aseguró que dentro de la casa “todos son iguales” y que lo verdaderamente importante es tener ganas de jugar.

gran hermano GH

Uno por uno, quiénes son los primeros participantes que ingresaron a Gran Hermano

  • Andrea del Boca: fue la primera en ingresar a la casa. La estrella de telenovelas dentro y fuera del país, volverá a ingresar a un reality, post participación en Bake Off. “Soy actriz, cantante, productora y directora… pero lo que más me gusta es jugar, así que por eso estoy acá, eso es Gran Hermano para mí”, se presentó.

  • Emanuel Di Gioia: oriundo de San Martín, estuvo en la edición de Gran Hermano 2011, donde asegura que estuvo a punto de ganarlo, pero “esta vez no se me va a escapar la tortuga”. Tiene un taller de chapa y pintura en el que restaura “todo lo que tenga ruedas y motor”.

  • Lolo Poggio: es la hermana menor de Julieta Poggio, exparticipante de GH 2022. De la mano de su hermana, se volvió influencer y una artista multifacética.

  • Carmiña Masi: proveniente de Paraguay, es periodista, conductora, y su carrera en su país natal comenzó con polémica debido a que hizo declaraciones sobre “prohibir el lenguaje guaraní”. “No me importa caerle bien o mal a la gente porque ellos no me pagan el sueldo”, sostuvo en su presentación.

  • Tomy Riguera: futbolista, se hizo conocido en las redes sociales por hacer contenido junto a su madre, donde no solo muestran su vida del día a día, sino que cuando salen a bailar juntos.

  • Jennifer Galvarini Torres: conocida como “Pincoya sin glamour”, participó en Gran Hermano Chile 2023, donde tomó gran notoriedad. “Me veo conviviendo bien, si son ordenados no voy a pelear, pero si son sucios y no ordenan sí, me voy a pelear”, expresó frente a las cámaras.

  • Brian Sarmiento: exfutbolista de Primera División, se describió como “empresario con los jugadores”, una persona muy transparente y sincera. “A veces cae mal porque la gente no está preparada para que le digan las cosas en la cara”, sostuvo.

  • Danelik Galazan: tucumana, oriunda de Juan Bautista Alberdi. Vive de las redes sociales desde hace 5 años, donde hace contenido de humor. Cuando la hacen enojar, le salen muchas puteadas “porque lleva en la sangre lo tucumano”.

  • Manuel Ibero Durigon: exnovio de la exparticipante del reality, Zoe Bogach, aseguró que entró a la casa para romper con el prejuicio de que “si estás trabado, no sos inteligente”. Se definió como “soberbio, manipulador y de carácter fuerte” a pesar de que no le guste meterse en conflictos.

  • Catalina “Titi” Tcherkaski: tiktoker y estudiante de UADE, se describe como una persona “querible”, pero que también aseguró que le gusta “pelear”. Cuenta con más de 61 mil seguidores en Instagram.

  • Yisela Pintos: proveniente de Uruguay, se define como “gorda”, “mamá” y “felizmente comprometida con un chocolatito bailarín de movimientos exóticos”. Hace comedia desde hace una década, con comentarios sexuales y de cosas de la edad. “Me gustaría ser la primera gorda uruguaya que gane Gran Hermano”, sentenció.

  • Juani “Juanicar” Caruso: nacido en Moreno, Buenos Aires, es actor, cantante, influencer, tiktoker y tuitero. Trabajó en la película La Sociedad de la Nieve y reveló que se coló en los Oscar. Se declaró como "fanático del juego”, así que está decidido a entrar a jugar para “llegar lejos”.

  • Daniela De Lucía: influencer y “coach” escribió libros sobre crecimiento personal, relaciones, liderazgo y amor propio, y entró al reality para “conseguir más cosas lindas de la vida”. Durante la presentación fue clara y contundente en lo que pretende en el juego: “Voy a jugar desde el primer minuto porque es la casa de Gran Hermano y no Rincón de Luz”.

  • Nicolás Sícaro:     conocido como Nik, es de Villa Domínico, Avellaneda, artista. Actualmente se dedica también a YouTube y es el mejor amigo de Ian Lucas, con quien comparte su pasión por el arte.

  • Divina Gloria: reconocida actriz comediante y cantante argentina. “Entrar en Gran Hermano es lo que me faltaba hacer, una porno y un Gran Hermano”, declaró y aseguró que quiere entrar a la casa para entretener y limpiar.

  • Gabriel Lucero: es músico, dibujante y humorista. En el mundo 2.0 es quien está detrás de la cuenta viral Gente Rota que recopila audios divertidos en compañía de caricaturas.

  • Jenny Mavinga: proveniente de África Central, está radicada en Argentina hace más de 20 años. Llegó al país “por creer en el amor” y se presentó vestida de novia en su clip antes de ingresar a la casa.

  • Eduardo Carrera: el último participante en ingresar en la primera etapa de la Generación Dorada, estuvo en Gran Hermano 2003. Aseguró que su escudo será su sentido del humor y va a ser mucho más pensante. “El que ríe último, piensa mejor”, sentenció. Desde que surgió su nombre rememoraron su polémica participación por su mal temperamento y fuertes reacciones con su pareja, dentro de la casa Romina Orthusteguy, que terminaron de sellar su salida del reality.
