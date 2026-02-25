IR A
"Cochito" López sobre los rumores de infidelidad de Pampita: "¿De dónde lo sacaron?"

El automovilista dio su versión sobre la supuesta traición de la modelo a su novio Martín Pepa y su vinculación con la mediática.

El deportista es hijo del reconocido automovilista Osvaldo Abel Cocho López.

El deportista es hijo del reconocido automovilista Osvaldo Abel "Cocho" López.

Juan Manuel "Cochito" López dio su versión sobre la supuesta infidelidad de Carolina "Pampita" Ardohain, quien dicen se habría encontrado con él, un fin de semana, en un hotel de Uruguay.: "¿De dónde lo sacaron?".

Te puede interesar: 
Bomba en Gran Hermano 2026: una participante abandonará la casa

La noticia surgió del panelista del programa de Yanina Latorre, SQP, Martín Salwe, que ratificó la información que le llegó desde el propio hotel donde habría estado la famosa, con el automovilista. "No tengo ni idea de dónde sacaron toda esta historia que dijeron. Los desmiento 100%”.

“No existe nada de esta historia que inventaron”, insistió el automovilista sobre la supuesta traición de la modelo a su pareja, Martín Pepa. El deportista está casado con Constanza “Coni” Dietrich, con quien tuvo dos hijos.

Por su parte, Pampita salió en vivo en América y aclaró: "Sigo en pareja, tengo novio... No inventen". En este contexto, aclaró que Martín Pepa está en Estados Unidos por su trabajo pero que la relación sigue entre ambos.

